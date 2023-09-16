Принципы осознанности, которые изменят вашу жизнь

Напряжение — это то, кем вы себя считаете. Расслабление — это то, кем вы являетесь.

Слышали ли вы когда-либо об осознанной жизни? Эта практика стала чрезвычайно популярной в последние годы, а многочисленные научные исследования подтвердили ее эффективность.

11 принципов осознанности

Суть осознанности — это принятие происходящего в настоящий момент без всяких оценок или мыслей о том, как бы вы хотели, чтобы все происходило. Эта практика чрезвычайно эффективна, единственное — чтобы достичь наилучших результатов, следует применять ее регулярно.

Предлагаем вам 11 принципов осознанности, которые вы можете применять в повседневной жизни.

1. Единственная реальность, которая у вас есть — это момент, только здесь, только сейчас.

Этот принцип очень хорошо объясняет известная цитата Будды: «Не задерживаться в прошлом, не мечтать о будущем, сосредоточить ум полностью на настоящем моменте».

Прошлое — это иллюзия, его уже нет. Будущее — еще не наступило, а значит, его еще нет. Единственная вещь, которая реально существует — это то, что происходит с вами здесь и сейчас.

2. Негативная мысль абсолютно безвредна, но только до того момента, пока вы не поверите в нее.

Мысли роятся в вашей голове, как пчелы. Они приходят и уходят — это нормальный процесс. Страдать же вы начинаете тогда, когда становитесь с ними одним целым, что называется начинаете «летать вместе со своими пчелами». Если вы остановитесь на минуту и понаблюдаете за своими мыслями со стороны, то поймете очень важную вещь. Вы можете смотреть на них со стороны – значит, они не могут быть вами!

Экхарт Толле говорит по этому поводу: «Какое облегчение осознать, что голос в моей голове — это вовсе не я. Кто же я тогда? Посторонний наблюдатель, который смотрит на все со стороны».

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3. Вам ничего не будет за ваш гнев. Ваше наказание — это сам гнев.

Время от времени мы все выходим из себя и злимся, но это редко помогает нам решить наши проблемы. Разозлиться — очень легко и просто, как спичку зажечь, но настоящая храбрость — это действительно что-то сделать полезное и действенное. Когда мы, наконец, осознаем, что теперешний момент — это единственное, что у нас есть, мы поймем, что жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на то, чтобы расстраиваться и злиться.

«Лучший боец ​​никогда не злится».

4. Внутренняя гармония — это быть самим собой, не испытывая потребности в оценке других людей.

Многих людей очень заботит, что о них думают другие. Но вам вовсе не нужны другие, чтобы найти себя — настоящего. Вы тот, кем вы есть, и то, что другие думают об этом, никак не должно влиять на вас.

Очень вдохновляюще пишет о том, как не обращать внимания на то, что о вас думают другие, Ошо:

«Никто не может ничего говорить о вас. Все то, что говорят другие люди — это они говорят о самих себе. Но все же вы начинаете сомневаться, потому что зачем-то цепляетесь за некий фальшивый центр. Этот ложный центр всегда зависит от других, потому для вас так важно, что говорят или думают о вас другие. Вы смотрите на них, вы пытаетесь добиться их одобрения. Вы хотите выглядеть респектабельными. Вы хотите приукрасить свое эго. Это же самое настоящее самоубийство!

Вместо того, чтобы смотреть, что и кто сказал о вас, лучше смотрите внутрь себя…

Всякий раз, когда вы чувствуете неловкость, вы просто показываете, что стесняетесь себя. Потому что вы не знаете, кто вы. А если бы знали, таких проблем у вас никогда бы не возникало — вам не нужны чужие мнения. Когда вы переживаете о том, как выглядите в глазах других людей — вспомните, что это вообще не имеет никакого значения!

Тот факт, что вы стесняетесь себя, свидетельствует о том, что вы еще не познали себя. Вы еще не «дома».

5. Все в этом мире создается дважды, сначала — в вашем уме, а затем — в реальной жизни.

Наш мозг — это невероятно мощный инструмент, который создает мир вокруг нас. Правда состоит в том, что вы не будете действовать до тех пор, пока ваш мозг не поймет, что вы делаете. Так что вначале должны быть планы и цели, и только после этого — действия.

«Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня», — Махатма Ганди.

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6. Мы должны пройти по этому пути сами.

Жизнь полна невзгод и неприятностей. Никому не удастся избежать их. Но есть одна вещь, которую мы всегда контролируем — это сколько усилий и воли мы вкладываем в то, чтобы все преодолеть. Ваши счастье или удача не должны зависеть исключительно от происходящего вокруг. Все для счастья находится внутри нас самих.

«Никто нас не спасет, кроме нас самих. Этого никто не сделает, да и не сможет — даже если захочет. Мы должны пройти по этому пути сами», — Будда.

7. Если вы очень сильно верите во что-то, но не живете этим, это не честно.

Не прогибайтесь под этот мир. Не прогибайтесь под то, что хочет от вас общество. Не изменяйте себе настоящему ради того, чтобы люди приняли вас. Самое важное в жизни — быть самим собой и следовать за своим сердцем. Пусть за вас говорят ваши дела, и вам не будет дела до того, что о вас скажут другие люди.

«Сегодня вы — это ВЫ. И это самая большая правда на свете. Даже больше, чем правда. Никто не может быть больше ВАМИ, чем ВЫ САМИ», — доктор Сьюз.

8. Правильная дорога и легкая дорога — это очень редко одна и та же дорога.

В конце концов, вы все же поймете, что расти нас заставляет только одна вещь на свете — борьба. И это того стоит, поверьте!

Никто не обещает, что будет легко: каждый ваш шаг будет непростым. Но ведь, в конце концов, это приведет вас туда, куда вы хотите. Если что-то кажется очень сложным и невозможным, это вовсе не означает, что вы не сможете этого сделать. Наоборот, это еще одна причина добиваться своих целей.

«Те, кто не пытался познать истину, так и не понял, зачем мы живем», — Будда.

9. Если хотите получить что-то от жизни, вы должны понять, что за все надо платить.

Многие люди задаются вопросом «Что меня влечет по-настоящему?», пытаясь найти цель в жизни. И это в корне неверно. Более уместен вопрос: «За что я готов страдать?»

Когда вы ответите на этот вопрос — поймете, чего вы хотите на самом деле, и ваша жизнь станет по-настоящему осмысленной и полной.

«Жизнь преподнесет вам тогда именно тот опыт, который нужен для эволюции вашего сознания. Как вы узнаете, что это именно тот опыт, который вам нужен? Потому что это опыт, который вы получаете здесь и сейчас — в настоящий момент», — Эрхарт Толле.

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10. Суперсвершения — это прямая противоположность мирной и осознанной жизни.

У скольких из нас в ежедневниках — огромные списки задач, которые физически невозможно сделать за один день. Мы почему-то решили, что важно быть все время занятыми. Однако все же рациональней сосредоточиться на одной задаче и постепенно выполнять ее. Не забывайте: нам необходимо время для отдыха, да и, в конце концов, — для того, чтобы наслаждаться красотой нашей жизни.

«Вы должны научиться отпускать. Перестаньте постоянно переживать. Вы и так никогда не контролировали ситуацию», — Стив Мараболи.

11. Когда вы пытаетесь все контролировать, теряете способность наслаждаться жизнью.

Контролировать в жизни все — это ведь так заманчиво! Ведь каждый из нас так хочет стабильности и комфорта! Ирония жизни состоит именно в том, что такой вещи как комфорт, просто не существует. Мы абсолютно ничего не контролируем. Вообще ничего. Чем раньше мы это осознаем и научимся жить более легко — тем лучше для нас же.

«Напряжение — это то, кем вы себя считаете. Расслабление — это то, кем вы являетесь», — китайская пословица.опубликовано econet

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