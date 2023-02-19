Почему я перестала помогать людям и вам советую

Нас с детства учили, что помогать ближнему - необходимо. Но стоит ли поддерживать людей, которые этого не заслуживают? Или тех, кто не ценит помощи? Когда наша поддержка может обернуться против нас самих? Давайте разбираться.

Мама учила меня никогда не давать ненужных советов и не пытаться помогать людям, если они об этом не просят. Я думала, что она просто неотзывчивая. Но когда подросла, поняла, что она была права. Мама — добрейшей души человек.

Нужно ли помогать ближнему?

Общество всегда настаивает на необходимости помогать ближнему. Я тоже. Нам говорят, что мы должны помогать людям просто так и даже тогда, когда они этого не ждут. Конечно, это не неправильно. Случайное проявление доброты может во многом изменить жизнь человека. Но у каждой медали есть обратная сторона. И не стоит умалчивать вероятного альтернативного исхода.

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Жизнь — это сложная комбинация добра и зла.

Нет ничего абсолютно хорошего или абсолютно плохого. В плохом всегда найдется что-то хорошее, а в хорошем — плохое. Идея помогать людям не обязательно плохая. Но и не по умолчанию хорошая. Ниже причины, по которым лично я перестала помогать людям, и вам, возможно, тоже стоило бы.

1. Перестаньте помогать людям, которые этого не заслуживают

Это не всегда просто. Нас учили, что нужно помогать людям. Так вот, теперь нужно разучиться это делать.

«По мере взросления, вы узнаете, что одна рука нужна вам, чтобы помогать себе, а вторая — помогать другим», Сэм Левенсон.

Стартаперы часто просят у меня совета. Я знаю, как тяжело делать стартап — я сама развиваю один. И все же я перестала делиться знаниями бесплатно. Раньше люди постоянно приглашали меня на кофе, просто чтобы «воспользоваться моим мозгом». У вас в банке полощется несколько миллионов венчурных денег, а вы хотите получить мою экспертизу бесплатно, даже не заплатив за мой чай! Это неприемлемо.

Они не понимают, что мне нужно кормить семью, платить по счетам и соблюдать дедлайны по работе. Они не понимают, что потраченное время на чаепитие с ними мне потом придется компенсировать, работая до двух ночи.

Если они не считают, что мое время имеет ценность, то у меня на них нет времени!

Если людям на вас плевать, не помогайте им. Они не заслуживают вашей помощи.

Сегодня в ответ на такие приглашения я просто называю свою почасовую ставку и достаю Square. Сурово, но это существенно облегчает мою жизнь и делает меня счастливее. Люди воспринимают меня более серьезно. Если кому-то мои советы не по карману, я могу предложить другой способ компенсировать мое время.

Правило 1: Никогда не предлагайте ничего бесплатно.

Правило 2: Не забывайте правило 1.

Когда вас в следующий раз попросят бесплатно выступить на конференции, не соглашайтесь, пока не договоритесь о приемлемом гонораре. Если организаторы не могут раскошелится, попросите взамен бесплатный стенд, на котором вы могли бы рекламировать свой бизнес, или бесплатные билеты на конференцию. Это покажет, насколько сильно они хотят заполучить вас в качестве спикера.

Люди всегда будут эксплуатировать вас, если вы позволяете им это. У вас нет времени на то, чтобы помогать всем подряд. Помогайте только тем, кто этого достоин. И лучше начните с себя.

- Мне нужен твой совет.

- Почему ты просишь меня сказать тебе, как проживать твою жизнь?

- Я хочу, чтобы было кого винить, когда все пойдет не так.

Если помогая кому-то, вы чувствуете себя несчастным, просто не делайте этого. Иногда приходится быть эгоистом и ставить собственные интересы в приоритет. Игнорируйте образ жизни, который общество пытается вам навязать.

2. Перестаньте помогать людям, которые не ценят вашей помощи

Моя самая большая слабость в том, что мне нравится помогать людям. Я помогаю независимо от того, просили меня об этом или нет. Но никогда не знаешь, когда такой образ мышления причинит вам вред.

У одного моего бывшего клиента дела шли не очень. Моя команда провела несколько дней, анализируя данные, чтобы понять, в чем проблема. Это не входило в наши обязательства и счет за это я не выставляла. Мы делали это, потому что болели за успех клиента. В итоге мы нашли серьезные изъяны в его стратегии и бизнес-модели. Мы показали клиенту свои инсайты, и он уволил нас на месте.

Мы сделали работу из сострадания к клиенту. Но мы сказали ему то, чего он не хотел слышать. Мы потеряли контракт, потому что пытались помочь. И в итоге заставили человека нас ненавидеть за то, что высказали ему свое профессиональное мнение.

Самый простой способ превратить друга во врага — дать совет, который он не хочет слышать.

Когда я предлагаю кому-то помощь, я реально хочу помочь. Но часто люди не готовы ее принять. Это нормально. На перемены нужно время, и люди не всегда хотят что-то менять.

Не стоит давать советы, если люди к ним не готовы. Однажды они могут прийти и сказать, что в их неудачах виноваты вы с вашими советами. Я перестала помогать людям, которые не хотят, чтобы я им помогала. Меньше драм, больше времени на себя.

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3. Перестаньте помогать, если не можете помочь на 100%

Это самое критичное. Ни в коем случае нельзя предлагать кому-то помощь, если вы не готовы ее оказать. Я так часто это делала и до сих пор жалею.

Несколько лет назад мои родители уехали на месяц за границу и попросили меня присмотреть за домом. Я понятия не имею, как поливать комнатные растения. Некоторые я «перезалила», а некоторые «недополила». К тому времени, как родители вернулись, все растения были мертвы. Если бы попросили помочь кого-то, кто разбирается в комнатной флоре, папины любимцы были бы живы. А меня с тех пор на расстояние пушечного выстрела к горшкам не подпускают.

Если у вас недостаточно времени или навыков, чтобы помочь человеку, вы скорее навредите ему.

Это как если бы слепой учил рисовать. Предлагая неквалифицированную помощь, вы лишаете людей возможности найти кандидата получше. Так что ваша доброта в некоторых случаях тоже может навредить людям. Один из самых простых способов уничтожить отношения с человеком — предложить ему помощь, которую вы не в состоянии оказать.

В конце концов что угодно может закончиться хорошо или плохо. И все мы должны найти правильный баланс между этими двумя крайностями.

Всегда хорошенько взвесьте все за и против, прежде чем предлагать кому-то помощь. Иначе это может стоить вам времени, денег и важных для вас отношений — профессиональных или дружеских.

Случайное проявление доброты может спасти кому-то жизнь. А иногда и уничтожить.опубликовано econet

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