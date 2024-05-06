ПРИТЯЖЕНИЕ: 6 важных положений, которые помогут достичь желаемого

Большинство людей не могут поверить в то, что это возможно. Но ведь ход ваших мыслей – это всего лишь ваша привычка. Проанализируйте мысли, которые носятся у вас в голове. Если они вам не нравятся, начните сознательно изменять их. Выберите новые мысли.

Как достичь желаемого? Каждый из нас хотел бы узнать основные секреты успеха, достичь полной удовлетворенности и найти путь к самореализации. Джо Витале демонстрирует нам, как сделать это с помощью фактора притяжения. Предлагаем вам рассмотреть несколько важных положений фактора притяжения.

Вы можете все - 6 важных положений притяжения

Вы полностью ответственны за все, что происходит в вашей жизни

Ваши установки обусловлены культурой общества, в котором вы живете.

Вы не хозяин Земли, но силы у вас намного больше, чем вы можете себе представить.

В вашей власти изменить мысли.

Вы можете добиться абсолютно всего – даже того, что кажется вам невозможным.

Мало создать четкий образ желаемого, его еще следует оживить.

1. Вы полностью ответственны за все, что происходит в вашей жизни

Это не означает, что вы стали причиной определенных событий. Просто на каком–то уровне своего сознания вы притянули их. Вы ответственны за происходящее в вашей жизни. Это не хорошо и не плохо. И это правда. Используйте полученный опыт, чтобы лучше познать себя. Очиститесь и определите, что вы хотите обрести.

2. Ваши установки обусловлены культурой общества, в котором вы живете.

Если вы любите фильмы о насилии, читаете разделы криминальной хроники в газетах или смотрите новости, ваше сознание как губка впитывает излучаемую негативную энергию, соотвественно, и ваши посылы во Вселенную окрашены негативно, и в ответ она будет направлять вам всяческие неприятности. Подобное притягивает подобное. Мать Тереза любила повторять, что никогда не пошла бы на антивоенный митинг. Почему? Да потому что там порождается энергия, вызывающая войны.

Следите за тем, что вы в себя впитываете. Отберите то, что хотите притянуть. Будьте бдительны.

3. Вы не хозяин Земли, но силы у вас намного больше, чем вы можете себе представить.

Позитивное мышление и правильные поступки способны свернуть горы. Поддерживайте равновесие между своим «я» и внутренним духом. Всегда стремитесь подчинить «я» воле духа.

4. В вашей власти изменить мысли.

Большинство людей не могут поверить в то, что это возможно. Но ведь ход ваших мыслей – это всего лишь ваша привычка. Проанализируйте мысли, которые носятся у вас в голове. Если они вам не нравятся, начните сознательно изменять их. Выберите новые мысли.

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5. Вы можете добиться абсолютно всего – даже того, что кажется вам невозможным.

Часто мы мотивируем невозможность осуществления чего–либо временной и пространственной ограниченностью текущего момента, тогда как на самом деле виной всему лишь ограниченность нашего мировоззрения.

Никто не знает, что возможно, а что нет. Если у вас возникнет потребность попробовать что–нибудь новое и необычное, так тому и быть. Займитесь этим. Не исключено, что вы обнаружите доселе никому не видимую дорогу. Отважьтесь на что – нибудь стоящее.

6. Мало создать четкий образ желаемого, его еще следует оживить.

Любовь и страх – самые сильные источники положительной и отрицательной энергии. Если в ваши мечты проникнет вирус страха, им едва ли суждено будет сбыться. Негативные эмоции притянут негативные события. Если же вы окрасите свои мечты любовью, в полной мере прочувствовав, как это будет прекрасно – получить то, что вы хотели, – ваши шансы обрести желаемое резко возрастут. Поэтому контролируйте свои эмоции, когда погружаетесь в мечты.опубликовано econet

Джо Витале "Секрет притяжения. Как получить то, что ты действительно хочешь"

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet