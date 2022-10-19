Почему подарки так важны?

Подарки — это важная часть нашей жизни. Мы часто сталкиваемся с подарками, и это временами создаёт немало трудностей и неловкостей. Давайте посмотрим, что доказательная психология может сказать нам о подарках и преодолении упомянутых трудностей.

Главная задача подарка — создавать или укреплять отношения. Своим подарком мы как бы говорим: «Ты для меня что-то значишь». И, соответственно, чем больше человек для нас значит, тем более значимый подарок мы стремимся подарить.

Для чего нужны подарки?

Здесь есть подвох — каждый оценивает эту значимость по-своему.

Вот, к примеру, весьма состоятельный человек подарил кому-то объективно недешёвую фототехнику. Серьёзный ли это подарок? Нет, ведь нашему состоятельному герою ничего не стоило приобрести этот фотоаппарат. Пропорционально его доходам — это как семечек купить.

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А теперь предположим, что не очень состоятельный человек сделал такой же подарок. Что тогда? Тогда мы будем считать этот подарок очень серьёзным — ведь это дорогой подарок. Дорогой для дарителя, прежде всего.

Вы всё поняли правильно — серьёзность подарка измеряется усилиями, которые в него вложил даритель. Деньги не обязательно показывают, что усилий было вложено много.

Поэтому один и тот же подарок от людей разного достатка будет оценен по-разному.

Ты — мне, я — тебе

Вручив подарок, мы запускаем так называемый принцип взаимности — теперь то, кто получил подарок, становится обязанным тому, кто подарок вручил. Чем обязанным? Чем угодно — главное, чтобы это был ответный шаг.

Поэтому, кстати, самая идея получения подарков может пугать — ведь за них придётся ответить чем-то таким же. И даже если нам искренне говорят, мол, ничего не надо, ничего не поменяется. Всё равно где-то внутри будет свербеть «Надо как-то отблагодарить, надо как-то отблагодарить».

Более того, нужно не просто «как-то отблагодарить», а отблагодарить аналогичным по усилиям подарком.

Если вам человек подарил, к примеру, крутой кошелёк, нельзя отделаться упаковкой необычного чая (даже если человек любит чай). Нужно найти такой же крутой чай. Он может быть дешевле кошелька, но объём усилий, вложенных в этот подарок, должен примерно совпадать.

Конечно, тут тоже всё сложно — каждый ведь оценивает объём по своему. Следовательно, всегда есть место для искажений, недопониманий и обид. Но это нормально — с людьми вообще непросто.

Любопытно, кстати, что в каких-то отношения подарки могут быть необязательными. Вот эти конкретные люди и так много показывают, что они друг к другу хорошо относятся, и так много друг для друга делают.

Принцип взаимности у них работает, но в скрытом режиме, поэтому они и могут обойтись без подарков.

Какие подарки хороши?

Люди любят дарить подарки — подарить в среднем приятнее, чем получить. Возможно, из-за этого у нас и возникла изрядная проблема между дарителями и получателями.

Как показывают исследования, от подарков люди хотят удовлетворения — то есть удовольствия, растянутого во времени. Скажем, подарили подростку велосипед, подросток носится на нём день и ночь — вот и удовлетворение.

Мы же, по непонятной причине, ориентируемся на другое. Мы хотим, чтобы подарок вызывал бурную радость в момент вручения. Чем эмоции больше, тем лучше подарок — так мы почему-то думаем.

Ещё раз — мы оцениваем подарок по той радости, которую он вызывает в момент дарения. Чем больше радость, тем лучше подарок. А что будет через десять минут, нас уже не волнует.

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Кстати, если даритель знает, что он не сможет увидеть реакцию получателя, ситуация несколько меняется. Тогда уже даритель больше думает о том, какой подарок доставит удовольствие получателю.

Выходит, что подарки мы дарим не человеку, а, фактически, себе — в виде ярчайших эмоций, которые видим на лице получателя в момент дарения. Занятное самообслуживание.

В одном исследовании оказалось, что люди больше всего хотели получить книги или деньги, но не получали — ведь дарители считали, что это не вызовет больших эмоций, значит, никуда не годится.

Выходит, дарить нужно не то, что максимизирует эмоции в момент дарения, а то, что максимизирует удовольствие получателя от использования подарка.

Можно сказать и так — старайтесь дарить нечто, что будет радовать человека постоянно. Это может быть и у упомянутый велосипед, и фототехника, и просто экскурсия на лошадях — главное, чтобы акцент был на удовольствии от использования, а не на радости в момент вручения.

Как понять, что дарить?

От себя могу добавить такую эвристику (нестрогое правило): «Подари человеку то, что он может себе позволить, но не решается». Часто люди хотят купить себе что-то, и оно не так чтобы уж совсем дорого, но — жаба душит, решимости потратиться не хватает и так далее.

И вот тут ваш подарок будет очень кстати — вы ведь приложили много усилий, чтобы понять, чего человек хочет и реализовали его желание. И оно теперь будет максимизировать удовольствие от использования подарка.

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Это правило работает не всегда, но в большинстве случаев срабатывает и тем полезно.

Как узнать, что человек хочет, но не решается? Спросите или его самого, или кого-то, кто его знает лучше вас, или просто слушайте внимательно. Человек обязательно обмолвится хоть раз о том, что он видел, захотел, но не купил.

Сделать хороший подарок не всегда легко, но теперь, надеюсь, вы лучше понимаете, как всё это устроено. И, в итоге, сможете решить эту головоломку с подарками к вящему удовольствию всех присутствующих.опубликовано econet.ru.

Автор Павел Зыгмантович

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