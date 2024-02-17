Почему он не женится?

Чтобы вступить в брак и заводить детей, нужно быть к этому готовым. Фактор готовности мало зависит от другого человека, он зависит только от индивидуальных и малообъяснимых ритмов, которые существуют в голове того, кто принимает решение. Поэтому у каждого есть свои представления о том, когда и что должно случиться.

Вы никогда не обращали внимания, как вы засыпаете? Если сон не срубает вас раньше, чем голова коснётся подушки (а для этого нужно иметь здоровую психику и ну очень сильно устать), прежде чем заснуть, вы какое-то время поворочаетесь с боку на бок, покрутите в голове прожитый день, вспомните, что вот точно надо было не сдерживаться и ответить «той стерве», прикинете, что надеть завтра на работу, пообещаете себе не забыть спросить у ребенка про контрольную и ... В конце концов, решите, что пора спать. После этого повернётесь на любимый бок и быстро заснёте. Все так?

Немного о психологии решений

Это называется ГОТОВНОСТЬ!

И могу поспорить, большую часть вещей в жизни вы делаете, отталкиваясь от неё. Ровно как и большинство других людей на земле. Именно СУБЪЕКТИВНОЕ чувство, собранное из множества ОБЪЕКТИВНЫХ факторов, таких как:

индивидуальное чувство времени;

редставление о правильном ходе вещей;

воспитание и родительский опыт;

а также опыт друзей и значимого для вас окружения;

сложившиеся культурные традиции;

и бог знает еще чего, включая данные себе ОБЕЩАНИЯ И ЗАРОКИ управляют нашими выборами, хотя мы и не думаем об этом так и, скорее припишем свою решительность чему угодно, но не внезапно возникщему импульсу: ПОРА-ПОРА!

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К чему я об этом пишу? Редкая консультация на тему любви и отношений обходится без слова «готов». «Он еще не готов» - говорим мы о мужчине и разводим руками. «Я еще не готова!» - объясняет свою позицию женщина и никакое «а когда вы будете готовы, к пенсии что ли?» - не сдвинет ее с места.

Именно неготовностью идти дальше объясняем мы почему расстаются вполне сохранные пары.

Но у этого есть и обратная сторона. Как по мне, так она довольно комична. Когда мужчина (или женщина) действительно (и внезапно) ощущают свою готовность, ИМ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАВНО КОГО БРАТЬ. Любой, кто более-менее подпадает под намеченные ожидания, назначается ТЕМ САМЫМ парнем, ТОЙ САМОЙ женщиной, и брак заключается в считанные недели. И сразу же “делаются” дети. Происходит знакомство с родителями, друзьями... Все как положено...

А если вы та или тот, кто был с этим человеком до этого дня, кого мурыжили, может быть, годы, да так ничего и не решили, у вас, естественно, возникает вопрос (очень болезненный, порой): "А ЧТО СО МНОЙ БЫЛО НЕ ТАК? Почему все тоже самое нельзя было сделать со мной?"

Порой это подсаживает на многолетний болезненный процесс самобичеваний и психотерапии. Но вы знаете, ответ может заключаться в двух фразах:

"С ВАМИ ВСЕ ТАК. ПРОСТО ТОГДА ОН(А) БЫЛ(А) НЕ ГОТОВ(А)."

И я еще раз хочу это написать, потому что это очень важно!!!

Фактор готовности мало зависит от другого человека, он зависит только от каких-то сугубо индивидуальных и малообъяснимых ритмов, которые существуют в голове того, кто принимает решение.

Так, мужчины с юга иногда гуляют, гуляют, гуляют с самыми разными женщинами, ничего им не обещая и не выказывая никаких признаком матримониальности, а потом в один момент приходят и говорят: «Мне пора жениться!» (могут сказать это женщине, с которой живут годами и от которой есть дети). А потом уезжают на Родину и женятся на своих.

Точно также вообще все мужчины, не важно каких кровей, как бы «внезапно» дозревают до отцовства. И это тоже причина бесконечной боли.

Первого ребенка, рождённого еще в студенчестве, он хорошо если день рождения помнит и по телефону поздравляет, а с поздними детьми такой папа-папа.

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Наша пси-братия обычно любит обвинять: «Вы мало способствуете его контакту с ребёнком!» Да бог с вами, коллеги! Все МОЖЕТ БЫТЬ проще. Тогда это был один человек, а сейчас - другой. А она по-прежнему общается с той, первой версией. Но и он перестроиться не может, потому что для него она тоже "якорь", напоминающий от прошлом. И не всегда причина в нежелании кому-то «способствовать». Гораздо чаще это вопрос субпозиций и ролей. И той же готовности, которая иногда есть, а иногда нет.

Мне хочется донести до вас несколько очень простых мыслей, возможно, они вам помогут:

У каждого человека есть свои представления о том, когда и что должно случиться, сколько времени должно пройти от чего-то до чего-то (например, от развода до нового брака). И даже если это не осмысленно и не высказано, гештальт, как жесткая «рамка», все равно есть и работает.

И даже если это не осмысленно и не высказано, гештальт, как жесткая «рамка», все равно есть и работает. И из брака в брак обычно переходят те женщины, у которых в голове «Я не могу быть НЕ замужем!». Поэтому у них зачастую еще предыдущий брак не расторгнут, а она уже с новым живет.

не расторгнут, а она уже с новым живет. Если вы не из такой породы, если у вас в крови не прописано «женщина должна быть замужем», вы можете быть супер-умницей и красоткой, и знакомится с мужчиной раз в десять лет. Не говоря уже о том, чтобы быстро замуж выходить.

Если человек решил, что ему еще не пора, он будет смотреть на вас и думать почему нет. Если «затикали часики» - наоборот: думать, почему да. Иногда надо просто отойти в сторону и дождаться этого момента.

Иногда надо просто отойти в сторону и дождаться этого момента. Никакие внешние факторы, особенно из приторно-правильных и психологических, не повлияют на это решение. Лучше даже и не пытайтесь. Технически человека можно на что-то склонить (шантаж, угрозы, манипуляции, насилие - welcome!), но по факту он начнет выполнять свои обязанности, когда придет его время. Поэтому так много примеров, когда он наконец-то решился, а ей уж не надо. Или надо, но так обидно, что надо бы отыграться. И начинается МЕСТЬ!

Так вот, будьте мудрее, если вы действительно чего-то долго ждали и вот наконец-то оно случилось, - не думайте, как бы пообиднее ужалить, думайте, как хорошо будет теперь!

Жизнь она, знаете, такая: немножко как кино. А в кино зачастую бывает так, что главная роль достаётся не

изначально выбранной актрисе, а кому-то из массовки. Ну потому что... Кто-то не пришёл, кого-то было трудно найти, кто-то психанул... И «массовка» становится звездой. А кто потом вспомнит об этом?опубликовано econet

Автор Шубина Елена

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