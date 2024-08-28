Почему уходят от идеальных женщин. Мужской взгляд

Счастливый брак — это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким...

Кто не знает, в наших широтах по статистике разводов больше, чем свадеб. Если так пойдет и дальше, скоро все мы будем свободны, аки ветер, безответственно тусоваться на Зыбе, наслаждаться случайными связями и все вместе растить чьих-то детей. Все, как мечтали идеологи коммунизма.

Ты все для него делала? Вот поэтому он и ушел...

Да, разводов много. А еще больше расставаний, когда отношения рвутся еще до того, как их скрепил, как изолентой, штамп в паспорте.

И многие не понимают, почему так происходит. У меня, например, спрашивали давеча, почему мужчины уходят от идеальных женщин. Вопрос, кстати, чисто женский. Мужчинам, мне кажется, понятно, почему они уходят. В каждом внутри сидит этот гордый одинокий волк, который желает чипсов с пивом, рыбалок, бань и прочих атрибутов свободы.

А вот женщинам такая ситуация неясна. Поэтому — наша любимая рубрика «спрашивали — отвечаем».

Прежде чем обсуждать (и осуждать) хлипких, как трава на ветру, слабовольных мужчин, давайте разберемся в терминологии.

Что люди имеют в виду, когда говорят, что женщина до того момента, когда от нее ушли, была идеальной. После этого она уже точно же не идеальная, правда? Разве что для любителей разведенок вроде Стаса Михайлова.

В общем, идеальная представительница прекрасного пола — кто это?

Поскольку я вообще в идеалы не верю как в нечто априори недостижимое, давайте обратимся к неисчерпаемому кладезю народной мудрости — к интернету.

А Всемирная сеть утверждает, что стать идеальной достаточно легко. Нужно просто следовать советам доморощенных гуру. Есть исчерпывающие инструкции, которые так и называются «как стать идеальной женой». Искать их нужно на правильных сайтах, посвященных психологии. Где-то между заметками о том «как правильно целоваться», «как влюбить в себя мужчину» и «как вернуть мужчину» (да, статьи идут именно в такой последовательности).

Самая первая заповедь гласит, что нужно быть оригинальной и ни на кого не похожей, такой, какая ты есть. Совет хороший. Правда, перечеркивает напрочь все последующие. Но отношения человеческие не всегда подчиняются формальной логике. Поэтому будьте неповторимой, и вот вам еще пятнадцать пунктов, обязательных для всех…

Во-вторых, нужно быть привлекательной, «так как если вы не привлекаете и не влечете мужчин, у вас будет мало шансов найти достойного». Здесь как раз все математически верно: чем больше мужчин привлекла, тем выше вероятность найти своего принца. Все по закону больших чисел.

Но на внешность не нужно тратить все свое время. Потому что нужно еще и дома сидеть. Да, идеальная жена не должна работать. И с подружками встречаться не должна. И в клубы ей нельзя. Пусть сидит дома, прибирается, читает книги по саморазвитию и прокачивает кулинарные умения.

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Следующее, что важно — научиться улыбаться искренне. Искреннюю улыбку, которая от души и сердца, следует ежедневно по много часов оттачивать перед зеркалом. Как говорится, лучший экспромт — это хорошо подготовленный. Кто потом отличит искреннюю искренность от натренированной? Ну не мужик же!

Идеальная женщина не кричит. Или кричит реже, чем неидеальные. Девушкам советуют по возможности сдерживать яркие эмоции, потому что мужчины эмоционально слабы и пугаются громких звуков. В крайнем случае всегда можно сходить в лес и как следует проораться.

Еще онлайн-мудрецы советуют не ревновать и быть верной. Вот здесь даже ерничать не буду. Отличные черты характера. Для мужа это прям очень удобно!

Не знаю, как у вас, а у меня начинают закрадываться сомнения. Уж не мужчина ли эти советы формулировал. Знаете, из тех, кто считает, что «самое большое откровение в жизни мужчины — осознание, что женщина не трофей».

Потому что очень похоже это все на попытку материализации чувственных идей патриархата. Привлекательно выглядит, вкусно готовит, сидит дома, следит за хозяйством, не кричит, тихая и преданная. Да, еще забыл, что она должна быть страстной любовницей. И все время улыбаться. Искренне. Как выпускницы женского института «Энвила», если кто помнит.

Мне вот кажется, что спасают нас от нашествия идеальных, как кукла Барби, женщин только такие общечеловеческие черты, как лень, прокрастинация и неспособность довести дело до конца.

И это к лучшему. Я как представлю себе девушку, что старательно следует всем этим советам — жуть берет!

Не знаю, как кто, а я бы ушел. Возможно, даже с формулировкой, что женщина для меня слишком идеальная и я недотягиваю. Это очень дипломатично звучит. Но на самом деле я бы ушел, потому что не люблю собак.

Видите ли, собаки — существа, полные безраздельной к тебе любви и преданности. Они скучают и скулят в соседних квартирах, когда хозяина нет. И радуются до мочеиспускания, когда он приходит. Они бегут впереди и заглядывают в глаза. Они охотно лижут тебе все части тела, до которых могут дотянуться…

Господи, как же это скучно!

Другое дело — кошки. Кошке совершенно наплевать, пришел ли ты с работы, спишь или умер. Животное просто позволяет тебе жить с ним рядом и себя кормить. А если будет очень хорошее настроение, тогда ладно, так и быть, можешь меня погладить. Кошка любит тебя тогда, когда ей хочется, а не всегда и беззаветно. В этом ее главная прелесть.

В общем, я бы не смог жить с человеком, который меня любит навязчиво, под меня подстраивается, старается мне угодить. Потому что это пресно, скучно и неинтересно.

И если «идеальная» женщина, от которой ушел мужик, вопрошает небеса: «Как же так? Я же для него все делала! Почему, о почему?». Так вот поэтому. Потому что не надо было устраивать каждый вечер скатерть-самобранку, стриптиз и операцию «Тайд» или кипячение». Не надо было читать книги в мягкой обложке о том, как покорить мужчину. Не надо было бесшумно следовать тенью в парандже за своим господином.

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Интересна прежде всего личность. Настоящая, выпуклая (здесь не про фигуру), объемная (здесь тоже). Человек, у которого есть свое мнение, свои взгляды, увлечения, амбиции, друзья, подружки. У которого есть характер, пусть и не самый простой. Даже лучше, если не самый простой! Чтобы недостатки были. Обязательно! И мечты, и стремления. Как говорил один из персонажей фильма «Матрица», отрицать собственные побуждения — значит отрицать именно то, что делает нас людьми.

Будьте собой. Без макияжа, модных платьев и туфель на высоком каблуке. Без условностей и правил поведения. Занимайтесь тем, чем вам нравится, а не тем, что от вас ждут. Говорите, что думаете, а не то, что приятно слышать. Живите так, как вам хочется.

И если находится человек, который захочет в этом участвовать, которому будет это все, что на самом деле и есть вы, интересно — то вот вам и готовый рецепт семейного счастья.

Как писал Андре Моруа: «Счастливый брак — это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким».опубликовано econet

Автор Александр Зантович

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