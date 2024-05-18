Попробуйте прожить один день, не считая неправым никого и ни в чем

Как-нибудь, под настроение - попробуйте ради интереса прожить один день, не считая неправым никого и ни в чем. Попробуйте и вы попадете в другой мир. Этот мир - реальность.

Холодным зимним утром в начале 90-х я подобрал на улице американского мульти-миллионера. Миллионер был брошенный и никому не нужный. Его пригласили на переговоры в Министерство сельского хозяйства, а потом забыли об этом. Мы подружились, он стал первым инвестором в Коммерсанте. А потом мы очень поссорились.

Сознательный отказ от воображаемых прав

У меня вообще не складывались отношения с иностранцами. Я обижался на них за то, как они ко мне относились. Они относились ко мне очень вежливо, с доброй снисходительностью и некоторой опаской, то есть проще говоря - “как к папуасу какому-нибудь”.

Я был хорошо воспитан, начитан, имел приличный английский и хорошие манеры за столом, со вкусом одевался и был успешен в делах. И считал такое снисходительное отношение к себе несправедливым и оскорбительным.

Мне потребовалось 20 лет на то, чтобы понять, что причина, по которой западные партнеры относились ко мне “как к папуасу”, заключалась в том печальном обстоятельстве, что папусом я и был.

Я был катастрофически невежественен. Но дремучее невежество мое не имело отношению ни к образованию, ни к успешности в делах.

Оно заключалось вообще не в отсутствии формальных знаний.

А в том, что слово “прав” было, наверное, одним из самых употребимых в моем тогдашнем лексиконе.

Я прав или нет? Я же прав, да? Я думаю, я прав! Ты тоже прав! Они неправы. Он прав. Разве, она права?!

Я произносил эти слова очень часто и с таким значением, как будто они имеют какой-то смысл. И для меня действительно имели.

Мне важно было быть правым, потому что в моем восприятии сознание собственной правоты давало мне права и привилегии, которых в ином случае у меня не было.

Я считал, что правильно вести здоровый образ жизни, значит те, кто его не ведет - не заслуживают уважения.

Я считал, что правильно быть успешным в делах и - значит те, кто не ставит перед собой таких целей, просто еще не понял своей ошибки.

Я считал, что правильно искать духовных знаний, значит те, кто их не ищет, ничего не понимают в жизни.

Правота - волшебная палочка, которые превращает любые жестокие и агрессивные действия в оправданные и допустимые.

Если я прав, я же могу защищать свою правоту. Ведь так?

Права и правота - слова одного корня.

Не знаю как у вас, а мне стало прямо нехорошо, когда однажды я с ужасом осознал, что, оценивая свои поступки, я намного больше беспокоюсь о “правильности” своих действий, чем о том, доставляют ли эти действия боль окружающим и мне самому.

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По результатам много, много, много летних стараний быть правым всегда и во всем я в конечном итоге я вывел простую формулу.

Чем чаще ты прав, тем меньше у тебя друзей.

Есть фраза, которую приписывают Будде. Если ты хочешь, чтобы твоя корова от тебя не ушла сделай для нее очень, очень, ОЧЕНЬ большой загон.

Не знаю, почему Будда выбрал именно коровью метафору. Но знаю точно, что нет более эффективного способа улучшить качество своей жизни чем сознательный отказ от воображаемых прав, которые дает ощущение собственной правоты.

Более эффективного. И более трудного.

Как-нибудь, под настроение - попробуйте ради интереса прожить один день, не считая неправым никого и ни в чем. Попробуйте и вы попадете в другой мир.

Этот мир - реальность.опубликовано econet

Автор Владимир Яковлев

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