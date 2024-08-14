Потерянный ребенок

Некоторые родители ограничивают круг своих обязанностей по отношению к ребенку формулой "одеть-накормить". Что же происходит в детской душе, какие переживания он испытывает, до этого никому нет дела. А еще между мамой и папой могут быть свои проблемы. И тогда ребенок эмоционально заброшен.

Ребенок - ранимое и чуткое существо. Он нуждается в заботе и внимании самых близких и дорогих ему людей - родителей. Но бывает так, что ребенок чувствует себя ненужным, лишним. Как это отразится на его взрослой жизни?

Никому не нужен?

Детство

Первый вариант. Ребенок может воспитываться во внешне благополучной семье. Одет, умыт, накормлен. Родители могут проявлять интерес к его жизни вопросами: «что было на обед в садике», «во сколько ты придешь домой?», «ты все уроки выучил?».

Но эмоционально ребенок остается запущенным, в целом его не замечают в семье. Его жизнью, мечтами, друзьями, мыслями не интересуются. Родители ведут себя отстраненно и формально. А ребенок делает вывод, что он не нужен. Или он нужен, когда он не создает проблем, когда он незаметен.

Второй вариант. В отношениях между мамой и папой есть глубокая трещина. Она может быть вызвана алкоголизмом папы (и, как следствие, спасательством мамы), или личностными расстройствами одного из родителей. Например, депрессией. Все силы семьи направляются на разрешение этой проблемы. Дети вынуждены «отсупить» от своих потребностей, чувств. Они либо втянуты в эти проблемы, либо эмоционально заброшены.

В любом варианте ребенок остро чувствует свою брошенность, одиночество и пустоту, которую родители, к сожалению, не в силах заполнить.

Взрослая жизнь

Приходя во взрослую жизнь, ребенок начинает сталкиваться с различными трудностями.

Тот иллюзорный мир, который был создан для того, чтобы защитить себя от боли и выжить, теперь разрушается и неизбежно приводит человека к реальной жизни, с которой он справиться не в силах. Сценарий «не живи» может толкать его в токсичные отношения, где в любом поступке партнера будет подтверждаться его разрушительная установка. Закрытость от всего внешнего, характерная для детских лет, во взрослом мире создает проблемы с доверием по отношению к людям и себе в том числе.

Если вы узнали себя в этой роли. Сделайте следующее упражнение:

Как я вел(а) себя в этой роли?

Что происходило с моими чувствами?

Как это влияет на мои переживания в настоящем?

С какими последствиями этой роли я сейчас сталкиваюсь?опубликовано econet

Автор Рагулина Анастасия

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