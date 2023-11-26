Почему некоторым людям нравится быть несчастными

Встречали ли вы людей, которые постоянно жалуются, ноют, дескать, всё у них не так, все их обижают и притесняют? Кто такие мнимые жертвы и почему от них следует держаться подальше. Оказывается, быть мнимой жертвой выгодно...

Жизнь ни у кого не состоит исключительно из приятных и хороших событий. С людьми, к сожалению, происходят также расставания, наваливаются недуги, случаются увольнения с работы, измены, финансовые крахи и потери близких и дорогих нам людей. В подобные дни мы все без исключения ощущаем себя несчастными — жалуемся, сердимся, плачем, грустим. И опять жалуемся…

Фальшивые жертвы

Но существует особая категория людей, которые жалуются, ноют и страдают беспрерывно. По их мнению, их жизнь состоит исключительно из несправедливости, обид и несчастий.

Им недоплачивают зарплату на работе, не возвращают долги, коллеги строят козни, в супермаркете подсовывают некачественные продукты, к ним плохо относится весь белый свет, их «троллят» в социальных сетях….

Истинная жертва от фальшивой отличается тем, что у нее в жизни и правда произошло какое-то травмирующее событие, спровоцировавшее стресс. У мнимой же жертвы травмы или вообще не было, или она имела место так давно, что давно уже следовало пережить, забыть и благополучно продолжить жить дальше.

Одна приятельница, женщина возраста «за 40», страдающая избыточным весом, жаловалась на свою маму. В толстых бедрах была виновата исключительно она, потому что в далеком прошлом, когда знакомая только училась ходить, мама сажала ее в манеж (!). Знакомая (будучи в столь нежном возрасте) топала до края манежа, встречала препятствие в виде бортика и приземлялась на попу. Именно поэтому попа стала толстой, впрочем, как и остальные части тела, и не дала достигать успеха в жизни. Рассказывая эту душераздирающую историю, знакомая уплетала шоколадку, откусывая от нее куски, как от персика. Что скрывать, пирожным, конфетам, булочкам отводилось в ее рационе большая доля. Робкое предположение, что мама хоть и нанесла ей непоправимый урон, но последние лет 20 этой даме ничто не мешает элементарно ограничить употребление калорийных продуктов, встречалась с некоторой агрессией и уличением в черствости всех, рискнувших высказать подобную крамольную мысль - «тебе, конечно, просто это говорить, тебя ведь мама в манеж не сажала».

Постоянные жалобы на жизнь и озлобленность на всех, кто решается ответить «сделай что-нибудь, не сиди на месте» - вот черты мнимых жертв. Почему данная модель поведения выгодна? Тут выгода прямая - человек с естественным чувством эмпатии сопереживает и начинает помогать. И это вполне нормально - откликаться на чужую беду и помогать. Но не всегда можно быстро «вычислить», кто перед тобой – человек, действительно нуждающийся в помощи или человек, играющий роль нуждающегося.

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В психологии существует понятие «вторичная выгода», то есть, бенефит, который на первый взгляд не очевиден, потому что добывается в условиях, в которых выгода кажется невозможной. Вариант мнимых жертв – это не думать ни о ком другом, не помогать никому и не возлагать ответственности за собственную жизнь. Люди, играющие боль и переживания, не сочувствуют другим, от них не дождаться помощи и поддержки. Ведь они убеждены, что истинная беда только у них и именно им надо помогать и сочувствовать. Их жизнь направлена только на получение, а не на взаимообмен или отдачу.

Ответственность выгодно не возлагать себе на плечи, потому что тогда можно ничего не делать. А лишь жаловаться и ожидать, пока кто-то проявит сочувствие и поможет.

Мы не выбираем те события, которые с нами произойдут. Тем более не отвечаем за тот негатив, который случается. Но мы можем выбрать, как именно реагировать на событие.

После пережитого несчастья многие люди становятся не замкнутыми и черствыми, а наоборот, более милосердными и чуткими. Ведь они понимают, каково это: пережить несчастье.

Мнимые жертвы не возлагают на себя ответственности вроде «я тоже могу что-то сделать». Они выбирают аксиому «мне что-то сделают, потому что мне все должны, я же несчастная».

Длительное время общаться с субъектами такого сорта нельзя и даже вредно для здоровья. Сразу участвуешь, хочешь помочь, но очень скоро замечаешь, что жалобы только нарастают, а аура негатива начинает давить и на тебя. И, что интересно, слушая очередную жалобу на мужа, сотрудницу, шефа, подругу, ты спрашиваешь себя «А как часто это происходит и со мной? Как часто мне хамит водитель маршрутки, не доплачивают за сверхурочную работу, обманывает любимый, предает близкая подруга?»

Ответ понятен. Мир разный. И люди разные. И суть не в том, чтобы принимать лишь одну сторону - безграничное счастье или безмерную тоску, - а в том, чтобы накапливать опыт и делать полезные для себя выводы.

А те, кто постоянно жалуются, должны, наверно, начать менять этот мир с себя самого. Ведь не могут все вокруг на 100% быть плохими, а вы – весь белый и пушистый. Поэтому нытикам совет такой: поменьше сравнивайте себя с другими, не считайте, что вы самый невезучий, и начните, наконец, что-то делать. Человек, у которого есть занятие, не имеет времени жаловаться и плакаться. Учитесь быть ответственными за свою судьбу. Ведь так оно на самом деле и есть. Не валите все на родителей, знакомых и сотрудников. Вам никто ничем не обязан. Вот так-то! опубликовано econet

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