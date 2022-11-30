Пока вы держитесь за прошлое, вам не встретить будущее

Отпустите свое прошлое и перестаньте думать, что это был ваш последний шанс, это не так. У вас все еще впереди и даже не смейте думать по-другому!

Как часто вы изо всех сил держитесь за свое прошлое, хотя и уже решили для себя, что пора двигаться дальше - в будущее. Но почему-то это будущее все никак не наступает и не наступает. Возможно, как раз потому, что вы до сих пор не готовы распрощаться со своим прошлым и окончательно разложить все точки над "и".

Не отпустив прошлое, вы не встретите свое будущее

Головой вы может и понимаете, что надо двигаться дальше, но вот страх перемен и возможности потерять уже то, что есть, хотя оно и вовсе не удовлетворяет вас в полной мере - да, это действительно очень большой страх и препятствие на пути к лучшему будущему. Это страх, который действительно способен полностью парализовать вас.

Но не стоит забывать, что когда одни двери закрываются, то где-то обязательно открываются уже другие двери. А вот одновременно разные двери, ой как редко открываются, если открываются вообще. Поэтому если вы действительно хотите перевернуть одну из страниц своей истории и начать уже новую главу с чистого листа - отпустите свое прошлое, дайте ему спокойно уйти.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Отпустите свое прошлое и перестаньте думать, что это был ваш последний шанс, это не так. У вас все еще впереди и даже не смейте думать по-другому! А то, что вы так отчаянно держитесь за то, что вам уже привычно и хорошо знакомо - это просто ваш внутренний страх перед новым и неизвестным. Это нормальная реакция - протест и возражения. Но вы сможете это победить и тогда все у вас наладится. А еще помните, что не попытавшись вы так и не узнаете, как все могло быть хорошо.

Поэтому никогда не сдавайтесь и верьте в свои силы, а тогда маленькими, но уверенными шажками продолжайте двигаться вперед - в прекрасное будущее, которое уже так давно вас ждет. Создавайте его своими собственными мыслями и руками, а все ваши страхи и опасения оставьте далеко позади, вместе с вашим прошлым, где ему как раз самое место.

И ни в коем случае не позволяйте ему тянуть вас назад и заставить усомниться в себе и собственных силах. Ведь вы все сможете, нужно только набраться сил и сделать этот решающий шаг. Удачи вам!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet