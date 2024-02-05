«Подушка безопасности»: психологическая техника, которая вернет радость жизни

Не дайте тревоге шанса украсть Вашу радость жизни.
Если очень страшно просто жить и тревога становится невидимым спутником всех ситуаций, печальных и радостных, обычных и особенных, случайных и запланированных, надо учиться с собой договариваться.
В этот договор следует включить и право на другие эмоции: восторг и восхищение, интерес и спокойствие, ну и прочие приятные состояния, из которых состоит жизнь.
Так вот, чтобы уберечь себя от бесконечной потери энергии в пустой тревоге, надо придумать себе символическую подушку безопасности.
Возьмите лист бумаги и на вершину посадите себя без тревог.
И вот что интересно:
1. Сколько подушек безопасности Вы нарисовали?
2. Что каждая из них для Вас означает?
3. Как Вы себя стали чувствовать, когда осознали, что с тревогой можно справиться?
4. Как изменилось Ваше состояние?
И вот знаете, что интересно: каждый раз, когда приступ тревоги снова возвращается, можно снова рисовать свои подушки безопасности в любой удобной для Вас форме и образе.
Пробуйте и побеждайте тревогу, и мир станет намного радужнее и приветливее. Не дайте тревоге шанса украсть Вашу радость жизни.опубликовано econet
Автор Виктория Назаревич
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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