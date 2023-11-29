Почему женщина полагается только на себя

Это так часто случается: женщина все делает сама. Самостоятельно. И все ее считают сильной и целеустремленной. Или вообще никакой не считают, не обращая никакого внимания на ее проблемы. Сама справится. И справляется.

Город наш потрясен историей девушки, которая машину поехала продавать, но стала жертвой преступников. Они машину взяли себе, а с девушкой расправились, вот и все. Я и писать об этом не хотела, но журналисты стали спрашивать: в чем, мол, психологическая подоплека и какие обстоятельства привели к такому исходу?

Про женщин...

Напасть на кого угодно могут. Забрать что-то или просто так напасть. Но я вот что скажу: если бы вы знали, - да вы знаете, конечно! - сколько девушек и женщин идут и едут по важным или опасным делам в одиночестве. Потому что они привыкли полагаться на себя. Потому что им больше не на кого положиться. Нет, может, и есть любимый человек у такой женщины. Но как-то неловко, неудобно его просить. Он занят. У него дела. И это пустячное дело не стоит его времени и хлопот. Зачем его дергать?

А иногда и нет никого, кто мог бы съездить, сходить, оказать поддержку, рядом постоять. Ну, не к кому обратиться. Да и зачем обращаться? Женщина привыкла одна все решать. Так одна женщина в одиночку съездила на Дальний Восток продать квартиру бабушки. Бабушка тоже одна жила. И продала, трясясь от страха, везла деньги обратно в рюкзачке под головой - с ней наличными расплатились. Хорошо, что расплатились. И хорошо, что довезла.Тогда времена были лихие, страшные. Да времена всегда, знаете, опасные, когда речь идет о деньгах.

И до больницы женщина одна дойдет или доедет, теряя сознание. Потому что некому ее сопроводить, вот и все. И она так к этому привыкла, что никого и не просит. Чай, не маленькая. Доедет и сама. Или дойдет. Или доползет со сломанной ногой или с кровотечением. Она же сильная. Она справится!

Женщина сама доползет и ребенка своего доволочет. Сама. Потому что ей несколько раз сухо ответили, когда она робко просила проводить, донести, поддержать, - "я занят по работе, извини!". Или вообще никак не ответили. И она садится в такси, если деньги есть, ночью, на вокзале, потому что она не маленькая и доедет сама. Таксист довезет. Или не довезет, что тоже бывает...

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Это так часто случается: женщина все делает сама. Самостоятельно. И все ее считают сильной и целеустремленной. Или вообще никакой не считают, не обращая никакого внимания на ее проблемы. Сама справится. И справляется.

Просто потому, что не к кому обратиться, вот и все. Это потом начинают говорить: "ах, что же она меня не попросила? Что же она нам не позвонила? Почему же она не написала и не сказала?".

Да потому, что раньше звонила, писала, говорила. Не этим, а другим людям. И отлично поняла, что надо рассчитывать только на себя. Всегда и везде. Надо сесть в плацкартный вагон и отправиться на Дальний Восток. Или еще куда-то. Надо ползти самой, не беспокоя других.

А когда случится страшное, скажут: "Надо же, какая глупая самонадеянность!". Это не самонадеянность. Это просто не на кого надеяться, вот что это такое. Это одиночество. Даже если речь о сильной и успешной женщине...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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