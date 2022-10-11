Самооценка — состояние внутреннее. Мы либо уважаем себя, либо нет. И поведение ребёнка это не вердикт нам, а исследовательский проект. По исследованию себя, нас, мира. Это не про нас, это про него.

Почему подростки часто демонстрируют обесценивание и как оставаться в этом месте Взрослым, а не ввязаться в войну. Обесценивание — это механизм, благодаря которому мы можем увидеть что-то большое — уменьшенным. Менее важным, значимым. Изменить масштаб.

Про обесценивание

Понижение значимости родительского участия в собственной жизни — это тот путь, куда подросток движется, формируя собственную субъектность. Он уже многое умеет, у него многое получается, и находясь местами в иллюзиях детского магического мышления, сознание пробует превращать всё большое в маленькое, чтобы снизить страх, чтобы подступиться.

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Во многих мифических источниках мир, который предстоит подростку осваивать, выглядит как гора. И если эта гора видится слишком огромной, начинать восхождение часто не хватает духа. А некоторая доля обесценивания помогает набраться решимости.

Личности родителей для ребёнка в детстве тоже как горы. И переоценка масштаба нашего влияние на его жизнь, так же местами может сквозить обесцениванием. Обесценивание как этап. Как способ создать новые отношения, с определением новых пропорций ответственности, управления, влияния.

Важно следующее — как мы, взрослые, относимся к этому процессу переосмысления у ребёнка. Если у нас самих с самооценкой всё в порядке — деткины обесценивающие заявления оставляют нас индифферентными. Корона не рухнет, потому что мы её крепко присвоили. ;) Мы этого ребёнка родили, взрастили, было непросто, и мы знаем этому цену.

Да, обесценивает маму. Да, местами переоценивает себя. Но это путь поиска представлений о своих возможностях. Нельзя сразу попасть в точное понимание. Но иметь возможность повзвешивать — для подбора верного — её нужно иметь.

Родителю стоит чаще напоминать себе, что самооценка — состояние внутреннее. Мы либо уважаем себя, либо нет. И поведение ребёнка это не вердикт нам, а исследовательский проект. По исследованию себя, нас, мира. Это не про нас, это про него.

Детское поведение не несёт угрозы реальности. И может представлять опасность только самому подростку, если его видение себя будет уж очень расходиться с реальностью. Наша поддержка должна состоять в том, чтобы быть готовыми к общению в периоды разочарования. Потому что за любой переоценённостью собственных возможностей, разочарование последует. И пусть оно будет не разрушающим веру в себя, а лишь уточняющим. «Да, это непросто. Но можно потренироваться, поучиться ещё, и взять новую высоту».

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Подавлять подростковое высокомерие — это не взрослый способ обхождения с детским поведением. Взрослое сознание может рядом с таким выстоять. А если нет, то нужно просто сдержаться и запросить помощи у других взрослых.

Но и излишне поощрять неверные представления подростка о себе тоже не стоит. Лучше оставаться при своём мнении — позволяя человеку иметь своё, и уточнять его по ходу жизни.

Если мы не утратим доверия в глазах подростка, он ещё не раз придёт к нам поделиться. В том числе и по поводу своих заблуждений.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Кузнецова

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