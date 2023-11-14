Пока ты не в себе: Последствия вмешательства в чужую жизнь

Чем больше вы будете лезть к другим, тем тяжелее трясина и тягучесть, тем больше препятствий и последствий ждёт на пути. ✅Хотите улучшить мир? Вернитесь в себя, занимайтесь собой, будьте в себе, будьте внимательны к себе...

Ты не в себе, пока ты думаешь о том, что происходит вокруг, вмешиваешься в то, что происходит вокруг тебя, в жизни других людей, в пространство. Тебе важно и интересно то, что делают другие, что они говорят, ты мысленно присутствуешь в их процессах, ты включен в них. Ты не в себе, пока ты хочешь исправить то, что тебя не устраивает в их поступках, мыслях. Ты хочешь чтобы они стали другими. Иначе говоря, всё твоё внимание - в них, а куда направлено внимание, туда течет энергия, там концентрация сил.

Невозможно быть собой, пока ты не в себе...

На это обычно отвечают, а как же!!! Это небезразличие, это так важно - думать о других, помогать другим, делать жизнь людей и мир лучше! Да, при одном условии, если вас об этом попросили, лично, глаза в глаза сказали: помоги, я нуждаюсь в твоём участии, вмешательстве в мою жизнь, в моё пространство.

Но если это ваша инициатива, ваша иллюзия о своём всемогуществе, что без вас никуда, без вас не справятся, без вас все погибнет, вы один знаете как лучше для человека, события, пространства, вселенной, то это - величайшее преступление.

Это не просто преступление над собой и своей жизнью, это погрязание в тех пластах, энергиях, вибрациях, которые можно сравнить с погружением на дно болота. Чем больше вы будете лезть к другим, тем тяжелее трясина и тягучесть, плотнее масса, тем больше препятствий и последствий ждёт на пути.

Это как ассенизатор, достающий со дна тягучую массу, ревёт и задыхается, чем глубже, тем тяжелее качать дерьмо.

Вы себя назначили не спасателем судеб и мира, а потребителем дерьма. Это проявление агрессии и насилия над другими и вселенной. Это война с ней и другими, осуждение и недовольство, недоверие и отрицание того, что живёт своей жизнью и своими процессами.

Да, возможно, кому-то вы облегчите жизнь, отобрав слой дерьма вокруг какого-то человека, но потребляете его вы. Вы думаете что делаете мир лучше? Это просто перемещение дерьма во вселенной из одного сосуда в другой. Чем вы улучшили вселенную??? Ничем, вы просто ее растрясли, рассмешили и показали что вы - приёмник дерьма, готовы с ним работать и жить, потреблять.

Тогда совсем не странно, что лезущие в чужие жизни и чужое пространство получают одни проблемы, болезни, трудности, ведь вы сами попросили сливать на вас всё вселенское дерьмо. Поэтому тяжелая судьба у всех ассенизурующих.

Совершенно другое дело, если это ваша профессия, когда к вам приходят для того, чтобы при вашем сопровождении или участии разобраться со своим дерьмом, своими проблема и сложностями. Но тут человек сам проявил инициативу, сам взял на себя ответственность и сам будет этим заниматься, вы просто его сопровождаете, в этом и заключается ваша помощь, и поверьте, не маленькая. Вы в себе и он в себе, вы просто соприкоснулись в процессе, но у каждого он свой и есть общий, который не принадлежит никому лично, он принадлежит пространству, которое его переработает само. Либо вы выбрали свою миссию, путь очищения пространства через себя сознательно, как это делали люди, отрекшиеся от обыденной жизни.

Хотите улучшить мир? Вернитесь в себя, занимайтесь собой, будьте в себе, будьте внимательны к себе, заботьтесь о себе, очищайте и развивайте себя, работайте над собой, осознавайте себя и то, что происходит в вас, раскрывайтесь максимально для себя и реализуйтесь в самом лучшем для себя.

Несите ответственность только за себя как душа, дух, тело, личность, профессионал, супруг, родитель, дитя, будьте в контакте с собой ежесекундно, тогда вы будете собой менять мир. Тогда путем примера, вибраций и энергии вы будете привлекать тех, кто живёт и хочет жить так же, тогда вы будете менять мир собой. Тогда это будет бережное, доверительное отношение, принятие, расслабленность в себе, к другим и к вселенной.

Показатель того, что вы не в себе, один - вы думаете о других, вы недовольны ими и процессами которые происходят вокруг вас и вы хотите их изменить. Когда вы в себе, вы можете быть недовольны только собой, своими поступками и хотите изменить себя.

Это не касается профессий, подразумевающих спасение людей, экстремальные ситуации, когда нас, людей, сводит событие, дающее нам возможность отрабатывать свои долги, сказанное здесь подразумевает обыденную жизнь людей, живущих обыденной жизнью, чаще всего чужой.

Возможно ли на 100% стать таким человеком, живущим принципом невмешательства? Наверное нет, но как минимум к этому можно стремиться, ситуации провокаций будут происходить, особенно тогда, когда мы опять стали не интересны себе и вышли из себя, у нас накопился долг перед собой. Нужно просто это знать и каждый раз возвращаться к себе. Поверьте, своего дерьма у нас достаточно,и заниматься всегда есть чем, главное помнить, что вы ответственны всего лишь за свою жизнь и ее качество.опубликовано econet

Автор Наталья Зиновьева

Фото Ewa Cwikla

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet