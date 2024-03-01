Принцип поезда: он не ждет того, кто не ждет его

Женщины часто склонны теряться в иллюзиях, в ожидании давно исчезнувшего мужчины. Надо учиться расценивать действия, не путать дела со словами, ясно понимать отсутствие чувств в другом человеке...

Когда принимаешь решение уйти, становится очень легко, все сразу меняется в лучшую сторону. Уже не трещит голова от напора тысячи мыслей, и все с одним смыслом: кто виноват и что делать? Теперь не надо искать причины, и собственно предпринимать уже ничего не надо. Жизнь прокатилась под горку, легко. Но легко не становится. "Как же хорошо жить без иллюзий" - говоришь ты себе... и почему-то сдуваешься.

Отношения: поезд отъехал, перрон опустел

Приходишь домой, ложиться прямо в одежде на диван. Ничего тебе сегодня не мило, как впрочем, и во все последние дни, да пожалуй уже не один месяц. Лежишь, анализируешь, опять ловишь себя на мысли, что твоему состоянию есть причины. Прежде всего возникает фигура мужчины, все предметы в твоей жизни теперь крутятся вокруг него.

Пытаешься сформулировать причины твоей любви и ненависти к нему. Пожалуй первая - нелюбовь к себе. Действительно, почему надо так судорожно искать кого-то в штанах, чтобы жизнь стала наполненной, обрела новый смысл? И что со старым смыслом было не так? Да вроде все было в норме - но то ли гормоны, то ли стереотипы, то ли буря чувств развернула лодку в другую сторону.

Хочешь ли ты в темными вечерами не думать о мужчине, который в это время резвится в соцсетях, или совсем пропал из виду? Живет себе своей жизнью где-то в реале. Не хочешь в это вникать - и с точностью до наоборот, продолжаешь делать это. Но удача танцует лишь с теми, кто приглашает ее на танец. Если вечно ныть, и сетовать на судьбу, вряд ли удастся притянуть позитивные перемены в свою жизнь.

Пора уже понять: этот поезд отъехал, перрон опустел. Бесполезно хвататься за хвост последнего вагона, когда он исчезает в тумане. И ждать того, кто совершенно не думает о тебе, не стоит. Как бы сладко мужчина не пел ранее, какие бы волшебные действия не совершал. Стоит сказать себе: "Стоп!". Это было тогда, а сейчас наступила другая реальность, пора отделить мухи от котлет.

Женщины часто склонны теряться в иллюзиях, в ожидании давно исчезнувшего мужчины. Надо учиться расценивать действия, не путать дела со словами, ясно понимать отсутствие чувств в другом человеке. Главное - здоровье, ведь всегда можно взять билет на другой поезд. опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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