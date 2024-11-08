Почему вы до сих пор не замужем?

Вам докучают вопросами, почему вы до сих пор не замежем? Можно сколько угодно прикрываться железным аргументом насчет принца на белом коне, которого мы терпеливо ждем, но это мало кого убедит. Какова же истинная причина вашего добровольного одиночества?

Замужество для женщины - символ статуса и сытой жизни. Поэтому многие стремятся. Но не у всех получается. И сетуют женщины/девушки, что мужиков хороших не осталось. Но погодите делать поспешные выводы про мужиков. Предлагаю сыграть в игру «Что в черном ящике», как в известной передаче «Что? Где? Когда?». То есть узнать, что на самом деле вам мешает благополучно выйти замуж. Согласны?

Что на самом деле вам мешает выйти замуж

Представьте, что в студию к знатокам (то бишь к нам) вносят большой черный ящик. В нем есть что-то, что мы должны угадать, используя подсказки.

Мне черный ящик представляется хорошей метафорой нашего бессознательного. В нем есть ответ на любой вопрос. Только нужно внимательно научиться расшифровывать информацию. Сейчас мы это будем делать с помощью подсказок.

Итак, подсказка №1

К вам подходит знакомиться тот, кто не нравится, а тот кто нравится отказывает. Или вам приходится выбирать мужчину по остаточному принципу «на безрыбье и рак — рыба», а то, вдруг, вообще замуж не позовут?!

Узнаем, что же в черном ящике

Тут неочевидное для многих. Это низкая самоценность женщины. Она не верит в то, что ценна сама по себе, и тогда выбирает партнера, идеализирует его, чтобы после присоединиться к нему и за счет него повысить свою ценность. Или предпочитает вообще не искать, иначе придется показывать свои недостатки.

Подсказка №2

Отношения на первый взгляд у вас есть, но их на самом деле нет. Как это возможно? Очень просто. Либо вы встречаетесь с женатым мужчиной, либо это роман по переписке. Либо отношения начинаются, но не заканчиваются для вас предложением.

Заглянем-ка внутрь. Что там?

Страх близких отншений. Бред скажете вы? А я вам отвечу, что 90% отношений не складываются по этой причине. Страх близких отношений чаще всего покоится на отсутствии базового доверия к миру. А также на токсичных отношениях с первичным объектом, то есть матерью. Когда ребенок был лишь нарциссическим расширением для матери и служил для подтверждения ее материнского статуса, манипулирования отца ребенка или чего-то еще. «Таня, встань на стульчик, прочитай нашим гостям стихи!» И Тане делать нечего, она читает. Ее никто не спросил, хочет ли она этого и как себя чувствует. В дальнейшем женщина не рассчитывает на понимание со стороны мужа, ведь доброго человеческого отношения к себе она не знает. Тогда и решает, что лучше быть одной, чем 300 раз использованной.

Подсказка №3

Вашего партнера не одобряют родители. И вы тщательно присматриваетесь, а потом понимаете, да, точно не тот. Расстаётесь. Кстати, это уже не первые такие отношения.

Что в черном ящике?

Отсутствие сепарации. Вы не отделены от своих родителей, вы пока одно целое, и у вас нет своего личного мнения. Дело в том, что в наш век сепарация откладывается на неопределенный срок. Родители не стремятся отпускать своих взрослых детей, а детям очень уютно в родительской семье. Можно дольше не брать на себя ответственность в реальной жизни. Так, моя возрастная соседка говорила про каждую девушку своему сыну: «Только через мой труп!». Тогда он женился на женщине, которая жестко взяла его в свои руки, и его маму тоже. Это был явный мезальянс. Но, что поделать, если мама против всех?

Подсказка №4

В вашей семье нехорошая семейная история. К примеру, мама развелась с папой до вашего рождения. Или всю жизнь пилит/клюет его. Бывет и наоборот. Папа гуляет вовсю, мама закрывает глаза. Вы до сих пор не видели и не знаете, что такое по-настоящему близкие отношения.

Что внутри?

У вас присутствует неосознанная потребность следовать семейному сценарию или создавать антисценарий «А у меня не будет так как у родителей». Но трамвай умеет ездить только по рельсам, неважно, едет ли он вперед или назад. Пока над вами довлеет семейная история будет так, а не иначе.

Подсказка №5

Мужчины охотно знакомятся с вами, но вы не знаете, что с ними дальше делать. Предстоящее свидание наедине вызывает тревожность, как при визите к стоматологу. О сексе вообще предпочитаете молчать.

Что внутри?

Страх перед мужчинами. Возможно в вашей личной истории «все мужики — козлы» и ничего хорошего от них ждать не следует. Вы испытываете неосознанное негативное отношение к сексу и к телу. Хотя можете делать вид, что это не так. Но мужчины это чувствуют, уж поверьте.

Подсказка №6

Вы пережили потерю. Может и не одну. Или вас родители оставляли на время пожить у бабушки в довольно нежном возрасте.

Что в глубине?

Страх потери. Один из сильнейших страхов, присущих человечеству. Он связан со страхом смерти себя или близких. Кстати, этот страх связан с желанием всё контролировать. И явно он сам не пройдет, его можно смягчить только при постоянной глубинной работе.

Подсказка №7

Вам нравятся свадебные фото подруг. Вам стыдно от вопросов: «А когда уже ты под венец?» Вам кажется, что жизнь замужней женщины более интересной и достойной.

Посмотрим глубже

На самом деле, вы желаете за счет мужчины показать свою крутость и взрослость, получить статус замужней женщины, так сказать, сходить замуж. Покрасоваться в самом лучшем белом/розовом/малиновом платье. Лавстори опять же. Кинуть букет. В общем душа требует праздника. А мужики, они тоже хотят любви и близости, и не хотят стать чьим-то приложением.

Подсказка №8

Вам скучно быть одной, невыносимо одиночество. Вы пытаетесь его скрасить рюмочкой коньяку, бесполезным общением, быть всегда в компании кого-то.

Что внутри?

Упс… А здесь иллюзия, что с помощью брака можно преодолеть собственное чувство одиночества. Наполнить жизнь смыслом. И что кто-то подаст кружку воды в старости. И что после замужества вы сможете безраздельно владеть телом, мыслями, чувствами человека. Ведь вы же готовы всё это отдать, правда? Но, к сожалению, это не от самоотверженной любви, а от внутренней пустоты, которую вы хотите заполнить другим человеком.

Подсказка №9

Ну, и из последнего важного. Подсказок нет.

Что на дне черного ящика?

Большая дыра внутри и нелюбовь к себе.

Таких слепых пятен в бессознательном много, может 50, может 150, поэтому в одной статье я не упомяну всех причин.

А что в вашем личном черном ящике, можете знать только вы. Есть способ и преодолеть эти трудности, но данный процесс дорогой, хлопотный, временами очень болезненный. Да и зачем вам это? Вам ведь и так хорошо, правда?опубликовано econet

Автор Виктория Браткова

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