Пока вы делаете то, что нужно, вы неуязвимы

Пока вы делаете то, что нужно, силы вас не покинут. И будут восстанавливаться быстро, даже если вы страшно устали...

Пока вы делаете то, что нужно, вы будете получать мощную подпитку от невидимого источника. Даже если в пещере будете прятаться от вооруженных врагов, как царь Давид, сила вас не покинет. В крайнем случае, могут убить, это да. Но вряд ли. Потому что вы делаете то, что нужно. И сила вас не покинет.

Делайте то, что нужно...

Может отчаяние подступить, страх обуять, но сила не уменьшится. Запас энергии будет постоянно пополняться из источника. И вам будут явлены пути спасения, и защита сработает в нужный момент; слабости не будет. Безволия, апатии, упадка не будет. Эмоции, даже негативные, будут оставаться яркими, живыми. Это потому, что сила поступает к вам непрерывно. Значит, вы делаете то, что нужно. Правильно все делаете, даже если вам кажется, что вы не знаете, что делать дальше. И сколько ещё сражаться или в пещере сидеть…

Вы будете уставать. Но стоит немного отдохнуть - и сила вернётся. Вот признак того, что вы все делаете правильно. Вас не снимают с довольствия и снабжают боеприпасами. И дают указания, которые вы не осознаете, но следуете им бессознательно. И сила вас не покинет.

А если вы делаете все правильно, но силы уходят и энергии все меньше, значит, вы все неправильно делаете. Вы не повинуетесь приказам и не понимаете их. Вы совершаете разумные поступки, никто не преследует вас, вы со всеми в мире, закрома успешно пополняются, а сил все меньше. Вы все дальше уходите от источника. Вайфай потерян. И вам только кажется, что вы все делаете правильно. Это не так.

Утрата сил и потеря красок эмоций - это вы сбились с пути. Перестали получать довольствие; потому что зачем кормить того, кто не выполняет приказы. Кто отказался играть свою роль и служить Тому, в чьей власти источник?

С каждым днём силы будут покидать такого человека, а он будет искать причину в болезни, в возрасте, в стрессе, - он не понимает, что утрачена связь с источником и надо понять, что он делает не так. Или не делает.

А пока вы делаете то, что нужно, силы вас не покинут. И будут восстанавливаться быстро, даже если вы страшно устали. И хватит сил, чтобы в пещере возносить хвалу Тому, кто создал источник.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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