Почему в отношениях вам продолжают делать больно

Все будет так, как должен быть. Ваше от вас не убежит. Но и никогда и никому не позволяйте убедить себя в том, что вы чего-то недостойны или, что с вами можно как-то недостойно себя вести. Вы достойны всего самого лучшего! Даже сомневайтесь в этом!

Часто мы не понимаем, почему же нам с отношений в отношения продолжают делать больно, не ценить и обижать. И дело здесь не только в том, что мы сами себя в этот момент не любим, не ценим и не уважаем, а прежде всего в том, что мы сами позволяем кому-то так с нами обращаться.

Вы просто до жути боитесь останется одни...

Мы наивно думаем себе и верим в то, что скоро это все каким-то магическим образом как-то само изменится к лучшему, а мы здесь, как бы совсем и ни к чему. Ну, не хочется нам брать ответственность за то, что делается в нашей жизни на себя же. Вот не хочется и все тут.

А дело в том, что несмотря на то, что, например, вы же видите, что этот человек поступает с вами плохо в отношениях, он не ценит и совсем не уважает вас, но вы все равно упорно продолжаете давать ему вторые, третьи .. . десятые шансы измениться и все исправить, хоть это и ничего не дает. А знаете почему вы это делаете? Потому что это больше нужно вам, чем этому человеку.

Вы просто до жути боитесь останется одни и именно поэтому продолжаете играть в благородство, при этом топча себя и свои чувства и все продолжая разбрасываться шансами, которые, скорее всего, и вовсе не нужны вашему партнеру. Ведь ему и так хорошо, и он вовсе не собирается меняться.

Тем более, если вы постоянно даете ему шансы и принимаете назад. Ведь он же видит, что вы готовы простить ему все, что угодно, тогда зачем ему что-то в себе менять? «И так сойдет» - думает он и все снова продолжается по кругу. Поэтому давайте честно: вам самим еще это не надоело?

Поэтому снимаем розовые очки и смотрим наконец реально на вещи: этот человек меняться не собирается. Если вы сами меняетесь и это опять же не приводит вас к желаемому результату именно в отношениях с этим конкретным человеком, значит вам просто не по пути с ним, вот и все. Не нужно бесконечно давать ему какие-то шансы на исправление своего поведения - это так не работает.

Лучше меняйтесь вы к лучшему и займитесь своей жизнью, чтобы потом наслаждаться отношениями с такой же, как и вы, гармоничной личностью. Не нужно вечно идти на компромиссы, если не видите, что это взаимно. Не нужно верить, что человек изменится ради вас, если вы уже давали ему такую ​​возможность, но он ею так и не воспользовался.

Значит так должно быть. Значит не ваш это человек и вы не его. Просто продолжайте работать над собой и не волнуйтесь. Все будет так, как должен быть. Ваше от вас не убежит. Но и никогда и никому не позволяйте убедить себя в том, что вы чего-то недостойны или, что с вами можно как-то недостойно себя вести. Вы достойны всего самого лучшего! Даже сомневайтесь в этом! Удачи Вам!)опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet