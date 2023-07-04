Гордыня - это чувство, которое присуще многим людям. В ком-то она проявляется сильнее, у других имеет более слабые признаки. Тем не менее ее можно определить самостоятельно, чтобы избавиться от нее и наконец найти свои вытесненные истинные желания, увидеть свое предназначение в жизни.

Женщина под воздействием гордыни живет не своей жизнью, как будто играя определенную роль. Она словно надевает маску, скрывая истинную себя. Гордыню можно заметить по нескольким явным признакам: сравнение себя с другими людьми; страх стыда, унижения, высмеивания; обесценивание как защитный механизм; искаженное видение личной свободы. Эти признаки гордыни и тщеславия существенно ухудшают вашу жизнь. Вы чувствуете постоянное напряжение, стараясь не допускать ошибок, которые другие могут заметить. Вы пытаетесь подпрыгнуть выше кого-либо из окружения, кто на ваш взгляд в чем-то превосходит вас самих. Да и на попытки построить отношения с мужчиной гордыня тоже влияет не самым лучшим образом.

Сравнение себя с другими людьми

Вы сравниваете свою жизнь с жизнью других людей. Мысль сравнить себя с кем-то приходит очень незаметно и проявляется в мелочах. Например, при знакомстве вы оцениваете внешний вид человека, а узнавая ближе стремитесь сравнить успешность - материальный достаток, карьерный рост, успех среди представителей противоположного пола и многое другое. Количество достижений является крайне важным для вашего самочувствия, настроения и характера общения с тем или иным человеком.

Желание сравнить сказывается и при выборе спутника по жизни - он обязательно должен быть лучше других, чтобы вам завидовали подруги. И если по какой-либо причине ваш избранник не дотягивает до созданного идеала, вы стараетесь изменить его - сменить его стиль, устроить на более престижную работу, перевоспитать привычки и даже изменить характер. Ведь вы лучше многих вокруг, а значит и супруг должен быть вам “под стать”. При этом мысль, что каждый человек по-своему уникален, имеет собственные чувства, желания, стремления, увлечения вам и в голову не приходит - вами руководит тщеславие и гордыня, вы навязываете собственное мнение, склоняете к своим желаниям, выбору в том или ином вопросе.

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Страх стыда, унижения, высмеивания

Вы боитесь испытать стыд перед публикой. По этой же причине вы не можете говорить о себе, своей жизни - вы боитесь, что вас осудят, высмеют. Вы никому не рассказываете о своих желаниях, потому что стыдитесь их. Боязнь стыда зародилась в первые годы жизни - вы ощущали переживания матери о том, что ваше поведение может заставить ее стыдиться вас перед посторонними людьми. Ей было постоянно стыдно - за ваши искренние эмоции и громкий смех, детские несмышленые вопросы и мелкие шалости. Она каждый раз одергивала вас, призывая к скромному, приличному поведению.

При этом мама из лучших побуждений приводила вам в пример других детей, на которых по ее мнению нужно равняться - на более умных, послушных или еще в чем-то превосходящих вас. Поэтому вы постоянно боялись сказать что-то лишнее, сделать что-то не соответствующее ожиданиям мамы.

Так и формируется чувство страха, живущее даже у взрослого человека. Он создает вашу низкую самооценку. Этот внутренний страх не связан с реальными событиями жизни в настоящем времени - он живет в виде запуганного ребенка в вашем бессознательном. Будучи ребенком, вы боялись вызвать своим поведением недовольство родительницы. Ради счастья мамы вы отказались от собственного мнения, желаний, вы забыли свои мечты и пошли дорогой, которую она вам указала. Внутренний страх плотно впитывается в ваше бессознательное, и с годами начинает контролировать вами. Внешне это выражается в страхе перед различными вещами - перед публичным выступлением, вообще общением с людьми, перед темнотой, водой (точнее ее глубиной), каким-либо животными. Так внутренний страх ищет выход, цепляясь за внешние образы.

Страх стыда формирует низкую самооценку. Неуверенная в себе женщина считает, что она недостойна дружбы, любви, и других благ. Она видит себя слабым, беззащитным и никчемным существом.

Страх стыда становится фундаментом к застенчивости. В глубине души живет образ несостоявшейся, ущербной личности, которую вы всячески прячете не только от окружающих, но и от себя самой. Ведь ее не приняла мама, а значит она не достойна показываться на свет.

Стремление скрыть нелюбимый родителями и вами самой образ развивает противоположные качества - вместо забитой в бессознательное тихони внешне проявляется образ целеустремленной, горделивой, дерзкой и высокомерной дамы. Она всегда оценивает свое окружение, и если видит конкурент хотя бы в чем-то, сразу старается не просто догнать, а перегнать, стать лучше.

Обесценивание как защитный механизм

Обесценивание - это результат страха. В страхе, что кто-то будет успешнее в карьере, удачливее в любви или в чем-либо еще, вы обесцениваете достоинства конкурента. Для этого вы либо превращаете его превосходство в недостаток, либо пытаясь найти его худшие стороны, способные перевесить превосходство. Обесценивание - это ваша защитная реакция. В вас живет гордыня и ущербность. В отношениях эти чувства заставляют вас ощущать себя ненужной, нелюбимой, недостойной любви. вы боитесь, что вас никто не будет любить искренне, вы чувствуете себя одинокой, постоянно живете в страхе, что вас предаст любимый человек. В вас живет потребность в любви, в доказательствах своей нужности.

Вы попросту не доверяете партнеру. А недоверие порождает желание контролировать его - желания, действия, вплоть до распорядка дня. в итоге вы приходите к мысли, что этот мужчина не достоин вас, что он недостаточно хорош. И в этом проявляется вторая крайность гордыни - высокая самооценка. Гордыня отравляет любовь двойственным ощущением - тот ли мужчина рядом с вами и достаточно ли хороши вы для этого мужчины. Каждые отношения - это переход от одной крайности в другую.

Вы не можете отделаться от желания сравнивать себя с партнером. Если встречается мужчина, который не дотягивает до идеального образа спутника жизни, подсознательно вы не воспринимаете его как мужчину, не уважаете и обесцениваете. А если партнер и достоин вас, то вы уже в себе ищете недостатки и принижаете сами себя. В результате такой внутренней борьбы женщина выбирает “меньшее зло” - строит отношения с недостаточно хорошим для нее мужчиной, осознавая, что она достойна большего.

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Притупленная чувствительность

Практически полное отсутствие ощущать свои чувства - это результат всех предыдущих признаков в совокупности. Вы не умеете быть настоящей, потому что стыдитесь себя. Вы выставляете напоказ свою независимость, хотя на самом деле это всего лишь прикрытие своей потребности в любви, зависимости от присутствия мужчины в вашей жизни. Гордыня убивает чувствительность. Женщина под воздействием гордыни не ощущает своих истинных желаний и потребностей. А если и понимает их, то прячет глубоко внутри.

Женщина, страдающая из-за гордыни и тщеславия, не умеет говорить о своих чувствах и настоящих желаниях. Для нее это все равно что выйти обнаженной на улицу.

Свои истинные желания она воспринимает как нечто постыдное, неприятное, мерзкое. А просьба о помощи приравнивается к слабости. Но ведь горделивая женщина не слаба, она сильная и независимая! Разговоры о своих чувствах, желаниях вызывают дискомфорт и ощущение, что собеседнику совершенно нет дела до вас, и вы ведете себя слишком навязчиво.

Еще один побочный эффект - это длительное восстановление после проигрыша, падения, неудач. Вы воспринимаете такие события слишком близко к сердцу. А откровенный разговор о своих неудачах равносилен публичной казни.

Как итог - женщина с гордыней часто одинока. Она настолько боится своих чувств, что предпочитает одиночество.

Искаженное видение личной свободы

Вы не понимаете своей свободы, так как в детстве все попытки проявить себя были подавлены родителями. Теперь у вас двоякое чувство по отношению к свободе:

вы стремитесь проявить себя и всячески сопротивляетесь чьим-либо попыткам ограничить вас или контролировать;

при малейшей возможности освободиться от чьего-либо влияния (мужчины, мамы) вы пугаетесь и восстанавливаете рамки контроля.

Это особенно заметно в отношениях. Женщина старается поставить ограничения мужчине, но при этом и на себя накладывает эти ограничения. Например, не гуляет с подругами, потому что не хочет отпускать любимого к друзьям.

Со временем женщина устает от присутствия мужчины в своей жизни, но как только он захочет расстаться - она возвращает его обратно. Ее выматывает постоянный контроль, но и лишиться его она не может.

Гордыня не поддается контролю или давлению со стороны. При этом она готова активно контролировать других людей.

Женщина под воздействием гордыни живет в постоянных противоречиях: она хочет быть независимой, но в то же время полностью принадлежать мужчине, то страдает от низкой самооценки, то заставляет страдать окружающих из-за вспышек высокого уровня самооценки. Такая жизнь не делает женщину счастливой, обрекает ее на вечные муки.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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