ПОЧЕМУ пережившие психологическую ТРАВМУ часто делают больно другим

✅ Почему люди делают друг другу больно? Почему так часто в общении звучит агрессия? Что это - действительно плохое отношение к визави или такой способ самозащиты?

Люди постоянно делают больно друг другу, но задумывалась ли ты над тем, почему это происходит? Обычно мы не задаемся вопросом, что могло произойти с человеком, чтобы он стал сознательно причинять боль другим. Очень часто так себя ведут те, кто пережил эмоциональную или психологическую травму. Перенесенные ими страдания вызывают у них самые негативные чувства, и часто эти эмоции выплескиваются на окружающих, даже если они не сделали страдающему от психологической травмы ничего плохого. Или это может быть просто неадекватным способом защиты. Человек делает больно другим, не дожидаясь, пока «сделают больно» ему самому.

Почему они себя так ведут?

Приведем несколько примеров, позволяющих понять, почему люди, перенесшие психологическую травму, ведут себя таким образом и делают больно.

С ребенком плохо обращаются, и, к тому же, он видит, что так же обращается с его матерью его отец (или наоборот). Ребенок приходит к выводу, что это «нормально», и, став взрослым, воспроизводит такое поведение.

Несмотря на страдания и боль, которые он испытывал в детстве, этот взрослый человек третирует своего партнера и прибегает к насилию, если ему сопротивляются. Это шаблон поведения, который он усвоил в детстве.

Такое агрессивное поведение может быть и не связано с пережитым в детстве. Возможно, человек стал его жертвой, уже будучи взрослым. Он сам стал использовать агрессию как средство самозащиты.

В глубине души он рассуждает так: «Пусть другой будет жертвой, а я ей быть больше не собираюсь».

То же самое происходит с теми, кто страдает эмоциональной зависимостью от партнера. Почему? Дело в том, что от эмоциональной зависимости неотделимы ревность, стремление контролировать партнера, чувство вины, навязывание партнеру ответственности за наше счастье… Все это вызывает у него отторжение, и отношения становятся токсичными.

Как себя вести людьми, которые делают больно?

Нет смысла стараться изменить их поведение. Обычно они понимают, что ведут себя неправильно и делают больно. Они знают, что так делать нельзя. Тем не менее, они продолжают вести себя таким образом. Как правило, их поведение импульсивно.

Как же нам вести себя с такими людьми? Приведем несколько рекомендаций:

1. Не сближайся с ними больше, чем это необходимо. Они могут пытаться разжалобить тебя и манипулировать тобой. Не забывай, что ты должна думать и о себе, о своих потребностях и интересах.

Если тебе хочется, можно сблизиться с таким человеком, но при этом будь готова к тому, что он станет «переходить границы» и отношения с ним придется пересматривать.

2. Не бери с них пример. Если ты будешь действовать, как они, ты фактически будешь поощрять их неправильное поведение.

Если ты замечаешь, что они стараются сделать тебе больно, держись от них подальше.

3. Не говори им, что они должны делать. Нельзя помочь другому человеку, если он не хочет, чтобы ему помогали. Бесполезно советовать таким людям, например, обратиться к психологу или как-то изменить свою жизнь.

4. Принимай их. Лучше всего принимать этих людей такими, какие они есть. Всем нам приходилось переживать эмоциональные травмы. Возможно, иногда мы делаем больно другим людям, не желая этого.

Наш инстинкт выживания не всегда проявляется в социально приемлемой форме. Он не считается ни с нормами, ни с правилами, ни с ценностями. Он просто «подталкивает» тебя к тому, чтобы ты выжила и преодолела все, что с тобой произошло.

Если ты видишь, как твой ребенок обижает кого-то в школе, и не вмешиваешься, наверное, потом ты испытываешь угрызения совести. И ты делаешь таким «невмешательством» плохую услугу своему ребенку. Такое поведение нужно пресекать и стараться изменить его как можно раньше, в детстве. Когда ребенок станет взрослым, делать это будет намного сложнее.

В зрелом возрасте только мы сами можем открыть себе глаза, осознать, что происходит с нами, обратиться, если это нужно, к психологам и постараться перестать делать больно другим людям.опубликовано econet

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