Почему одних людей уважают, а других нет?

На чем основывается уважение? В этом вопросе общество руководствуется определенными ценностями, стереотипами и стандартами. Например, если вы - начальник, вас априори должны уважать. Несмотря на то, что вы не слишком умны и не умеете руководить.

На мировой геополитической арене уже тысячи лет мы наблюдаем как в подавляющем большинстве случаев уважают сильные, мощные государства и презирают слабые. Победивших в битвах воспевают, а проигравших обесценивают и чаще всего быстро забывают. Жизни умирающих от голода африканцев почему-то ценятся меньше (на подсознательном уровне), чем жизни среднестатистических Европейцев, о их смертях мало говорят СМИ.

Уважение - величина не абсолютная

Жизни бедных, не достигших признания, ценятся меньше, чем жизни богатых и власть имущих. К жизням животных наблюдается такое же отношение. Никого не заботит то, что забой скота совершается очень жестоким, варварским, болезненным методом, который для себя никто бы из вас не пожелал. Шовинизм красноречиво отображает это же явление. Эта своеобразная пирамида существует в обществе уже давно. Есть некая иерархия важности в обществе и на самом деле все мы не так уж и равны…

Когда люди вступают в межличностные отношения они часто требуют уважения. Почему требуют? Потому что их не уважают или уважают не так как им бы этого хотелось. А почему их не уважают? Давайте разберем… Для начала задумайтесь и ответьте себе на вопрос каких людей уважаете вы лично? Не внутри вашей головы и не в рамках социальной игры «ты мне — я тебе», а в реальности.

Кто-то ответит - добрых… Добрые люди понятие растяжимое. Доброта от силы и доброта от слабости — это две разные доброты. Добрый и сильный человек может показаться злым, тем людям кто поступает несправедливо по отношению нему или к другим. Он будет отстаивать свои ценности и границы. А добрый человек от слабости будет милым, терпящим, отзывчивым, но чаще всего бесполезным и ведомым более нахальными собратьями. Он будет молчать, приспосабливаться, потому что боится вступать в конфликты, труслив, слаб. Разве это доброта?

Красивые люди тоже уважаемы лишь тогда, когда они оценены авторитетами и способны ограждать себя от нежелательных претендентов и завистников. Мудрые люди считаются мудрыми лишь тогда, когда чего-то достигли своей мудростью. Смелость так же не уважаема если она глупа и не приносит человеку пользы. Хорошо поразмыслив мы приходим к выводу что общество уважает силу, общество уважает ум, общество уважает социальную компетентность. Общество ценит и все остальное, но только в комплекте с этими тремя качествами.

Когда вы идете на тренинги личностного роста, к психологу или обращаетесь к любому другому способу решить проблему адаптации в обществе — вы должны это понимать. Если вы стали жертвой абьюзинга и спрашиваете как вам быть — ответ один: перестать быть жертвой. Стать сильной уважающей себя личностью. Выбирать круг общения не из позиции слабости, а из позиции силы. А это значит не общаться с плохими людьми потому что вы самодостаточны и можете с ними не общаться. Вы должны сами формировать свой мир. Друзья, знакомые, работа, муж/жена — всё это человек выбирает сам. При этом, как писал Гёте: «наследовать достоин только тот, кто к жизни может приложить наследство». Нас тоже выбирают. Помните об этом. Нам тоже нужно быть развитыми, ценными и интересным для тех, кого выбираем мы.

Вы можете развивать любой хороший навык в себе. Возможно это произойдет не сразу. Иногда на это уходят годы. Но когда вы научитесь нравиться себе — вы начнете жить.

Как получить желаемое уважение в обществе?

1. Поменяйте мысли в своей голове. Мысли с негативной направленностью должны быть заменены мыслями с позитивной направленностью. Помните про эффект оправдывающихся ожиданий. Рационально оценивайте людей и ситуации. Да, зло случается. Злые люди бывают. По факту можно и нужно на них реагировать. Но не нужно придумывать себе злые сценарии, проблемы, врагов и конфликты в голове которые ещё не произошли так как это уже пассивно-агрессивное расстройство личности. С такими людьми жить очень плохо. Они отравляют душу и разрушают психику. В том числе и сами себе. Верьте в добро. Опасайтесь зла. Но не наоборот.

2. Перестаньте проявлять слабость и виктимность так как это отталкивает людей. Даже если на начальном этапе слабых жалеют, то позже от них устают. Люди не уважают слабых, не уверенных в себе, нытиков, глупцов, попрошаек, подлецов, сплетников, интриганов, манипуляторов, злых, напряженных, трусов, плаксивых, провоцирующих людей. Такие забирают слишком много времени и сил, а дают слишком мало полезной пищи для развития и укрепления позиций в этом мире. Исключайте плохие качества из своего характера и плохих людей из своей жизни.

3. Переключитесь от жалости к себе (жалоб, поисков признания, виноватых) — к развитию себя. Решайте свои проблемы сами. Вам захотят помочь только тогда, когда увидят, что вы сами полноценная, развитая личность, что-то делаете и к чему-то стремитесь. Нытики и жалобщики высасывают чужую энергию и ресурсы через свой манипулятивный механизм поэтому они чаще всего отвергаются обществом. Помните об этом. Что лично вы должны сделать для своего счастья?

4. Если откинуть всю скорлупу проблем и сложностей в которой вы оказались, то кто вы и для чего живете? Каким человеком хотели бы стать? Создайте в своей голове этого человека, закрепите его образ и почувствуйте себя им. Мысли материальны. Вы не смогли бы придумать то, чего нет у вас внутри. Это все лучшее в вас. Теперь Вы этот человек. Хотите стать тигром научитесь мыслить как тигр, двигаться как тигр. Думайте как тот человек которым вы хотите стать. Поступайте как он. Смейтесь как он. Шутите как он. Радуйтесь как он. Живите как он. Говорите как он. Закрепляйтесь в этом образе пока не обрастете новыми поведенческими привычками и достоинствами.

5. Деятельность. Подумайте о своих целях в жизни. Мы живем в мире непрерывного товарооборота и обмена услугами. Люди объединились в один единый орган (человечество) в одном едином организме (наша планета) для совместного выживания. Кто-то печет хлеб, кто-то выращивает урожай, кто-то шьет одежду, кто-то проектирует и строит корабли… Это удобно. А каково ваше место в этом мире? Чем хотели бы заниматься вы в среде постоянного обмена товарами и услугами? Чем можете быть полезны обществу чтобы оно вас уважало, поддерживало и было вам благодарно, а вы были благодарны ему? Человека определяют его поступки и его деятельность/бездеятельность. Найдите свое место в обществе.

6. Эффект голода или эффект неутолённой жажды. Учитывайте инстинктивное поведение людей. Если ребенок голоден — он просит есть и съедает все до последней крошечки. Если сыт — еда ему безразлична. А если его перекармливать — он начинает выплевывать еду, у него не возникает потребности за неё бороться, ценить её. Так же и в отношениях. Человек который не знает куда себя деть и посвящает свою жизнь другим, даже если изначально это было по просьбе, чаще всего не вызывает чувство особой ценности. Личность должна иметь свой вектор развития, свои интересы, свои увлечения, своих друзей и взаимодействовать с другими людьми, а не посвящать себя им себе в ущерб.

Как понять что вы посвящаете себя другим? Вы обвиняете кого-то в неблагодарности. Вы что-то дали, возможно при этом чего-то себя лишили, но не получили того что ожидали. Не получили взаимности. Либо ожидания ваши слишком высоки, либо вы вступаете в торг «я посвящаюсь тебе, а ты будь как я скажу». Это не правильно. Не навязывайте себя другим. Не дарите себя тем, кто вас об этом не просит. Не посвящайте свою жизнь тем, кто в вас не нуждается, кто в вас не верит, кто вас не любит. Ищите своих людей, своего человека, тех кто вас ценит. Ищите взаимность. А если делаете что-то для других по своему желанию или даже просьбе, если решаете посвятить кому-то жизнь или часть своего времени — делайте это бескорыстно, для себя, в свое удовольствие и не ждите ничего сверхестественного в замен. Не путайте реальность и свои иллюзии.

Когда Вы сами приложите усилия к завоеванию этого мира и обузданию своего Я — Вы начнете больше понимать, уважать и ценить содержательных людей. Вы поймете какой это дар встретить Человека и познавать его. Вы будете видеть людей развитых и не развитых, стремящихся к саморазвитию и не стремящихся ни к чему, пустых и сложных, добрых и злых. Вас будут уважать и ценить так как вы больше не будете пустым, бесполезным стаканом, а станете полной, целостной единицей мироздания.опубликовано econet

Автор Светлана Борисова

Скульптор Johnson Tsang

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