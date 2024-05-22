Почему с вами не считаются: 16 причин

Люди с готовностью принимают вашу помощь, пользуются вашими услугами, но, при этом, относятся с явной снисходительностью и даже презрением? Вот 16 ключевых причин, почему с вами никто не считается.

Человек, которого окружающие ни в грош не ставят, обладает определенным набором качеств. И не самых плохих. Вероятнее, даже наоборот. Он хороший, порядочный, уступчивый, доброжелательный. А еще стремится угодить всем вокруг, моментально прощает обиды. Почему же люди не ценят такого человека и его хорошее отношение?

Почему другие вас ни в грош не ставят

Такова природа человека. Он отступает перед силой. А чужую слабость истолковывает как приглашение ею воспользоваться в корыстных целях. Среди нас действительно мало абсолютно великодушных и милосердных людей, которые не позволяют себе нарушать чужие личные границы, даже если это сделать очень легко.

Казалось, бы, что может быть проще, чем воспользоваться расположением безотказного человека? Но люди, пользуясь, в то же время испытывают нечто вроде презрения. Они никогда не будут уважать слабость и миролюбие.

Посмотрите правде в глаза и разберитесь, насколько вы подходите под данное описание. Если вырисовывается явное сходство, нужно принимать меры и пытаться стать жестче в любых отношениях.

1. Мне неловко за вас, когда вы нарушаете мои личные границы. Я стараюсь не замечать чужой бестактности и сглаживать чужую бесцеремонность. Я неуютно чувствую себя в неловких ситуациях. Хотя не сама их создала. Если кто-то ведет себя, будто ему на вас начхать, значит, ему реально на вас начхать.

2. Я прощаю моментально. Когда я вижу, что ко мне проявляют явное неуважение, я рассуждаю про себя: «Они ведь не хотели». И мгновенно прощаю. Или начинаю убеждать их, что «так поступать нельзя». Что происходит? Вместо того чтобы отреагировать адекватно, я учу кого-то хорошим манерам.

3. Я взвешиваю выбор между отношениями и чувством собственного достоинства. Я нуждаюсь в любви, одобрении. Я боюсь остаться одна и удерживаю свои отношения ценой уступок и бесконечных компромиссов.

4. Я убеждена, что тот, кто меня любит, никогда меня не обидит и не предаст. Я воображаю окружающий мир, наполненный добрыми людьми, и мне не приходит в голову, что тот, кто меня любит, может нанести мне обиду.

Я бессознательно отвергаю истину: то, что я бесконечно люблю кого-то, не означает того, что он будет так же ко мне относиться.Пока я не дошла до вывода, что всегда должна защищать себя сама, устанавливая границы для окружающих.

5. Я почему-то считаю, что он чувствует и рассуждает аналогично мне. Моя цель в отношениях проста и идеальна: любить, оберегать, заботиться и поддерживать. И я убеждена, что у всех людей такие же цели. Совсем нет: в мире полным-полно хитрых, лживых, эгоистичных и расчетливых людей. Но я снова и снова наступаю на те же грабли.

6. Я не желаю никого обидеть, даже когда обижают меня. Я необыкновенно осторожна в отношениях. Я постоянно беспокоюсь, чтобы не причинить ненароком кому-то неудобства, не наступить на ногу, не заставить ждать. Я не желаю причинить никому боль, пусть даже ценой собственной боли. Более того: я стараюсь оградить людей от переживаний за то, что они причинили мне боль. В общем, принимаю удар на себя.

7. Я не замечаю правды и не верю, что кто-то может намеренно меня обидеть. Даже самые милые люди на свете не откажутся попользоваться вами, если вы предоставите им такую возможность

8. Я нуждаюсь в вашей оценке. Мне нужно слышать от вас, что я хорошая, я - молодец. И еще я бы хотела услышать ваше признание, что вы тогда были неправы.

9. Я эмпат. Но моя эмпатия разрушительна для меня: 100% эмпатии по отношению к вам и 0% — для себя лично. Чужая боль – это приоритет для меня. А кто же подумает тогда о моих чувствах и переживаниях?

10. Я притягиваю тех, кто любит играть во власть. Ко мне тянет всех нарциссов и эгоистов, потому что им комфортно и удобно меня использовать. Рядом со мной эти люди «расцветают», они реализовывают свои амбиции и удовлетворяют самолюбие.

11. Я не чувствовала никогда уважение к себе. Любовь и искренность для меня – основа жизни. Я не умею подать себя, сделать солидный и неприступный вид. Я не надеваю масок. И считаю, что уважение – это что-то заслуженное, его нельзя получить просто так.

12. Я ко всем отношусь хорошо (по крайней мере, стараюсь). И мне бывает жаль тех людей, которые мне наносят обиду.

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13. Я не принимаю решения. Даже если проблема касается непосредственно меня. Я спрашиваю мнение других. Я постоянно в поиске консенсуса и компромисса. И мне бывает даже страшно сделать хоть что-то в своих интересах. Мне кажется, что, пока я не получу подтверждения от другого, не имею права на практический шаг.

14. Я не выстраиваю границ, потому, что:

1) стремлюсь ублажать другого,

2) не желаю осложнений,

3) не понимаю, что необходимо лично мне,

4) просто не знаю, как это делается.

15. Мне незнакомо отношение равенства. Я всегда ощущаю себя какой-то приниженной. Я привыкла отдавать и не мыслю другой жизни. Так мне кажется, что хоть чего-нибудь да стою.

16. Я боюсь одиночества. Я считаю, что отношения с окружающими важнее, чем время, проведенное наедине с собой. Я не умею посвящать время себе, считаю, что это что-то незначительное и не достойное внимания.

Постепенно придет ощущение «неправильности» выбранной мною модели поведения. И возникнет необходимость разрушить ее до основания. Я стану решительной и смелой. Не побоюсь отстаивать собственные интересы, никогда не поступлю в ущерб себе. Научу других считаться со мной и относиться с уважением к моей личности. Я не буду терпеть унижений и притеснений. Стану развиваться и расти в профессиональном плане. Но все это будет потом…

А пока я еще не знаю, что в тот миг, когда я не разрешу кому-то другому корректировать мои чувства, настанет полный внутренний покой.опубликовано econet

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