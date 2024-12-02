Природа страха и нужно ли с ним бороться

Если бы человек вообще не испытывал страха, риск погибнуть возрос бы до невероятных размеров.Страх помогает нам быть осторожнее, предусмотрительнее. Это касается и бытовых ситуаций, и отношений. Но что делать, когда страха становится слишком много? Бороться ли с ним или принять все как есть?

У любого человека есть чувство страха. Страх помогает нам выжить. Если мы чего-то боимся, опасаемся (например, угодить на улице под автомобиль), то ведем себя осторожнее, внимательнее. В отношениях страх (стать причиной скандала, не выполнить обязательства) помогает выбрать верную стратегию поведения.

Страхи, которые нас окружают

Страх коренится в целой гамме ощущений: тревожности, опаске, предусмотрительности. И хорошо, что он есть. Страх руководит выживаемостью. Благодаря ему мы планируем жизнь. А вот запрещать себе бояться или, наоборот, взращивать страхи в себе – неправильно.

Вот пример из жизни. Мать забеспокоилась, что ее сын получил в школе низкую оценку. Она тревожится, что это войдет в систему, ребенок останется на второй год, не поступит в ВУЗ, не получит престижную работу, не реализует себя в жизни. Негативный сценарий прокручивается в ее голове мгновенно. И мама не спрашивает у сына, по какому предмету «двойка», как ее можно исправить. Она, сама не желая того, начинает кричать. Мальчик не хочет огорчать мать своими низкими оценками. И на уроках он чувствует напряжение, ответственность. В нем тоже зарождается страх, парализующий волю. Это мешает правильно отвечать на уроке. В результате – снова «двойка». Ребенок приходит из школы, мама узнает о его новой оценке, страхи ее подкрепляются. И снова крик. А мальчик продолжает культивировать в себе страх и начинает учиться все хуже и хуже. И выбраться из этого замкнутого круги со временем все сложнее.

Игнорировать, загонять страх вглубь – еще хуже. Это эволюционный механизм, который дает выжить. Он не исчезает, а накапливается. Когда концентрация страха доходит до критической точки, он выходит наружу в форме панической атаки или истерического припадка.

Как же быть? Получается, что мы или поддаемся страху, или боремся с ним, что в обоих случаях неправильно.

Выход есть. Важно признать, что вы чего-то боитесь. Страх живет в каждом из нас. Абсолютно бесстрашный человек каждый день проживает в борьбе с неимоверным напряжением сил. Поэтому признание собственных страхов и вашего права испытывать их поможет контролировать жизненные ситуации.

Также полезно поработать над балансом своих переживаний, когда в ваших силах увеличить долю позитива, радостных и приятных эмоций. Это поможет ослабить влияние страха, отвлечься на положительные моменты. Ведь жизнь состоит не только из тревог и волнений.опубликовано econet

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