Почему современные дети перестали уважать своих родителей: 5 причин

Чтобы добиться уважения своего ребенка, родителям придется серьезно потрудиться. Многие взрослые уверены, что если постоянно читать нотации, "пилить" за провинности и козырять собственным жизненным опытом, подростки будут их больше уважать. Вот 5 причин, которые мешают нашим детям считаться с нами.

Сколько жалоб на родительских форумах: «Помогите! Что делать? Ребенок хамит, грубит, не уважает!». Что это? Влияние социальных сетей и доступного интернета? Или наши, родительские педагогические промахи? Я вижу в проблеме неуважения со стороны детей 5 главных причин. И все они, к сожалению, в нашем отношении к собственным детям.

Почему дети не уважают родителей

1. Демонстрация собственной идеальности

Мы так стремимся выглядеть в глазах своих подрастающих детей идеальными существами, настоящими небожителями, что даже не замечаем, как это усложняет наши взаимоотношения с подростком. Выслушивая каждый день рассказы на тему: «Я вот, например, в твоем возрасте…», в голове у нашего отпрыска складывается ужасающая картина: я живу в мире, где все вокруг совершают только правильные поступки и никогда не ошибаются.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И вдруг в этом идеальном мире, в этой супер-семейке вдруг появился я – настоящее позорное пятно на репутации и испанский стыд всех родственников. А ведь насколько проще и ближе сложились бы отношения с ребенком, если бы, слушая о том, как он «накосячил», мама возьми и скажи: «О, ты знаешь, у меня тоже была подобная ситуация. И я в ней выглядела не лучшим образом. Но потом, чтобы исправить ситуацию, я сделала вот что…».

Так с помощью родителей мир начинает «играть» не настолько черными красками и есть шанс, что все образуется, ведь такое уже переживали другие люди, и твои родители в том числе. Представляешь, они даже нашли выход из такой, казалось бы, безвыходной ситуации. И как их после этого не уважать?

2. Систематические обвинения и «макания носом»

Да, у взрослых есть жизненный опыт, чем они не прекращая «козыряют» перед импульсивными и редко раздумывающими над последствиями своих поступков детьми: «Я живу дольше, а значит у меня опыта больше. Делай так, как я тебе говорю!». К сожалению, большинство наших диалогов с подростком сводятся к тому, чтобы указать на ошибку, осудить его поведение и сделать выговор « с занесением в трудовую». Ну, и чем это скажите на милость, может нашему чаду помочь? А ведь наш родительский опыт должен помогать выбраться из непростой ситуации, учить как правильно вести себя, чтобы снова в нее не попасть. А наши упреки и поучительные спичи только вызывают раздражение и противление, ведь больше схожи с хвастовством, чем с искренним желанием помочь. Разве подобная хвастливая и самоуверенная личность в нашем взрослом мире вызывает уважение у окружающих?

3. Непризнание подростковой «экспертности»

Слабо вам, дорогие папы и мамы признать, что в некоторых вопросах ваш ребенок больший эксперт, чем вы сами? Можете ли вы позвать своего отпрыска и спросить у него совета, приговаривая: «Подскажи, ведь в этом вопросе ты разбираешься лучше меня». Для ребенка – это признание сродни триумфу всей жизни. Наконец-то к нему относятся, как к равному, его личность уважают. Именно после этой фразы старые отношения между вами разрушаются, а на их месте рождаются новые – равноправные. Как только мы начинаем интересоваться увлечениями и вкусами наших детей, сразу же и он начинает испытывать интерес к нашему внутреннему взрослому миру.

4. Неуважение к собственным родственникам

Можно ежеминутно требовать от отпрыска уважения к себе, но если при этом по-свински относиться к его бабушке и дедушке, то результата не будет. Есть у меня знакомое семейство, в котором отец просто из себя выходит, когда ему звонит его мама. Пожилая женщина просто обожает поучать своего повзрослевшего сына, давать ему «ценные советы», за что постоянно слышит проклятия в свой адрес. И все эти «милые диалоги» происходят в присутствии ее внучки-подростка. Нужно ли говорить, что девочка в этой семье растет далеко не простая, а уважением к родителям в этой семье и не пахнет.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5. Недоверие к ребенку

Где взять силы и мудрость, чтобы научиться доверять своему подростку? Верить, что дочь идет ночевать к подруге, а не на дискотеку с сомнительными друзьями? Как вовремя треснуть себя по рукам, когда они так и чешутся залезть в соцсети своего отпрыска и прочитать личные сообщения? Доверять ребенку сложно, особенно, если детка уже был пойман на лжи. Но это просто необходимо, ведь очень сложно уважать маму, которая бегает с биноклем за сыном на свидания и в сердцах выкрикивает обвинения: «Не ври мне! Я же знаю, что это неправда!».

Дорогие родители, уважение никогда не бывает только односторонним. Это процесс взаимный, уж поверьте. Заставить уважать другого силой еще никому не удалось. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок испытывал к вам уважение, научитесь уважать в ответ его самого: интересоваться мнением, не посягать не его личные границы, не позволять своей тревожности взять верх над здравым смыслом, не повышать на него голос и не игнорировать его просьбы.

Поверьте, только тогда у вас будет шанс в старости не услышать от него гневный окрик в ответ, не «нарваться» на торжествующее желание утереть нос своим некогда «чересчур умным» родителям, и не отправиться в путешествие на свалку истории. Только тогда у вас будет шанс в старости быть выслушанным, понятым и уважаемым.опубликовано econet.ru

Фото ©Erwin Olaf

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet