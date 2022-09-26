Почему нельзя быть слишком хорошим

Как выглядит человек, стремящийся для всех быть хорошим? Он старается угодить, безотказен, никогда не говорит правду в глаза, неуверен в себе. Не слишком привлекательный портрет в итоге получился. Правда? Когда человек слишком хорош, это вредит прежде всего ему самому. И вот почему.

Как выглядит человек, стремящийся для всех быть хорошим? Он старается угодить, безотказен, никогда не говорит правду в глаза, неуверен в себе. Не слишком привлекательный портрет в итоге получился. Правда? Когда человек слишком хорош, это вредит прежде всего ему самому. И вот почему.

Не надо быть хорошим для всех

Когда вы пытаетесь выглядеть хорошим абсолютно для всех, вас попросту не замечают. Если мы прямо говорим о собственных желаниях, то быстрее получим то, к чему стремимся. Как часто люди поступают в ущерб своим интересам, только чтобы казаться хорошими. Это огромное заблуждение.

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Хорошие люди боятся быть честными! Высказать официанту претензии не значит проявить грубость, придирчивость. Это ваше право клиента (который и так всегда прав). А молчание подобного рода сродни лжи, тем более, если перед тем как вам покинуть заведение, официант спросит, все ли было в порядке. Те, кто стремятся казаться хорошими, стараются обходить правду окольной дорогой, чтобы не огорчить визави. И не понимают, что их ложь деструктивна. Для них же самих. Очень хороший человек - все равно что слабый человек. Следует проявлять доброту исключительно по отношению к тем, кто отвечает вам взаимностью.

Честность - черта реально хорошего человека. А если кто-то пытается каким-то образом завуалировать, скрыть правду - это просто проявление трусости. Нужно уметь сказать напрямую то, что хочется, потому что околичности не изменят сути.

Успешная личность применяет внятные формулировки и всегда изъясняется по существу. Подобных людей ценят на работе за их надежность и профессионализм. В бизнесе не требуются милые похвалы и угождения. Партнеру необходимо полностью доверять. Даже когда для этого приходится проявлять жесткость.

Реального уважения заслуживают не очень хорошие парни. Следует быть порядочным, сильным, честным а хорошим быть вовсе не обязательно, тем более, когда это наносит вам ущерб.

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В определенных случаях приходится быть жестким. Невозможно постоянно быть хорошим для всех, чтобы оставаться привлекательным. В определенных случаях придется проявить жесткость, чтобы не стать мишенью для других. Для каждого из нас на первом месте стоят собственные интересы (это подразумевает личное пространство, карьеру, здоровье семью и проч.). И чтобы защищать их, имеет смысл сбросить ненужное бремя конформизма. опубликовано econet.ru.

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