Почему родители не помнят плохого

Родительская память избирательна. Она сохраняет мало плохого из прошлого, когда дети быти маленькими. Зато сыновья и дочери прекрасно помнят те обиды, несправедливость и, возможно, насилие, которые им пришлось пережить в своем детстве. Как выбраться из этого замкнутого круга?

Я часто сталкиваюсь с тяжёлыми воспоминаниями взрослых людей. Они жалуются на своих родителей, на нехватку любви, на оскорбления и насилие. Пробуют говорить с постаревшим родителями, спросить "как же так?!", а в ответ получают "Не было этого!"

Особенность родительской памяти

Я всегда отлично помнила, в чем косячила в воспитании своих детей. Точнее, думала, что помню все. В своей личной психотерапии проживала вину, стыд, страхи и считала себя не очень плохой матерью. Как все, где-то ошибалась, где-то молодец. До одного случая.

Сидим мы с сыном, трудимся над уроками. И тут дочь выдает фразу, которая перевернула мой мир и вернула в ужасное прошлое. "Со мной ты так уроки не делала".

Искренне недоумеваю, пытаюсь вспомнить, вроде все так же. Начинаю расспрашивать, что именно "не так". Наша девочка, нехотя, называет пару отличий. И тут у меня в голове словно взрыв. Я действительно не помню, как пугала, унижала, оскорбляла свою девочку, когда она не справлялась! Я правда забыла об этом!

Паника, страх, стыд окутали меня. "Что я за мать такая, что не помню важного!" Извинилась перед дочерью, честно призналась - забыла, но не имела права так поступать с ней и сейчас делаю многое, чтобы такое не повторилось ни с ней, ни с сыном.

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Со мной случилось ровно то же, что с другими родителями, выросшими в насилии, эмоциональном или физическом.

С одной стороны, человеческий мозг эволюционно настроен запоминать плохое, все опасное и трудное нужно было замечать, чтобы выжить. Поэтому нам так трудно фокусироваться на позитиве. Но с другой стороны - психика оберегает нас от переживаний и воспоминаний, которые приносят вред. Т.е. от большинства болезненных чувств. И в этой вилке "здесь помню, тут не помню" нам приходится жить.

Возвращаясь к своей истории, хочу сказать, что воспоминания дались мне нелегко. Всем телом хотелось забыть, не знать, не помнить. Отказаться от слов дочери: "Ты все путаешь, не могла я так!" Или: "Да мало ли, что тогда было, сейчас же всё хорошо!"

Хотелось. Но тогда моя дочь попала бы в ту же "вилку памяти", что и я. Когда я пытаюсь объясниться со своей мамой о прошлом, она яростно отрицает все негативное и злое. И действительно верит, что плохого не было, а то что было - уже было.

Такой парадокс хорошо описан в книге "Токсичные родители". В ней автор пишет о том, как вырастают дети в семье насильников любого характера, от игнорирующих родителей до совершивших инцест.

Мне хотелось бы закончить чем-то позитивным, например, "вас всё равно любят" или "будьте благодарны за жизнь", но не могу.

Я знаю сама и вижу в клиентах, насколько трудно и страшно сталкиваться с прошлой болью, как тревожно и опасно ворошить прошлое, как хочется все забыть и начать с чистого листа, как хочется хороших, теплых отношений с самыми близкими и как невозможно в них удерживаться.

Если вам сложно быть родителем, вас пугают чувства детей, вы тревожитесь, не понимая причин тревоги, если вы до сих скрываете от своих родителей часть жизни и эмоций, возможно пришло время освободить себя от тяжести груза прошлого. Жизнь не станет прекрасной в одно мгновение, но остановить поток самообвинения, стыда и насилия - вы сможете.опубликовано econet

Автор Галина Зарипова

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