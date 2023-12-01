Поиск новой любви: 6 шагов

Советы психолога для тех, кто в поиске. Что нужно сделать, чтобы найти человека для долгих, прочных и хороших отношений?

Если ваши отношения закончились, вы можете испытывать волнение, окунаясь в океан свиданий. Или вы можете волноваться о том, что никогда не найдете любовь снова. Может быть, вы даже предполагаете, что вам просто не везет в любви.

6 шагов для поиска хороших отношений

Терри Орбух, доктор философии и автор книг об отношениях, в своем 25-летнем исследовании 373 супружеских пар обнаружила, что 71% разведенных одиноких людей снова нашли любовь.

Кроме того, любовь имеет мало общего с везением.

Всё начинается внутри. Прежде чем начать новые отношения, Терри Орбух подчеркивает важность работы над собственными убеждениями, эмоциями, поведением и самоощущением. Она помогает читателям найти любовь снова, а также предлагает советы обо всём, от первых свиданий до построения прочных отношений.

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Орбух предлагает шесть шагов для поиска хороших отношений:

1. Скорректируйте свои ожидания

Забудьте все, что знаете об отношениях, - говорит Орбух. Потому, что вы можете держаться за определенные мифы об отношениях и нереалистичные ожидания, которые могут настроить вас на неудачу и разочарование.

Например, наивно думать, что ваш партнер будет автоматически знать, чего вы хотите и в чем нуждаетесь — даже после многих лет брака. Поначалу люди просто не знают друг друга настолько хорошо, а с годами все естественным образом меняются, меняются их желания и потребности. Помните, что никто не умеет читать мысли. Если вам что-то нужно, попросите об этом.

Еще один распространенный миф заключается в том, что после расставания должно пройти определенное количество времени, прежде чем начать встречаться. Однако, нет научных доказательств, подтверждающих определенный промежуток времени. - Все люди разные. Некоторые люди готовы встречаться сразу после завершения отношений, в то время как другим нужно больше времени, чтобы восстановиться.

2. Начните с чистого листа

В своем исследовании Орбух обнаружила, что разведенные люди, которые ничего не чувствовали к своим бывшим, чаще находили любовь. Чтобы снова найти любовь, вам нужно эмоционально отделиться от предыдущих или прошлых отношений.

Эмоциональная привязанность к прошлому мешает вам жить настоящим и доверять кому-то. У каждого есть эмоциональный багаж. Ключ в том, чтобы убедиться, что ваш багаж не слишком тяжелый.

Например, вы все еще храните фотографии своего бывшего, сравниваете с ним других или посещаете его странички в социальных сетях?

Один из способов стать эмоционально нейтральным - это освободить свои эмоции такими способами, как физическая активность и общественные мероприятия; написание искреннего письма своему бывшему (которое вы никогда не отправите); и творческая деятельность, такая как живопись, садоводство и музыка. Что также помогает, так это поделиться своей историей с близкими и заручиться их поддержкой.

3. Развеять рутину

Орбух предлагает сделать одно небольшое и простое изменение и повторять его в течение 21 дня. Изменение вашего распорядка дня и привычных занятий может открыть новые возможности для знакомства с людьми и даже взглянуть на себя по-новому.

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4. Откройте для себя настоящего себя

После того, как ваши отношения закончились, вам нужно сделать шаг назад и пересмотреть своё отношение к жизни и отношениям. Прежде чем вы сможете определить, совместимы ли вы с кем-то, вам нужно знать, кто вы на самом деле.

Ваши прошлые отношения, вероятно, каким-то образом сформировали вашу личность и предпочтения. Изменились или проявились определенные черты.

Люди, которые находят долгосрочные успешные отношения, имеют одну общую черту: они сосредотачиваются на том, кто они и чего хотят, а не беспокоятся о том, что подумают другие.

Чтобы узнать, кто вы, определите свои ключевые жизненные ценности. Что для вас важнее всего? Например, насколько важны работа, здоровье, увлечения?

Можно составить список качеств, которые вы хотели бы видеть в своем партнере, описывая их насколько можно точно. Например, под “веселым” вы подразумеваете, что хотели бы, чтобы ваш партнер имел острое чувство юмора или рассказывал шутки или что-то еще? Это поможет вам определить истинные качества, ценные для вас в партнере — и не тратить свое время.

5. Начать встречаться

Опять же, важно надеяться. В исследовании доктора Орбух у разведенных свободных людей, которые были полны надежды было намного больше шансов найти свою любовь.

В начале ваших отношений лучше раскрывать себя постепенно. Не открывайте все сразу. Это может показаться очевидным, но многие люди делают именно это: они раскрывают всё сразу. Но избыток информации перенасыщает всех, особенно когда речь идет о таких темах, как ваши бывшие, дети и финансы.

И не пытайтесь «преподнести» себя. Свидание - это не завоевание чьего-то одобрения; свидание для того чтобы выяснить, совместимы ли вы.

6. Определите, находитесь ли вы в серьезных отношениях и сохраняйте их прочными

Оценивая ваши отношения, Орбух предлагает задуматься: Вы думаете в терминах “мы” или “я”? Вы доверяете друг другу? Есть ли у вас общие ценности? Эффективно ли вы справляетесь с конфликтами?

Чтобы сохранить ваши отношения крепкими, устраняйте раздражители. Маленькие недовольства накапливаются и могут повредить вашим отношениям, поэтому поговорите со своим партнером о том, что вас беспокоит.

Кроме того, оказывайте знаки внимания друг другу даже с течением времени. Слишком легко отодвинуть ваши отношения на задний план, когда другие люди и задачи требуют вашего внимания, такие как ваши дети, родители, работа, здоровье и финансы. Но просто ласковые слова или ненавязчивый романтический поступок помогут пройти долгий путь вместе.опубликовано econet

Автор Юлия Токарева

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