Попрошайки любви

Тот, кто хочет быть с вами и дарить вам свою любовь - будет делать это и без ваших постоянных напоминаний, а кто не хочет - у того вам всегда придется "попрошайничать" крупинки его внимания и времени, а о любви я вообще молчу, потому что здесь ею даже не пахнет.

Ко мне на консультацию часто обращаются женщины с одной и той же проблемой - они все хотят любви, ласки и внимания от своих мужчин, но те напрочь отказываются им это давать. И вот тогда-то такие женщины и превращаются в попрошаек, которые смотрят большими печальными глазами, заглядывают в рот мужчине и буквально ловят каждое его слово.

Перестаньте "выпрашивать" любовь

Они собирают по крупицам его внимание, его такое редкое доброе слово к ней и убеждают себя, что им этого вполне достаточно, но, конечно же, это не так. И вам и не нужно себя обманывать и убеждать в том, что вам этого хватает, не нужно довольствоваться теми редкими моментами, когда ваш мужчина наконец-то то соизволит обратить на вас свое внимание. Ведь так быть не должно, это все уже не о взаимной настоящей любви, увы…

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Все мы хотим любить и быть любимыми, и это абсолютно нормально. Поэтому если вы чувствуете, что с вашим мужчиной, вы медленно, но уверенно начинаете превращаться в неких попрошаек, которые готовы на все, лишь бы их любили и уделили им немного своего времени и внимания, то будьте уверены - ни к чему хорошему это вас не приведет.

Ведь с правильным мужчиной вам не придется вымаливать его любовь и внимание, не придется постоянно выслуживаться и унижаться в его и своих глазах, чтобы хоть как-то заслужить его расположение к вам, ведь он сам с большим удовольствием будет одаривать вас своим теплом и заботой. Будет уделять вам свое время и внимание, а не заставлять вас чуть ли не с бубнами вокруг него плясать, лишь бы он вас наконец-то заметил и вообще вспомнил о вашем существовании.

Просто поймите одну простую вещь: тот, кто хочет быть с вами и дарить вам свою любовь - будет делать это и без ваших постоянных напоминаний, а кто не хочет - у того вам всегда придется "попрошайничать" крупинки его внимания и времени, а о любви я вообще молчу, потому что здесь ею даже не пахнет.

Вы готовы к этому? Готовы, что ваши потребности никогда не будут полностью удовлетворены? Да что там полностью, даже частично, и то еще не факт. Ведь этому мужчине просто нечем с вами поделиться - его сосуд любви пуст и поэтому ему нечего вам предложить. И ваше попрошайничество здесь не поможет, разве только начнет раздражать и еще быстрее оттолкнет мужчину. Да, к сожалению, его чувства к вам не столь сильны

Конечно, вам может быть очень больно и горько это осознавать, но чем быстрее вы это поймете, тем быстрее перестанете выпрашивать то, чего просто нет. И тогда дадите себе шанс на встречу с тем, кто так же, как и вы будет переполнен любовью к вам и с большим удовольствием будет ею с вами делиться, а вы, соответственно, делиться с ним.

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Только в таких отношениях, где удовлетворяются ваши потребности в любви, нежности, заботе и внимании вы можете быть по-настоящему счастливыми, а эти отношения - действительно прочными. И уж поверьте, в таких отношениях, вы навсегда забудете, как это - быть «попрошайкой любви». Берегите и цените себя и свое сердце!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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