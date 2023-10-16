Почему опасно говорить «не обращай внимания», если вашего ребенка дразнят

О дразнилках, обзывалках, сплетнях, рычании - разных проявлениях вербальной агрессии у детей. О том, как можно укрепить нашего ребёнка. И, возможно, себя...

Агрессия бывает вербальной и тактильной. «А они меня обзывают», «она сплетничает», «ну мы же просто пошутили», «мы объявили ему бойкот», «мне рассказали о том, как вы не справились с задачей», «ты дрянь!», «а ты знаешь, что он/она...», «я о тебе все расскажу», «аа! Ррррр! Грррр!» - это все - вербальная агрессия.

Дети и родители: Про агрессию и как ей противостоять

Вербальная агрессия бывает активной прямой (когда слова- оскорбление, обесценивание, унижение, «вербальный импульс» - направляется непосредственно человека).

Активной - непрямой (сплетни, клевета, распространение непроверенной и неправдивой информации, ябедничество, обвинения.

Пассивной прямой (игнорирование, бойкот, открытый проявленный уход от контакта).

Пассивной непрямой (молчаливая поддержка, например, сплетен или клеветы, некорректных негативных отзывов, злых шуток).

Я учу детей тому, что у каждого из нас есть Сила - которую мы можем вложить в действия, в победу, в развитие, которой можем себя защитить, если это нужно. Но эту же Силу мы можем направить против себя, против других, против дружбы, против отношений.

Я рассказываю о разнице агрессии вербальной и тактильной. Тактильная - когда нам хочется кого-то стукнуть, вербальная - когда мы кого-то обзываем или кричим.

И мы исследуем правило - «как дать отпор». В каком «канале» идёт воздействие, в таком нам важно дать отпор. Если нас обзывают (это вербальный канал) - если мы в ответ ударим, это будет восприниматься как неадекватная по силе реакция. Тактильная агрессия воспринимается, как более «сильная форма» агрессии. (Нам важно подобрать вербальные конструкции- реакции, которые могли бы дать нам ощущение большей силы).

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Если на нас направляется тактильная агрессия (нас бьют, задирают, замахиваются ) - нам бесполезно говорить - нам важно дать отпор телом. (Остановить руку агрессора, перенаправить удар, уклониться)

У «тем» детских «вербальных проявлений» - есть возрастная норма. Это закономерно, когда дети в кризисе трёх лет обесценивают самое дорогое для них (маму, любимые занятия, любимые игрушки), для детей около 3-5 лет естественна тема - «попа, пукание, какашки», детей 5-7 лет - тема гениталий, у подростков - появление в речи матов. (Закономерно - но не значит, поощряемо. И я не буду тут говорить, почему у взрослых происходит «застревание» в какой-то из тем :-))))

Даже маленьким детям я рассказываю - Каждый раз, когда мы говорим другому какую-то гадость - это как вылить ведро грязи или чёрной краски, и после этого мы и сами грязны, и человек чувствует себя плохо, и грязи в мире становится больше. (Мы говорим о том, что экология - это не только про сортировку мусора, это и про «сортировку» внутреннего мусора)

Детям младшей школы я говорю о том, что, когда мы сплетничаем - нам кажется, что это безобидно, но это - агрессия. Это говорит о том, что мы хотели бы человека «сместить» с его места, «ударить», но не позволяем себе открытую атаку, и это говорит о том, что мы не уверены себе. И когда рядом с нами сплетничают, а мы слушаем - мы становимся «соучастниками».

У каждого человека есть свой лимит сил, «стойкость к выдерживанию». Ребенок, возможно, может справиться с тем, когда его обижает один человек. Но если это делает несколько - это может оказаться непосильной нагрузкой. И очень важно вмешиваться взрослым. Как минимум, предлагать помощь.

Во всех коллективах есть те, кто чутко чувствует уязвимость других - и исследует реакции возможной жертвы. Ошибка думать, что буллеры не чувствительны - у буллеров - чудесный социальный интеллект. Им нельзя говорить - «не обижай - это его ранит». Это еще более чётче обозначат мишень.

Практикум:

Если ребенок поделился с нами тем, что его дразнят, нам важно дать ему поддержку. Важно как минимум, произнести - «это так обидно, когда дразнят. Возможно, я бы расплакалась или разозлилась очень, если бы это со мной происходило.....»

Опасно говорить - не обращай внимания. Если ребенок, действительно, чувствует свою силу- это допустимо. Но если слова или действия его ранят - важно, чтобы он не приглушал свою чувствительность. Важно дать поддержку и продумать стратегию реакций.

Дерево. Любое давление, любая агрессия - это проверка нашей устойчивости. Нашей опоры. Я начинаю работу с детьми с того, что «превращаю» их в деревья. Спрашиваю, каким деревом ты сейчас стал? С крепкими корнями. (Прикасаюсь к их ножкам, к стопам, предлагаю представить, насколько крепки их «корни») Крепчайшим, но гибким стволом. И кроной, которая тянется к солнцу, к развитию. Затем, я сама «превращаюсь» в ветер, который раскачивает дерево. Я буквально дую и раскачиваю, чуть толкаю ребёнка. (А задача дерева сохранять устойчивость). И говорю - «ты очень сильное дерево. Любой ветер может тебя пошатнуть, но никогда не сломает. Ты всегда выдержишь любое напряжение». И после того, как ребенок почувствует силу «корней и ствола», рассказываю о том, что ветер - это препятствия, неудачи, дразнилки, любые сложности. «Твоё дерево всегда выдержит любой ветер».

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Для профилактики, для повышения «иммунитета» против дразнилок я когда-то придумала практику: цветной ниткой очерчивается на полу круг. Диаметра, который выберет сам ребенок. Ребенок стоит в кругу. В него (родители) бросают подушки и с каждым броском говорят слова. и он решает, какую подушку оставить в кругу («в личной территории»), какую отбросить (не принять «в себя»), даже если подушка случайно влетела в круг, ее можно оттуда выбросить, подушки бросают со словами - качествами. Как позитивными, так и негативными. (Например, весёлый, вредный, добрый, «какашка»). мы создаём метафору - что я сам хочу оставить «внутри себя» и то, что у меня есть выбор - оттолкнуть чужие «слова» или пустить их в свою «сердцевину». (Это как съедобное - не съедобное - чудесная игра, развивающая здоровую критичность. В этой игре мы выбираем, что для нас «несъедобно» из чужих определений):

для малышей приемлемый ответ - кто обзывается, тот так и называется.

универсальный ответ - на любые обзывания - «НУ И..?.». Эта фраза - как практика перенаправления энергии в айкидо. Как правило, у обидчиков нет вариантов ответа. А если они продолжают атаку, можно зацикленно отвечать - «ну и...».

«Бумажки». Мы с детьми брали стикеры (листки для заметок с клеящейся стороной) и представляли, что каждое слово, которое нам говорится - это бумажка, которую на нас кто-то наклеивает. Дети сами писали разные слова, которыми их называли (слова - качества, хорошие и не очень). Наклеивали вначале себе на одежду, а потом сами их и снимали (есть более экологичный вариант - нарисовать человечка на листе А4 и на него наклеивать бумажки с надписями) И 1. Я задавала вопрос - где человек, говорящий нам любые слова, берет эти бумажки? Дети сами отвечали - только из того, что человек думает о себе сам, из набора «его бумажек». 2. У тебя всегда есть выбор - оставить это на себе или снять. Потом я предлагала каждый раз, каждый день мысленно «очищать» себя от налипших за день чужих бумажек.

«Океан». для старших детей - мы представляем, что мы становимся огромным океаном. И мы в состоянии растворишь в себе все, что бы в нас ни «бросили».

мы говорим с детьми о том, в чем наша уникальность, в чем наша «суперсила». Уязвимы те, кто свою уникальность воспринимает, как недостаток. Нам важно помочь ребёнку почувствовать в том, что его отличает от других - силу.

псевдо-агрессивное действие. Сделать «плевалку» из ручки. Сделать маленькие шарики из бумаги. (Для безопасности - брать ручку узкой стороной, чтоб дите ненароком не проглотило бумагу) ввести правило - выдувать свернутые бумажки только в ведро или в мишень.

сделать разрешённым время, когда можно кричать или громко петь

нам важно научить ребёнка - занимать СВОЁ место. Точнее, оставить за ним право на ЕГО место. Позволить ему выбрать удобную позу, самим быть внимательным к тому, чтобы проявлять уважение к его вещам, территории, чувствам. И ему, конечно, важно чувствовать, что мы все - рядом с ним и за ним - «банда» :-) это наш вклад в его устойчивость.

Добрых взрослений! опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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