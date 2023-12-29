Подросток в доме. Расслабиться и постараться остаться друзьями

Общение с подростком напоминает мне борьбу без правил на минном поле: если тебя не прикончит противник – ты подорвешься, сделав один неверный шаг. Я не детский психолог и не специалист в этой области. Я всего лишь мама подростка. И этот текст я пишу не как специалист, а как мать. Несмотря на то, что мне очень повезло с сыном, нас тоже не миновал квест под названием «вырастить и не убить». Шаг вперед, два назад, поворот.

Общение с подростком напоминает мне борьбу без правил на минном поле: если тебя не прикончит противник – ты подорвешься, сделав один неверный шаг. Я не детский психолог и не специалист в этой области. Я всего лишь мама подростка. И этот текст я пишу не как специалист, а как мать. Несмотря на то, что мне очень повезло с сыном, нас тоже не миновал квест под названием «вырастить и не убить». Шаг вперед, два назад, поворот.

Как пережить подростковый возраст

О том, почему подростки ведут себя так, как ведут, написано сотни книг. Еще больше книг написано о том, как должны вести себя родители, чтобы понять, почему подростки ведут себя так, как ведут. Ну, вы поняли...

Суть в том, что подростковый возраст нужно просто пережить. Как неизбежный снег зимой, как смену времен года, как восход и заход солнца. Вы ничего не можете сделать – ребенок растет и развивается, проходя все стадии взросления. Его гормоны сводят с ума не только вас – они сводят с ума его самого. Новое тело, новые ощущения, новый опыт, новые границы – любой свихнется.

А теперь добавьте к этому не только меняющееся тело и мировоззрение, но еще и развивающийся мозг. Представили? Недавно мой сосед в гневе орал на весь поселок: «жопа выросла, а понималка нет!» - и был прав. «Понималка» действительно окончательно формируется где-то годам к 25. Поэтому, прежде, чем возмущенно кричать подростку: «ты что, не понимаешь?!», вспомните, что он действительно «не понимает» - потому что отвечающая, например, за понимание последствий часть мозга еще не сформировалась.

Что делать? Расслабиться и постараться остаться друзьями. Ваша единственная задача в этот непростой период – наладить общение, сохранить близость, доверие и взаимопонимание.

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Из моего опыта, есть несколько категорий, в которые укладывается поведение подростка в период взросления:

Сами пробовали, а мне не дают

Если вы смакуете истории о веселом студенчестве, но при этом запрещаете ребенку пить, курить и ходить на свидания, он вас не поймет. Я-то вас отлично понимаю. Вы попробовали, сделали выводы и хотите, чтобы ребенок избежал ваших ошибок. Но для вашего подростка это звучит как запрет на получение личного опыта. Я тоже не хочу, чтобы мой сын курил и злоупотреблял алкоголем. Поэтому я честно рассказала ему про свой опыт и о сделанных выводах. Поверьте, наши дети не глупее нас. Позвольте им сделать собственный выбор.

Зависть

Если вы успешный бизнесмен, и с 14 лет зарабатываете себе на жизнь, вашему ребенку будет сложно за вами угнаться. Он не верит в свою способность соответствовать вашим ожиданиям. Так рождается не только низкая самооценка. Так рождается зависть.

Если у вас модельная внешность, а дочка толстовата, то ее восхищение вашей красотой идет рука об руку с ненавистью. Если вы душа компании, а ваш сын стесняется даже заговорить с девушкой – это тоже вызывает неприязнь.

Объясните ребенку, что он не обязан быть вашим клоном, что вы любите его таким, какой он есть, что у каждого человека своя ценность. Объясните и повторяйте по сто раз в день. У подростков короткая память и ранимая душа. Их самооценка нуждается в постоянной подпитке, и даже, когда кажется, что они вас не слушают, на самом деле они ловят каждое ваше слово.

Отвращение

Это обратная сторона зависти - «я не хочу, так как ты». Не сомневайтесь, подросток видит все ваши слабости и ошибки и не преминет вам об этом сообщить. Дети жестоки в своей категоричности – это факт. Поэтому говорите с детьми открыто о своих промахах.

«Да, детка, у меня не сложились отношения с твоим отцом. Мы оба совершили ошибки, которых ты можешь избежать». Не пытайтесь сохранить лицо. Ваша сила в уязвимости и откровенности. Возможно, сейчас ваш подросток не в состоянии оценить это по достоинству, но в будущем он будет вам благодарен.

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Раздражение

Вспомните себя в этом возрасте. Авторитет и всезнайство родителей раздражает. Это нормальный период взросления. Прекратите мериться силами. Ваш ребенок не сомневается в вашем авторитете. Он просто пробует его на прочность. И единственный способ удержать подростка от серьезных ошибок – это остаться для него не надзирателем и тюремщиком, а тем человеком, которому он может доверять не только свои победы, но и свои сомнения, поражения и глупые промахи.

Любите своих детей и позвольте им приобрести собственный жизненный опыт. Поверьте, я знаю, как это непросто, но у вас нет иного выхода. Это часть сделки, которую вы заключили, став родителем. Не теряйте самообладания и не забывайте жить свою собственную жизнь. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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