Почему не стоит вить гнездо с психопатом

Наши отношения с окружающими сильно зависят от того кем мы себя окружаем.

С любящим мужчиной женщина расцветает как цветок, она счастлива, радостна, на ее лице покой, на губах спокойная улыбка, в глазах уверенность. Со злым - она превращается в кактус или вовсе сохнет. Впуская мужчину в свой мир мы выбираем свое внутреннее состояние, свою судьбу и судьбу своих будущих детей.

5 признаков нездоровых отношений

Так же и для мужчин. Мужчина счастлив с любящей его женщиной, он хочет жить, стремиться, добиваться. Ему становится приятно и интересно жить. А с плохой женщиной он ощущает тяжесть, тревогу, бесперспективность своих усилий. Даже если он любит и старается для неё - ей всегда мало, вместо радости и похвалы она находит в нём недостатки и всегда требует всё больше и больше, как в сказке Пушкина о Золотой Рыбке. В ней нет радости, любви, добра, нежности, понимания - только притворство и манипулятивное поведение. Потерянно всё, кроме аппетита.

Потеря иллюзий делает нас мудрее, чем нахождение истины.

Что если вдруг вы осознали что в отношениях вам не комфортно. Вам чаще стали делать больно. Вам кажется что поступки вашей второй половины злонамеренны. Вам хочется плакать от слов партнера чаще, чем они доставляют радость.

Психопатия — психопатологический синдром, проявляющийся в виде таких черт, как бессердечие по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность раскаянию, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Настоящие психопаты редко прибегают к физическому насилию, поскольку большинство из них предпочитает играть на человеческих эмоциях.

Помимо социальной компоненты психопатия включает и нейробиологическую дисфункцию, из-за которой психопат не способен к эмпатии и глубокому переживанию сложных эмоций (таких как привязанность, вина и радость); несмотря на это, психопат может выглядеть «чарующе» благодаря развитой способности к правдоподобной имитации эмоций.

Психологи считают, что психопатами рождаются (это скорее генетическая предрасположенность). При этом около 10 % населения, не будучи клиническими психопатами, проявляют психопатические черты, причиняя вред окружающим.

Не ожидайте от нездорового человека здоровых психических реакций. В совместной жизни с психопатом ожидание нормальных психических реакций это бессмысленный процесс в котором вы накопите лишь много боли и обид.

С психопатом не нужно объясняться. Вы ничего ему не докажете. Он не понимает чужих чувств в силу Я-центричного мировоззрения, где все должно быть только так как нравится ему. Чтобы не накапливать обиды нужно не позволять себя обижать и расходится с психопатом сразу не углубляя отношений. Психопатам сложно формировать реальную эмоциональную связь с другими людьми. Вместо этого они создают искусственные, пустые отношения, которыми могут манипулировать.

Исследователи отмечают, что пассивно-агрессивных людей влекут носители лучших человеческих качеств.

«Чаще всего жертвами становятся люди, полные энергии и имеющие вкус к жизни. Агрессоры будто стараются завладеть хоть частью этой жизненной силы. Нравственные качества, которые трудно украсть: радость жизни, чувствительность, легкость общения, способность к музыке и литературе»,

— пишет Мари-Франс Иригуайен и продолжает:

«Женщины, которые обычно вступают в отношения с психопатами обладают достаточно уникальными и неповторимыми чертами характера. Подытожив, их можно описать так: чрезмерно развитое чувство сопереживания + сильная привязанность + высокая сентиментальность + слаборазвитая способность избегать неприятностей. Распространенное мнение о том, что агрессор вербует жертв из числа «затюканных» людей, в большинстве случаев не соответствует истинному положению дел».

Психиатр Елена Емельянова сообщает:

«Любой способ строить созависимые отношения сводится к тому, что психологическая территория партнера оккупируется, а партнер опустошается и подчиняется. Соответственно, садист может строить отношения с людьми, совсем не склонными самоуничижаться. Тем большее удовлетворение он может достигать, преуспевая в своих целях. Так что садиста больше привлекают люди наполненные, имеющие живую и упругую оболочку «Я», которую и необходимо сломать».

В отношениях задайте себе только один вопрос: "Мне хорошо"? Если плохо подумайте, что делать с этим состоянием. Возможно стоит вместе сходить к семейному психологу и попробовать во всём разобраться, если хотите сохранить отношения. Ошибки в отношениях часто носят двусторонний характер. Но если Вы чувствуете что вам плохо оттого что вас унижают, пожирают, обманывают, предают...

По большому счёту даже не важно какой человек рядом с вами хороший или плохой. Важно как вы себя рядом с ним чувствуете. Кто вы рядом с ним? Как он о вас говорит и думает? Как ведет себя по отношению к вам? Какое будущее ждёт вас, и возможно ваших будущих детей, если вы продолжите идти по этой дороге? И всё! Остальное не столь важно.

Если ваш партнёр говорит вам провоцирующие вас на слезы и боль злые слова - он делает это намеренно. Если кто-то не стремится сделать отношения лучше - он не хочет. Если мужчина живя с женщиной пребывает с ней в какой-то странной конкурентной борьбе - так у него прописано в понятийной матрице. Если унижает, обесценивает, врёт - значит не любит, не уважает. Если человек вас использует - значит так этот человек воспитан.

Примите это как факт. Не тратьте своё время и нервы. Не кормите себя иллюзиями. Не придумывайте сами себе удобную правду. Не надейтесь отыскать бриллиант в навозе. Его там нет. Делайте то, что обеспечит вам светлое будущее и счастливую жизнь. Вы сами кузнец своего счастья.

Чем дольше ты держишь всё в себе, прощаешь, терпишь, копишь и прогибаешьcя, тем сильнее будет взрыв, когда ты дойдёшь до своей точки кипения

Пять основных (но не единственных) признаков психопатологических (токсичных) отношений:

1. Вы всегда виноваты.

Эмоциональные психопаты могут быть сплошным очарованием. Вы ссоритесь по конкретной причине, а он Вам говорит вполне спокойно: «Дорогая, не порть вечер». Видите, что он сделал? Он не сосредоточился на проблеме, и вроде бы и не кричал, но тактично сделал Вас виноватой в вашей эмоциональной реакции хоть она и возникла в ответ на его поведение.

Позднее он обвиняет Вас во всех грехах человеческих, в том числе и своих:

Он не справляется со своей работой? Это вы виноваты, потому что не так себя ведете. Набрал долги? Это Вы виноваты, так как не облегчаете ему жизнь.

У него не ладится с бизнесом? Это Вы виноваты так как Вы просто красивая и хорошо заботитесь о доме, но не приносите ему какого-то загадочного «свежего воздуха». У него нет устойчивых социальных связей с нормальными людьми? Это Вы виноваты.

Вы отрезаете его от всего мира. Да, Вы действительно не хотите чтобы Ваш мужчина имел отношения с наглыми подружками с сайта знакомств, которые к тому же заведомо агрессивно и неуважительно к Вам настроены. Но при чем тут "весь мир"?

Ваш мужчина в ресторане может сидеть к Вам спиной не поддерживая диалога. Ничего странного на его взгляд не происходит. Он просто смотрит на других женщин отвернувшись от вас.

Но давайте на чистоту ведь это вы виноваты. У вас шизофрения или вы истеричка, ведь там просто скрипнула дверь и он отвернулся от вас на весь вечер, не смотря на то что до этого вы мило общались. И даже если двери там вовсе не было это для него не повод задуматься о своем поведении. Это повод обвинять вас. Даже если вы не отреагировали на эту ситуацию словесно он обвинит вас хотя бы в плохом настроении. Повернувшись такой мужчина может начать с Вас смеяться со словами: «Что случилось? Опять у тебя испортилось настроение? Я знаю это ты меня к официантке приревновала так как я с ней вежливо общался!».

Дикарь подумаете вы? Нет, он умеет себя вести. Такой мужчина может быть из вполне нормальной семьи, вполне прилично образованным человеком повидавшим мир. Не старайтесь оправдать такое поведение. Не вините себя. Ваш мужчина ведет себя так потому что он так хочет, он такой человек. И всё. Не ищите его поведению комфортных объяснений. Поверьте он найдет их себе сам. Уходите.

Те кого жены ловили на переписке с любовницами и свиданиях с другими женщинами — не признают своей вины, но обвинят жену в том что она копалась в телефоне. Ей скажут что она подлая, следящая, контролирующая организация подобная КГБ и методы у нее коммунистические и это все чтобы отвести от себя вину.

2. Он промывает вам мозги.

Это когда он искажает информацию так, что заставляет вас усомниться в собственных мыслях. Газлайтинг.

Очень распространенная практика эмоциональных психопатов. Одна из жертв вспоминает:

Никогда не забуду, когда я узнала об изменах мужа после того, как он случайно оставил открытой свою почту. Когда я ему об этом сказала, он начал кричать на МЕНЯ: «Ты все не так поняла. Не могу поверить, что ты мне не доверяешь — это так похоже на тебя! Не могу поверить, что я все это терплю, как ты разрушаешь наш брак», — и так далее, и тому подобное. После нескольких дней таких его выступлений, я действительно начала думать, что я сама все это придумала — о его измене.

Когда у эмоционального психопата нет оправданий, он придумает его (заставляя вас поверить в собственное безумие). Уверяет вас что у вас психические проблемы, галлюцинации, плохой характер, вы злая, ревнивая и прочее. А на самом деле вы просто адекватно реагировали на внешнюю среду, которая вдруг стала не дружелюбной, опасной, лживой для вас.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Создав конфликт или неприятную ситуацию своей женщине, на которую она начинает эмоционально реагировать — психопат обвиняет её же. Такой мужчина не способен защитить, сочувствовать, любить, оберегать. Он мгновенно переворачивает в своей голове все так что молот судьбы и наковальня справедливости поработали с Вами не зря ведь Вы плохой человек и заслуживаете всего этого. Даже если ситуация была совершенно безумной Вас будут уверять что все это было нормально, а виноваты Вы так как Вы… И тут длинный список того что по мнению мужчины в Вас не так… Большая половина из этого списка может быть надуманна и совершенно Вам не свойственна…

Сообщаете что несчастливы в браке? Да это же вы ужасная жена. Сообщаете что такие отношения не здоровы — Вы токсичная. Сообщаете что вам плохо от того что он устраивает — «Ты просто несчастлива потому что такой родилась!».

3. Он унижает вас.

Эмоциональные психопаты знают, что не достойны Вас и отношений с вами, потому будут пытаться унижать Вас. Чтобы Вы не думали, что достойны лучшего. Даже, если он выберет Вас за то что Вы красивы, за то что у Вас горят глаза, за то что на Вас смотрят другие мужчины — все равно потом он будет унижать Вас и вбивать Вам в голову что вы жалкая, глупая, неспособная, больная, неадекватная, без него пропадете.

Вам могут сказать что детей лучше иметь с другой, что секс раз в месяц две минуты не потому что он не функционален или увлечен своими пассивно-агрессивными сценариями, а потому что Вы не достаточно хороши в постели. И ничего страшного что Вам с ним плохо, вы постоянно напуганы и неуверенны в себе, своем будущем, а деньги приходится экономить даже на автобусе.

Психопат уверен, что Вы должны быть ухоженной сексуальной штучкой даже если в семье долги, нет денег на хорошие вещи и салоны красоты, а ваши глаза раз в неделю в слезах из-за несправедливости, эмоционального холода и унижений. И отчасти Вы начнете верить что виноваты и несостоятельны именно Вы и больше привязываться к нему, думая, что больше никто Вас не полюбит.

Одна из форумчан в теме "Когда уходит любовь" пишет:

...Он создает условия, чтобы все это за него сделала женщина. Он начинает её критиковать и убеждать себя в том, что она готовит плохо, а если хорошо, то это тоже плохо, потому что слишком вкусно, а он хотел похудеть.Он говорит ей, что она должна делать, а на все её просьбы говорит нет. Потому как "с какой стати?" Он говорит ей, что устал и не хочет секса, а сам смотрит порно в туалете и мастурбирует. А если уж ей так нужен секс, то пусть добивается его - создает хорошее настроение, не перечит, не злит, со всем соглашается, станцует стриптиз, быстро возбуждается, быстро кончает. Не соблазняла - сама виновата, секса у нее не будет неделю, две, три. Все равно потом расплачется, устроит скандал и повод для нелюбви вот тебе пожалуйста. Как такую истеричку можно любить?!

И так проходит 10 лет. Она конечно за это время много чего предпримет, бесплодие у него - она будет делать ЭКО, отношения становятся пресными - она бьюти-танец и секси-белье покупает... Денег мало - она будет пахать как лошадь, чтобы его порадовать... И вроде бы он и так и этак ей намекает, и прямо говорит, что она для него не женщина, и что он тут никого не держит. А она - вот упрямая - никак не останавливается в поиске способа спасти их брак.

4. Он изолирует вас.

Любая работа кроме той унизительной которую он Вам выберет — не подходит. Ваша специальность — ни о чем. Недвижимость — плохо. Секретарь — плохо. Официантка — плохо. В итоге вам остается только мыть полы что он вам сам и посоветует.

Жаловаться вам нельзя, но он будет жаловаться на вас и рассказывать всем какая вы токсичная дабы сформировать против вас общественное мнение. Возможно он заберет Вас из Вашего привычного круга переездом и начнет упрекать вас в том что у вас никого нет. Или будет обесценивать Ваших знакомых и Ваши отношения с друзьями, потому что они-то видят, кто он и как влияет на вас. Он не может позволить, чтобы они разрушили его работу по промывке ваших мозгов.

5. Двойные стандарты

Отсутствие эмоциональной и поведенческой устойчивости. Отсутствие устойчивых убеждений, понятий и ценностей. Сегодня Вам говорят люблю — завтра что Вы ничего не стоите. Сегодня на Вас смотрят горящими глазами и человеку с Вами интересно. Завтра он от Вас отворачиваются, разговаривает пренебрежительно, Вы не интересны, Вас начинают унижать и о Вас начинают плохо говорить за Вашей спиной. Когда его подружки, которых Вы даже не знаете говорят о Вас пренебрежительно, грубо — это нормально, они правы. Не правы Вы выражая что это Вам не нравится.

Когда долгое время спустя уже у Вас появляются такие знакомые — психопат начинает устраивать истерику, кричать что это выражаясь культурным языком «мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации» и чтобы Вы с ним больше не общались. У психопатов всегда двойные стандарты.

То что психопат позволяет себе по отношению к Вам он категорически не позволит Вам по отношению к нему. Он же любит себя. Он лучший, заслуживающий уважения и поклонения. А Вы плохая, не достаточно хорошая для счастливой полноценной жизни и любви.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Любопытную ситуацию, которая красочно иллюстрирует "двойные стандарты" психопата, я наблюдала в Польше. Одна полячка на протяжении трёх дней устраивала скандал своему молодому человеку за то, что он имел неосторожность поздороваться в магазине со своей давней знакомой. Казалось бы что тут такого. Можно понять влюбленного, ревнующего человека. Все мы люди. Однако спустя всего неделю она попросила у нас разрешения встретиться в нашей квартире с её давним ухажёром. По её замыслу мы должны были не только помогать ей реализовать встречу на нашей территории, но и скрывать всё от её избранника, который часто приходит к нам в гости, доверяет нам, ест с нами за одним столом, мы смотрим ему в глаза, дружим...

Это пример двойных стандартов. То что можно психопату - нельзя его жертве. Психопат дрессирует "свою жертву" ,чтобы она была удобной. Но не уважает право партнёра на правду, верность, счастье, свободу, справедливость.

Разве ведет себя так человек любящий? Тогда я всё оправдала глупостью персонажа. "Деревенские интриги" - подумала я. И забыла об этом. Участвовать в обмане конечно отказалась. Не удивительно, что после этого психопатом был реализован механизм "изоляции". Она всех перессорила между собой и отрезала своего парня от тех, кто не поддерживает лжи против него.

Когда психопат врёт он делает это нагло, уверенно, его никогда не мучает совесть, он не краснеет, не сожалеет, не сомневается. Он уверенно врет вам в глаза даже если понимает, что вы знаете правду. Эта стратегия хорошо действует на внушаемых, слабых, неуверенных в себе и желающих обманываться жертв. По сути жертве внушают свою волю, свою версию событий - это называется газлайтинг.

Верьте в себя. Если даже Вы могли что-то понять или истолковать неправильно, то не кардинально.

Ориентируйтесь на факты. Другие тоже могут ошибаться. Но хуже всего то, что вас могут намеренно вводить в заблуждения. Помните об этом.

Знакомо? Бегите! Психопата легче убить и съесть, чем построить с ним здоровые отношения. опубликовано econet.ru

Автор Светлана Борисова

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet