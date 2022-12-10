Повышенная чувствительность, ВЧЛ: что это такое?

Когда произносятся слова «повышенная чувствительность», «чувствительный человек», и даже звучит уже ставший расхожим термин – ВЧЛ (высокочувствительные люди), то становится сразу ясно – речь идет о чем-то, что выходит за рамки средних показателей, некоего статистического большинства.

Многие, услышав «повышенная чувствительность» и «чувствительный человек», воображают эдакую кисейную барышню, вне зависимости от реального пола, которая чуть что – падает в обморок «от избытка чувств».

Высокочувствительные люди

Кто-то считает, что все это – капризы, и достаточно «собраться», «перестать себя накручивать», и сразу же эта чувствительность пройдет. Все это, мол, от избалованности.

Третьи, коих меньшинство, считают, что повышенная чувствительность – дар, а чувствительный человек, скорее всего, талантлив и склонен к творчеству.

Попробуем разобраться, что такое ВЧЛ на самом деле, и, главное – как с этим жить среди тех, чей уровень чувствительности – преимущественно ниже.

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Что такое повышенная чувствительность и кто такие ВЧЛ?

Очевидно, что если есть повышенная чувствительность, есть и некая средняя, можно сказать – статистическое большинство, то, от чего многие привыкли отталкиваться, как от нормы.

Чувствительность вообще – это способность нервной системы человека воспринимать различные стимулы, поступающие извне, и реагировать на них. Если не углубляться в строение нервной системы и физику, то в общем можно сказать, что человеческая чувствительность существует в определенных рамках.

Например, слух человека распознает звуки в диапазоне 20 — 20 000 герц, или световая чувствительность человека находится в пределах 380 — 760 нм, но все, что находится внутри этих рамок, имеет очень индивидуальные оттенки.

Например, одному человеку разговор соседей за стенкой будет казаться легким, едва заметным шумом. Другому будет и вовсе ничего не слышно. Третьему – будет слышно каждое слово. Так может быть и с цветом и с другими ощущениями – вкусом, запахами, осязанием. Так может быть и с ощущением боли – любой медик скажет вам, что болевой порог у человека индивидуален.

При этом, исследователи отмечают, что население земли примерно на 15% — ВЧЛ, высокочувствительные люди. Остальные же имеют ту самую среднюю чувствительность, которую принято воспринимать как норму. Редко происходят случаи полной или частичной потери чувствительности, которые, в основном связаны с заболеваниями ЦНС или с сильными психологическим потрясениями.

Почему так? Здесь ученые пока сходятся в том, что повышенная чувствительность – врожденная характеристика. Насколько ее определяют наследственные факторы – сложно сказать, потому что в ряде случаев можно наблюдать появление детей с высокой чувствительностью в семье родителей со средними показателями.

Правда, никто не скажет точно, действительно ли у хотя бы одного из родителей ребенка отсутствовала повышенная чувствительность, или же он просто ее активно подавлял и умело прятал. Исследований на эту тему пока еще не так много, но пока можно выделить несколько очевидных признаков ВЧЛ.

Признаки ВЧЛ

Физические

Это – тот самый случай, когда вам разговор соседей за стенкой кажется громким и отчетливым, в отличие от остальных. Вас раздражают резкие запахи, слишком яркий свет, вы восприимчивы к легким прикосновениям, различаете малейшие оттенки вкуса, температуры, ваш организм достаточно ощутимо реагирует на многие интервенции – лекарства, кофеин, другие психоактивные и стимулирующие вещества, у вас снижен болевой порог (боль наступает раньше, от менее заметных стимулов, чем для большинства).

Эмоциональные

У вас повышенное чувство эмпатии, вы достаточно легко проникаетесь ситуацией другого человека и легко «подхватываете» его эмоции, вам легко прочувствовать состояние окружающих вас людей, порой – вне зависимости от вашего желания, вы легко ощущаете атмосферу какого-то места, вы более восприимчивы к искусству, вы способны испытывать сильные эмоции от «мелочей».

Интеллектуальные

Вы тщательно обдумываете и взвешиваете свои слова, любую поступающую информацию, вы склонны рефлексировать по ее поводу, у вас повышено внимание к деталям, нюансам (например, вы замечаете грамматические ошибки и опечатки, восприимчивы к разного рода неаккуратности, небрежности в окружающем пространстве, которую другие могут не долго не замечать вообще), вы способны увидеть много смыслов в любом внешнем объекте.

Это деление, конечно, условно – человека невозможно, как механизм, разобрать на части, поэтому, конечно же, все связано. Но чувствительный человек – не обязательно тот, у кого все органы чувств находятся «на пределе».

Скажем, у него может быть очень высокая слуховая и зрительная чувствительность, при этом он может демонстрировать обычный болевой порог или, скажем, не проявлять высокой сензитивности относительно лекарств. Или, допустим, у человека высокая эмпатия, но он не склонен сильно углубляться в интеллектуальные смыслы.

Поэтому сейчас мы и поговорим о том, какие нюансы у высокой чувствительности, и затронем распространенные мифы о чувствительности, поговорим о том, как это связано с другими аспектами психологических характеристик человека – например, интроверсией/экстраверсией, психотипом, темпераментом, степенью невротизации, и может ли это быть симптомом какого-то другого состояния, болезни.

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Чувствительный человек: особая психологическая характеристика

Вообще, повышенная чувствительность бывает не врожденной характеристикой личности, а следствием определенных состояний организма. Например, чувствительность может возрасти при наличии хронических недосыпаний, постоянной усталости, сильном стрессе (как, впрочем, реакцией на стресс бывает и частичное снижение чувствительности, как бы «заморозка» при наличии очень сильных и трудноперевариваемых чувств).

Повышенная чувствительность может сопровождать некоторые психические расстройства и соматические заболевания, особенно связанные с ЦНС. Но это упоминание лишь для того, чтобы вы могли определиться для себя – постоянна ли ваша характеристика, или временна. Здесь мы будем говорить в основном о тех, чья повышенная чувствительность – постоянна, вы сами себя помните таким всю жизнь, и никаких других серьезных отклонений в области здоровья у вас не наблюдалось.

Пока еще мне не попались исследования, в которых четко удалось бы проследить, какие психотипы чаще соотносятся с повышенной чувствительностью. Однако, собственная практика дает достаточно оснований утверждать: повышенная чувствительность не являет собой ни пятый тип темперамента, ни какой-то особый психотип, ВЧЛ встречаются среди представителей разных темпераментов и психотипов.

Можно говорить о том, что какие-то психотипы фигурируют среди ВЧЛ чаще, чем другие, но четкой корреляции пока не прослеживается. То есть, чувствительный человек может таким родиться с какими угодно еще особенностями характера.

Многие предполагают, что ВЧЛ скорее склонны к интроверсии. Логически это объяснимо: чувствительный человек нуждается в большем количестве времени для восстановления после контакта с внешним миром, ведь внешние стимулы действуют на него сильнее, чем на других, и ему нужно чаще отключаться от сильной стимуляции.

Но я встречал и экстравертов среди ВЧЛ. Да, такому человеку тоже нужно было время от времени уединяться, иметь время для восстановления, но фокус внимания у такого человека все равно был направлен во внешний мир, а не во внутренний, как у интровертов.

С темпераментом тоже не удается установить четкой связи. Было бы логично предполагать, что ВЧЛ больше соответствуют люди с быстрым возбуждением и медленным торможением, иными словами, им легко завестись, но трудно успокоиться (каковыми являются меланхолики), но это больше похоже скорее на домыслы о том, каким должен быть чувствительный человек, или мог бы быть по мнению среднего большинства, а не на реальность.

А логика может быть и совершенно другой. Иногда повышенная чувствительность вполне умещается, скажем, во флегматика, который с виду вообще не выглядит как человек чувствительный. Однако темперамент флегматика создает неплохую защиту носителю тонкой сензитивности, и она даже расцветает внутри него пышным цветом, так как внешне ей мало что угрожает.

В общем, здесь можно сказать, что повышенная чувствительность напрямую не связана с конкретными особенностями психотипа, темперамента или фокуса внимания, она существует как отдельная психофизиологическая характеристика, встраиваемая в остальные параметры личности.

ВЧЛ: мышление и интерпретации

Но человек не просто испытывает чувства, он еще их и интерпретирует. Например, тот факт, что он сильнее реагирует на людей вокруг и их состояние, нуждается в большем количестве отдыха от этой стимуляции, он может по-разному интерпретировать.

Может спокойно сказать себе: «Да, для меня на сегодня уже многовато, хочу побыть в тишине» — и спокойно удалится. А может начать себя накручивать в духе «все люди как люди, а я вот не такой, наверное, со мной что-то не в порядке, раз меня так быстро все начинает раздражать….»

Нередко ВЧЛ путают с людьми, склонными к тревоге, мнительности и додумыванию на этой почве за других. Но повышенная чувствительность и тревога, подкрепляемая фантазиями – разные вещи.

Чувствительный человек сможет уловить реальное состояние другого человека – например, сможет почувствовать, что его начальник уже вошел в кабинет раздраженный и напряженный, и дальнейший разнос сотрудников лишь вытекал из его исходного состояния. Потому чувствительный человек вряд ли отнесет это на свой счет. Однако ему может быть больно по иной причине — слишком громко, слишком ярко, слишком сильно.

А вот тревожный человек как раз может не почувствовать реальное состояние начальства, он занят в основном своими переживаниями, и потому разнос он легко припишет одному себе, а потом будет сутками переживать за свою якобы никчемность и неудачливость.

Также легко путают людей, умеющих громко и ярко демонстрировать свои чувства (совсем не обязательно, что при этом чувства являются искренними, и что они вообще есть) с ВЧЛ. Но демонстрация и реальное чувствование – вещи очень разные. ВЧЛ как раз не торопятся так быстро и тем более так громко делиться своими чувствами: демонстрация еще сильнее привлекает внимание, заставляет переваривать намного большее количество внешних стимулов и еще сильнее усугубляет усталость от собственных реакций.

И здесь очень логично упомянуть несколько распространенных мифов о чувствительности.

ВЧЛ: мифы и реальность

Миф: чувствительный человек – слабый

На самом деле скорее наоборот. Среди них немало в целом сильных людей, которые владеют своими чувствами намного лучше порой, чем представители среднего большинства.

Почему? Да потому что с самого детства такой ребенок понимает, что отличается от других, что его чувства порой не воспринимаются окружающими всерьез. Родители и другие взрослые не всегда готовы принимать чувства (а тем более — настолько тонкие!) во внимание и порой даже объявляют их ненормальными.

Естественно, в ответ на это ребенок вырабатывает защиты. И одна из них – формирование навыка отслеживания и контроля своих эмоций. Да, порой это приводит к печальным вариантам – формируется привычка подавлять свои чувства, заниженная самооценка, ощущение постоянной непонятости и отвержения.

Но повышенная чувствительность дает и свой бонус, особенно при наличии высокого интеллекта: ведь масса недоступных окружающим чувств – это масса информации, это – более полное и насыщенное знание о мире, это – более тонкое проникновение в суть человеческих мотивов и отношений, а как следствие – более эффективная стратегия действий, и в перспективе – более комфортное место в жизни.

В целом ВЧЛ в меньшей степени свойственны опрометчивые поступки «на эмоциях», они чаще склонны задумываться над нюансами своих реакций и поведения, они более эффективно могут справиться с тяжелыми жизненным ситуациями хотя бы просто потому, что жизнь очень рано научила их справляться со своими чувствами в мире менее чувствительных.

Миф: чувствительный человек – открыт, добр и потому очень раним

Это тоже из области фантазий. ВЧЛ как раз чаще всего склонны беречь свои чувства от других, по крайней мере, этому их учит опыт. Не всякий закрытый человек относится к категории ВЧЛ, но можно говорить о том, что среди ВЧЛ тех, кого принято считать закрытыми – много. И, особенно имея опыт разного восприятия себя, ВЧЛ бывают очень избирательны в общении.

Способность к эмпатии, каковая, безусловно, есть у ВЧЛ в большой степени – не повод для доброты и, тем более, наивности. Опыт тонкого чувствования можно применять по-разному, но задумайтесь: тонкая чувствительность предполагает ощущение всех спектров.

А это означает, что чувствительный человек ощущает не только прекрасные чувства наполненных позитивом людей. Их в принципе в мире маловато, мягко говоря. И получается, что основное содержание эмпатии – очень разное, и далеко не всегда позитивное состояние людей.

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Какие выводы из этого могут сделать ВЧЛ? – да какие угодно. Можно найти себя в помогающей профессии, чтобы пристроить эту эмпатию, дать ей место. А можно возненавидеть весь род людской за постоянное нарушение границ и за то самое нерадостное внутреннее содержимое. И например, стать обаятельным злодеем типа Ганнибала Лектера, который, помимо убийств, наслаждается тонкими блюдами из их печени или мозга, украшает дом изысканными картинами и слушает редкие исполнения оперы.

Поэтому в плане морально-нравственных ориентиров ВЧЛ могут быть на каком угодно полюсе общества, и чувствительность будет лишь сообщать их поступкам определенные оттенки, но она никак не ограничивает их выбор в плане собственной этики.

Миф: чувствительные люди – талантливые и умные

Отчасти это так, конечно, потому что сама по себе повышенная чувствительность является показанием для определенных видов деятельности, в которой она и нужна – многие сферы искусства и науки (особенно там, где имеет значение интуиция), вообще творческая среда, помогающие профессии – психологи, врачи, социальные работники.

Но при этом повышенная чувствительность накладывает и определенные ограничения – например, чувствительный человек не всегда может работать в тех условиях, в которых может работать большинство. И порой это становится препятствием для развития карьеры в стандартном ключе, принятом в обществе и конкретной профессии.

Я знал людей, у которых повышенная чувствительность сочеталась с низким интеллектом. Таким, пожалуй, труднее всего из всех ВЧЛ, потому что не хватает ресурса осознать свою уникальность, при этом полностью встроиться в мир обычных людей у них тоже далеко не всегда получается.

Подводя итог, можно сказать, что ВЧЛ – это просто люди с отдельной характеристикой, которая сочетается с разными личностными особенностями. Конечно, повышенная чувствительность в той или иной степени накладывает отпечаток и на формирование психотипа, и на взаимодействие с темпераментом, и на поведенческие привычки.опубликовано econet

Автор Антон Несвитский

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