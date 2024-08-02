Почему о неудачах лучше промолчать: 5 веских причин

Чем чаще и эмоциональнее вы рассказываете о своем промахе или неприятности, тем сильнее "программа неудачи" усваивается и запоминается.

О неудачах не стоит рассказывать направо-налево. Это опасно для нашего будущего. Сначала человеку хочется рассказать о своем поражении, чтобы ему посочувствовали, как-то поддержали. Но сочувствие сменяется жалостью, а жалость всегда связана с долей презрения. Рассказывая эмоционально и подробно о своей неудаче, в глазах окружающих вы становитесь Неудачником, Горемыкой, Бедолагой... Вы теряете уважение.

Почему не стоит откровенничать

Кроме того, неудачи считались "заразными"; неудачников избегали и сторонились их, чтобы "лихо" не перешло на нормальных людей. Сначала вас пожалеют, а потом отойдут подальше. И постараются не иметь с вами дел.

Ваша неудача привлекает злых людей.

Вас обманули? Значит, вас можно обмануть и поживиться за наш счет.

Вас унизили? Значит, вы беззащитны и не можете за себя постоять. Самое время напасть!

Вы попали в аварию? Значит, вы утратили бдительность, можно со спины нанести удар. Вы становитесь лакомой добычей для стервятников и хищников.

Люди склонны винить жертву. Это такая самозащита; если с кем-то случилось плохое, он сам в этом виноват. Он сам "притянул" к себе неудачу. Он неправильно мыслил, неправильно действовал, он несет наказание за свои проступки! Так что вас же еще и обвинят в вашей неудаче. Так людям легче пережить ваши проблемы и сохранить иллюзию собственной безопасности.

И, наконец, ваш собственный мозг усваивает "программу неудачи". Вы же сами вслух рассказываете о своем поражении, о своей проблеме и беде. Создаются нейронные связи, неудача закрепляется в мозге. Чем чаще и эмоциональнее вы рассказываете о своем промахе или неприятности, тем сильнее "программа неудачи" усваивается и запоминается. Как упражнение на тренировке. И вероятность новых неудач возрастает.

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Фараон Рамзес Второй потерпел сокрушительную неудачу на войне с хеттами. Его войска наголову разбили. Рамзес вернулся в Египет и приказал высечь на стеле надпись: рассказ о своей победе. Чтобы подданные думали - Рамзес победил. Ему даже присвоили имя "Рамзес-Победитель". И через год правитель собрал войско, отправился к хеттам и одержал победу. А если бы он рассказывал о своей неудаче, его бы просто свергли враги, поняв, что он слаб и беззащитен.

Обманывать не надо, конечно. Но и слишком распространяться о поражении тоже не следует. Пройдет время, вы наберетесь сил и одержите победу над обстоятельствами. Потому что вы Победитель, а не Неудачник - об этом следует помнить! опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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