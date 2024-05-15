Так, или иначе, но почти каждый из нас попадал вот в такие отношения, в которых было всё, кроме взаимности... Все мы, так, или иначе, но впитали в себя ущербные программы, в которых нас запугивали одиночеством больше, чем многоуровневой системой унижений, считающихся вполне приемлемыми в обществе.

Приходит время, когда тебе нужно или настоящее, или никакое... Да, вот так, без компромиссов... Накопив кое-какой жизненный опыт, ты начинаешь понимать, что "пустышки" тебе не нужны. С годами вальшь надоела, чужое притворство противно, а чувств становится всё меньше и меньше. И ты понимаешь, что настоящее ничем заменить невозможно.

Жизнь без компромиссов

Ты взрослеешь, и становишься настолько уставшим, и настолько бережным к своему драгоценному времени, что тебя сводит блаженной ленью, когда ты слышишь вдруг, что кого-то надо добиваться...

кого-то завоёвывать, как взятый долгой осадой город...

кого-то покупать, или обменивать на жертвы...

кого-то ждать из чужих коек, стоя в бесконечной очереди...

с кем-то промерзать до костей, выпрашивая редкой ласки, или простой улыбки...

за кого-то сражаться, как за Родину...

перед кем-то прыгать жалким воробьём, пытаясь угодить, угадать настроение, умилостивить...

с кем-то молчать, отфильтровывая каждое слово, чтобы, не дай небеса, не осерчали, да не разгневались...

от кого-то таить всё, потому как велено быть при улыбке, и при успехе...

при ком-то не вздохнуть, не охнуть, не ослабеть - ибо не потерпят слабины, растопчут...

Так, или иначе, но почти каждый из нас попадал вот в такие отношения, в которых было всё, кроме взаимности...

Все мы, так, или иначе, но впитали в себя ущербные программы, в которых нас запугивали одиночеством больше, чем многоуровневой системой унижений, считающихся вполне приемлемыми в обществе...

Все эти бесконечные "смирись, притрись, прогнись, смолчи, стерпи"...

Ох, и боюсь же я их, ребята!

Ох, и страшно же мне, когда говорят, что отношения надо сохранять" любой ценой "!

Точно???

Прямо вот любой???

Пусть тебя раскатают, как слоёное тесто, пусть уничтожат в тебе Личность, пусть обесценят твои ценности, пусть вычерпают ложкой твои ресурсы, пусть унизят изменами, пусть сломают нос, пусть обременят повинностями, пусть потребуют жертв.... только бы не бросили...

Или даже пусть будут идеальными, но не твоими....

Зачем?

Чтобы было?

Чтобы считать себя не хуже?

Чтобы жить в скверной иллюзии неодиночества?

Ещё раз - зачем?

Зачем быть с кем-то, с кем нет радости просыпаться и засыпать вместе?

Если нет удовольствия быть вместе, и протягивать нити близости на расстоянии?

Если трудности не сплачивают, а разобщают на враждующие лагеря?

Если тебя никогда не принимают в том состоянии, в котором ты пребываешь чаще всего?

Когда нет уважения, нет влечения, нет потребности друг в друге?

Зачем, если нет настоящего?

Всё правильно! - незачем!

А потому, стоит лениться выживать в отношениях, лишённых взаимности...

Лучше тратить себя на счастье...

Настоящее счастье...

Оно есть...

Его много больше, чем несчастья, просто оно прячется от тех, кто в него не верит...опубликовано econet

Автор: Лиля Град

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