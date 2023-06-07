Психолог Виктория Кирста знакомит читателей с 6 правилами, которые помогут сделать отношения лучше и прочнее.

Я вывела для себя «Правило 6-ти П», которое очень помогает мне в отношениях с любимым мужчиной и как показывает моя практика, моим клиенткам оно тоже довольно хорошо помогает.

6 правил для прекрасных отношений

Поэтому я и решила поделиться им еще и с вами.

1. «Попросить»

Всегда и обо всем просите своего мужчину. Пусть ему не приходится читать ваши мысли. А еще это поможет ему почувствовать себя настоящим мужчиной рядом с Вами, да еще и даст ему ощущение своей важности и нужности для Вас. А кому это может быть неприятным?

2. «Поддержать»

Всегда и во всем поддерживайте своего мужчину. Пусть не только он, но и Вы будете его крепкой и надежной опорой в разных, иногда довольно сложных, жизненных ситуация. Это действительно очень важно. Поэтому Вам не стоит об этом забывать.

Правило 6 ти П для женщин в отношениях с мужчиной

3. «Поблагодарить»

Как часто мы забываем благодарить за то, что делает для нас любимый и родной человек, а стоит это делать. Ведь, по сути, человек не обязан осчастливливать Вас 24/7 и если он это делает, то это означает лишь то, что это его собственный выбор и он действительно считает, что Вы - достойны этого.

Поэтому не разочаруйте своего мужчину и как минимум искренне поблагодарите его за ту заботу, нежность, внимание, помощь и любовь, которую он Вам дает. Не воспринимайте это как должное или само собой разумеющееся, а то потом придется понимать истинную ценность всего этого только после того, как Вы это потеряете. Не допускайте этого.

4. «Послушать»

Не забывайте просто сесть и послушать своего мужчину. Пусть он просто говорит обо всем, что его беспокоит или просто о том, как прошел его день, а Вы просто слушайте. Не перебивайте его и будьте действительно внимательны. Поверьте, мужчине так же это необходимо - быть услышанным, не только Вам.

5. «Поцеловать»

Да, это действительно очень важно. Просто подойдите и поцелуйте своего мужчину. Пусть поцелуи не исчезают с вашей совместной жизни. Ведь это одно из проявлений вашей любви и привязанности друг к другу.

Поэтому делайте это не только утром перед работой и вечером после возвращения с ней, но и при любой другой возможности. А на выходных - вместе наверстывайте упущенное...

6. «Похвалить»

Не забывайте хвалить своего мужчину, только делайте это искренне и от всей души, а не наигранно и так "только для галочки" или в каких-то своих корыстных целях. Хвалите его за все, что он для Вас делает. Пусть он почувствует себя вашим Героям и тогда у него вырастут крылья за спиной и он будет стараться радовать Вас и помогать Вам еще больше. Вот увидите. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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