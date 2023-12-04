Пора ли снижать планку, если вам за 40?

Мысль о том, что женщинам старше 30,40,50 или 100 лет следует срочно снизить планку притязаний, я встречаю нередко.

Красивая моложавая женщина средних лет едет в автобусе за город. Ехать ещё долго, а рядом находится скучающий мужчина примерно того же возраста. Начинается диалог.

Женщина отвечает вежливо, но без намека на флирт.

- А сколько вам лет? – вдруг интересуется обиженный мужчина.

- Сорок.

- Хм...

- А что?

- Старовата. Пора бы уже снизить планку, другого шанса не будет...

Тебе уже за сорок. Пора снизить планку...

Мысль о том, что женщинам старше 30,40,50 или 100 лет следует срочно снизить планку притязаний, я встречаю нередко. Правда, в основном транслируют её мужчины. Это и понятно – им же прыгать через «препятствие». Обычно такие разговоры возникают на фоне обид на женский пол. Как в приведенном мной диалоге.

С возрастом снизить требования к мужчине, наверное, можно. Но зачем? Зачем пускать в свою жизнь того, кто не понравился, кого не хочется, кто не возбуждает желания и будит бабочек в животе? Как правило, взрослая женщина уже стоит на своих собственных ногах, имеет друзей, работу, часто самостоятельных детей. Зачем ей дополнительные неудобства?

Более того, молодые женщины часто терпят не самого удачного мужчину рядом потому, что пора создавать семью, часики тикают, а никого лучше не примете нет. Других держат маленькие дети, с которыми практически невозможно устроиться на работу. Третьих – материальные затруднения. Четвертых – собственные комплексы. У взрослой женщины эти проблемы, как правило, уже решены. И если она сходится с мужчиной, то только с тем, кто ей действительно приятен и близок. Откуда же это мнение, что после определенного возраста женщины менее притязательны?

Наверное, потому, что взрослые дамы, как правило, уже переболели такими типажами мужчин как «качок», «рок-звезда», «старшеклассник на мотоцикле». Они больше ценят ум, доброту, эрудицию и человечность. Из жизненного опыта такие женщины знают, что внешность мужчины далеко не всегда связана с его постельными возможностями. Взрослые женщины слишком ценят свою свободу и комфорт, чтобы сражаться за призрачных миллиардеров.

Да, взрослые женщины не соревнуются друг с другом, кто из них ловчее сумеет раскрутить мужчину на деньги и подарки. Это шалости юных студенток. Взрослые женщины не пробираются в гримерки к кумирам и не теряют дар речи от того, что у их возлюбленного есть машина. Они уже всё это видели.

Планка взрослой женщины куда выше всех этих дешевых спецэффектов. Мы любим умных, начитанных, интересных. Нежных, заботливых, добрых. Умелых, порядочных, хороших любовников. Но все эти качества, увы, часто видны только с близкого расстояния… Поэтому издалека иногда может показаться, что планка ниже. На деле же, самодостаточная зрелая женщина просто смотрит на суть мужчины, а не на его павлиний хвост. За которым, что и говорить, часто скрывается обыкновенная куриная жопа... опубликовано econet

P.S. Как вам кстати новая пассия Киану Ривза?

Автор Яна Кубаева

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