Почему вредно мужчину прогонять, потом возвращать

Выгоняя мужчину из вашей жизни не смейте его возвращать. Если вас накрывает страх и чувство вины, лучше обратитесь к психологу. Если он уходит сам, а потом возвращается, то у вас должен быть девиз "уходя-уходи" иначе он решит, что так можно. Жестко, но по другому это не работает.

Вот сколько слушаю историй от вас, многие похожи одна на другую: он накосячил, я с психу его прогнала, он через неделю вернулся, чуть ли не на коленях просил прощения, я простила, вернула, или вторая вариация, прогнала, меня накрыло через неделю, я поняла, что не могу без него, сама его простила и, позвонила и он вернулся.. Через какое-то время все повторяется, но мужчина ведет себя все хуже и хуже.. После н-го количества уходов-приходов он уже не просит прощения, не возвращается, а то и вообще исчезает. Я попытаюсь объяснить почему так происходит.

Никогда не возвращайте мужчину. Почему?

В случае, если накрывает вас и вы его возвращаете, мужчина смекает динамику, то что вы сами боитесь его потерять, даже если вы это тщательно скрываете, прикрываете это своим великодушием: ну ладно, так и быть, возвращайся! Он вернется скорее всего, но для себя это отметит и следующий раз, будет это иметь в виду. Следующий раз, если вы его снова прогнали, он 100% сам просится назад не будет, а уже будет ждать вашего звонка, таким образом устанавливаются правила игры в паре, в которых он получает лидирующее положение, его не парит тот факт, что вы его прогоняете, он уже знает, что рано или поздно получит компенсацию в виде вашего унижения. И самое странное, они получают от этого удовольствие, это как медведь, который попробовал человечины, начинает охотится на людей. Так же и мужчина, попробовав вкус ваших унижений, уже не может от него отказаться и как маньяк, начинает провоцировать вас на разрыв. Таким образом этот "инструмент" наказания начинает работать против вас. Получая минутное удовольствие, вы потом долго за него расплачиваетесь.

Бывает так, мужчина возвращается в момент, когда вы его уже начали забывать, восстанавливает связь, для того, чтоб ее снова разорвать и получить удовольствие от ваших страданий.. Поэтому относитесь с большой осторожностью к возвращающимся мужчинам, часто они возвращаются, чтобы отомстить.

Когда мужчину прогоняют первый раз, причем если это происходит неожиданно для него, он в шоке, он не был к этому готов. Возможно ему некуда идти, если он жил у вас, у него нет денег на съем жилья и тд, тогда вероятнее всего он будет вас возвращать, но будет умнее, он будет стелить солому: будет копить деньги, некую подушку безопасности для себя, и скорее всего будет подыскивать себе новую пассию, чтоб она выступила ему доктором, лекарем его самооценки, когда вы его выгоните в следующий раз.

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Поэтому, выгоняя мужика из вашей жизни не смейте его возвращать, как говорится грызите землю, но сами не звоните ему. Если вас накрывает страх и чувство вины, лучше обратитесь к психологу, иначе вы сами роете себе яму, даете почву для унижений. Если он уходит сам, а потом возвращается, то у вас должен быть девиз "уходя-уходи" иначе он решит, что так можно: напортачить, потом попросить прощения и вернуться, не рискуя ничем, он должен быть наказан, пусть побегает за вами еще.. Жестко, но по другому это не работает.

Когда он возвращается сам, тут вы имеете право выставлять ему требования и способы компенсации за нанесенный ущерб. Но, когда вы его сами возвращаете, то уже он может выставить вам условия, унизительные, не выгодные для вас. Поэтому вам крайне невыгодно его возвращать самой и они это понимают, тянут резинку до последнего , кто проиграет, за счет того и будет банкет.

Никто не хочет быть жертвой в отношениях, никто не хочет быть брошенной побитой собакой со сломанной самооценкой и растоптанным самолюбием, поэтому мужчины, летя на ядре волшебного пенделя, все равно пытаются приземлиться удачно, например в чужую постель.. Таким образом он на тонком плане возвращает (передает) вам роль жертвы, а сам при этом остается победителем.

Многие женщины, устав от абьюзивных отношений боятся его оставить, потому что боятся, что он будет счастлив с другой женщиной, и что они это не переживут и терпят. Тут нужно понимать, что абьюзер, это маньяк по сути, больной человек, и найдет он себе женщину- потенциальную жертву, ту, в которой он увидит потенциал. И счастье его липовое, больное, и вам должно быть жалко ту женщину, которую он найдет. Он может создать картинку красивой счастливой жизни, его задача вам насолить и питаться вашей болью даже без отношений, получая энергию вашего внимания на тонком плане. Самые извращенные товарищи специально вас будут блокировать в соцсетях на ровном месте, без конфликта. Это делается для того, чтобы обескуражить вас, сделать пробоину в вашей самооценке, заставить о себе думать еще больше, зацепить ваше внимание и кушать вас всю оставшуюся жизнь.

У меня был случай, когда мой бывший, абьзер, стервец страшный, после расставания, спустя несколько лет вдруг написал мне, чтобы я к нему не лезла, пригрозил и заблокировал меня, даже не дав мне возможности что-то ему объяснить. Видимо ему показалось, что мой канал внимания иссяк, и решил его восстановить.. И у него это получилось, первое время меня трясло, до тех пор пока понимание не пришло ко мне.. То есть абьюзеры подключаются к нашей энергетике на всю жизнь, как пенсию, зарабатывают себе любыми доступными способами, ищут доноров, чтобы обеспечить себе поток внимания. Создают отношения, рвут их, и питаются энергией брошенных несчастных женщин.

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Поэтому больные на голову мужики строят отношения с женщинами, чтобы подключить к нам свои провода, каналы, трубки, и когда им это удается, они нас оставляют. На моих сеансах метафоры, мы то и дело, обнаруживаем эти каналы и перекрываем их. И часто мужчины возвращаются, некоторые даже начинают звонить, писать прямо во время сеанса. И дальше все уже зависит от женщины, позволит она подсоединить новые каналы или нет, иногда приходится проводить повторные сеансы, чтоб поставить защиту..

Нам только кажется, что мы живем в физическом мире, так вот мы живем в нем на 40%, процентов на 60 мы живем в тонком, энергетическом плане, который мы не видим и он управляет нашей жизнью на 100%, поэтому умом многие проблемы решить часто бывает невозможно, надо смотреть в душу.опубликовано econet

Автор Ольга Наумова

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