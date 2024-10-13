ПОГРАНИЧНЫЙ РЕБЕНОК

ПОГРАНИЧНЫЕ ДЕТИ - это те, которые развиваются по грани между нормой и патологией. Как могут разворачиваться события и что делать родителям таких детей?

Есть такие дети, которые вроде такие же, как и остальные, но что-то в них не так. Их не назовешь особыми, потому что в целом они развиваются нормально, а зачастую даже с опережением. Они так же бегают, играют, задают вопросы, шалят, как и другие дети. Но в то же время они отличаются от других и подчас это очень заметно. Часто в таких детях есть что-то слишком: слишком активный, слишком чувствительный, слишком мнительный и тревожный, слишком возбудимый, слишком отстраненный и т.п. И это излишество мешает ребёнку гармонично взаимодействовать с миром.

Пограничные дети: на грани нормы

Таких детей можно назвать пограничными, то есть они развиваются по грани между нормой и патологией. В какие-то моменты при благоприятных условиях их поведение кажется абсолютно нормальным и адекватным, а при других, более сложных обстоятельствах они выглядят довольно странными. Пограничных детей сейчас очень и очень много. Это связано со многими факторами, но основной, на мой взгляд, – медикаментозное ведение беременности и родов.

При том, что таких детей становится все больше и больше, именно эта категория остается без внимания врачей. Дело в том, что такие дети не достаточно больны, чтобы считаться особыми и соответственно получать определенное лечение. А те «незначительные» отклонения от нормы по словам врачей можно списать на наследственность, индивидуальные особенности ребёнка или психологические проблемы в семье. В школе же или садике ситуация обратная – учителя жалуются, что не могут справиться с ребёнком и настаивают на том, чтобы показать его специалисту. Вот только какому?

Родители таких детей оказываются в очень сложном положении. Постоянное скрытое от всех качание на весах: нормальный мой ребёнок или нет – это тот фактор, из-за которого в душе нарастают тревожность, страх, разочарование, боль, непринятие. И не с кем поделиться этим. И не понятно, к кому обратиться за помощью. А зачастую даже сформулировать, что именно настораживает их в ребёнке, им очень сложно.

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Пограничные дети действительно очень разные.

✅Назову наиболее распространенные варианты «пограничности»:

дети с аутичными чертами. Они вроде как и общаются, и в глаза смотрят, но при этом все равно как бы в себе, сосредоточены на себе и своих мыслях. Испытывают трудности при общении со сверстниками, не вписываются в компании. Часто излишне тревожны, многого боятся.

высокочувствительные дети. Сейчас так модно называть детей, которые обладают повышенной сенсорной или эмоциональной (или и той и другой) чувствительностью. Они не выносят громких и резких звуков, ярлычков на одежде, изменений температуры, крика и слёз. Трудно адаптируются. Да иногда бывает истинная, врожденная высокая чувствительность ребёнка. Но это редко. Чаще – это следствие какого-то непорядка в организме ребёнка.

дети, любящие поистерить. Когда истерики частые, бурные, часто на пустом месте, иногда ночные. И при этом все средства психологии и психотерапии перепробованы, а ситуация не меняется.

Все эти проявления в ребёнке могут быть абсолютно нормальными и являться следствием его физиологических и психологических особенностей. И тогда с этим ничего не надо делать – просто жить и принимать человека таким, какой он есть. Ну и с психологией разбираться конечно.

Но иногда за этим стоят весьма конкретные причины – это могут быть родовые травмы, нарушения обменных процессов, интоксикация, нарушение кровоснабжения и другое. Главное – если правильно определить причину пограничного состояние ребёнка – с ней можно работать! То есть, устранив причину, вывести ребёнка в устойчивую норму!

Как именно определить, что с ребёнком, какие анализы сдать, к какому доктору обратиться, какое лечение будет правильным и адекватным и нужно ли оно вообще – главная проблема и одновременно задача родителей пограничных детей. Это все затратно, нудно и муторно. Но это дает шанс помочь ребёнку!

✅Хочется написать, как могут разворачиваться события с пограничными детьми.

Ребёнок может «перерасти» свои трудности.

Может. Но сейчас дети все реже и реже что-то «перерастают». Здесь важно понимать, что значит - ребёнок «перерос» какую-то свою проблему. Это значит, что он компенсировал её благодаря определённым благоприятным факторам, которые были необходимы ему именно в его ситуации. Ну, например, ребёнок получал правильное полноценное питание (то есть восстанавливался правильный обмен на уровне клеток), занимался спортом, жил по режиму и его окружение интуитивно вело себя так, что ребёнок смог выровняться и вписаться. Раньше с этим было существенно легче, особенно с первыми тремя пунктами. Сейчас на эти вещи родители обращают намного меньше внимания. И соответственно шансов что-либо «перерасти» у детей сейчас все меньше и меньше.

Бывает, что родители не обращают внимания на специфические трудности ребёнка и стараются их не замечать. Здесь надо понимать, что если в основе пограничного состояния ребёнка лежит конкретная и весомая причина, и с нею ничего не делается, то рано или поздно ребёнок-таки свалится в патологию. И тогда уже придется лечить его согласно его диагнозу.

Если же конкретных и весомых причин проблемного поведения нет, то у ребёнка есть все шансы выровняться при внимательном и принимающем отношении окружающих.

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Иногда родители приводят своих пограничных детей к врачу, и врач, увидев, например, аутичные черты у ребёнка начинает прописывать ему лечение, как для аутиста. А ребёнок не аутист. У него совсем другая причина его поведения. И тогда такое неверное лечение способно существенно усугубить изначальное состояние ребёнка. Поэтому очень важно на стадии диагностики попасть к действительному знающему врачу, готовому разбираться с деталями и не спешить с назначением лекарственных препаратов.

Ну и позитивный вариант, когда родители правильно выбрали врача, правильно провели диагностику, и правильно устранили причину проблемы. В этом случае ребёнок сможет скомпенсироваться, а значит и адаптироваться. Причем, чем младше будет ребёнок на момент лечения, тем быстрее и в большей степени он придет в норму.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, на мой взгляд, родителям пограничных детей нужно очень тщательно обследовать их. И если найдутся весомые причины очень осторожно, мягко и экологично с помощью хороших специалистов, скорректировать их.

А если ничего плохого не найдется, тогда уже с чистым сердце разбираться со странностями и трудностями ребенка, либо самим, принимая его особенности, либо с помощью психолога.

Автор Екатерина Зиновьева

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