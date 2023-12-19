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Потерял голову: Почему мы «западаем» на определенных людей?

Источник: b17.ru 19 декабря 2023 5632
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Сильнее всего мы «западаем» на людей, активирующих нашу психологическую травму. Психика стремится завершить незавершенное.

Потерял голову: Почему мы «западаем» на определенных людей?

Вову мама била. При этом она же его, испуганного, униженного, и обвиняла, восклицая «посмотри, до чего мать довел?!» и хваталась за сердце. Вова маму любил и чувствовал себя виноватым. Он изо всех сил сдерживал слезы и старался успокоить маму. Он замолкал, приносил ей воды и покорно ждал, пока она отойдет. Постепенно мама смягчалась. А после все повторялось вновь.

Почему нас "цепляют" именно такие отношения?

У Вовы возникли устойчивые двойственные чувства: та, которую я люблю, причиняет мне боль: «люблю», «боюсь», «чувствую себя виноватым» - связались в единый клубок. В качестве способа преодолеть удушающую ситуацию Вова освоил молчаливое приспособление и угодливость.

Именно такой способ поведения помогал проходить через стрессовые ситуации с мамой. Именно в результате такого поведения мама понемногу смягчалась.

Когда Вова вырос он стал бояться и других женщин (женщин как вид), но именно те, кто откровенно отвергал его, унижал, винил и обесценивал, вызывали в Вове наиболее сильные чувства, именно такие женщины его «цепляли». «Сносило крышу» и он пытался наконец-то завоевать таких женщин, получить их признание и любовь, освободиться от изъедающего чувства вины. Всё то, что так сильно было нужно в детстве и чего он так и не получил.

Для этого, как в детстве, он старался быть молчаливым, угодливым и покорным. Только почувствовать себя любимым так и не удавалось.

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Потерял голову: Почему мы «западаем» на определенных людей?

Если кратко, то преамбула сей зарисовки такова, что сильнее всего мы «западаем» на людей, активирующих нашу психологическую травму. Психика стремится завершить незавершенное (закрыть тот самый гештальт). Детская травмирующая, «несправедливая» ситуация, в которой было много непрожитых чувств, является таким незавершенным гештальтом.

И переживая на внутреннем уровне схожее, чувствуя себя с определенными людьми или в определенной ситуации, как там и тогда, мы включаем программу завершения. Невозможного завершения. Поскольку в похожих ситуациях, с похожими людьми мы скорее ретравмируемся, чем излечимся.опубликовано econet

Автор Евгения Карлин

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Источник: https://econet.by/

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Евгения Карлин психология отношения

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