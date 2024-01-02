Почему не стоит говорить о своих планах и мечтах

Если у Вас есть какой либо план, проект или мечта - не рассказывайте о них никому до тех пор, пока они не будут реализованы. Почему этого нельзя делать - читайте в статье.

Каждый из нас очень ответственный человек, особенно перед другими людьми, я часто сталкиваюсь с этим в группах которые веду в медицинском центре. На мой вопрос:

- Вы считаете себя ответственным человеком? - все хором отвечают.

- Да, конечно.

- А перед кем Вы ответственны? - не унимаюсь я.

- Как перед кем? Перед тем кому обещали. Перед другими людьми...

- А перед собой? Когда Вы обещали что-то себе любимой? Клялись другому, что Вы обязательно будете делать что-то для себя... Как часто Вы это выполняли?

Почему нельзя делиться своими планами?

И тут возникает неудобное молчание...

- Ой, да. Клялась и обещала, рассказывала о своих планах на право и налево - все восхищались, писала их в тетрадке - получила от этого колоссальное удовольствие, в мои мечтах уже все сбылось... Но так и не начала, ни чего не сделала... - горестно ответила одна из участниц.

- Зато получили массу удовольствия от разговоров об этом?

- Да, но потом было стыдно когда все начали спрашивать о результатах...

Как это знакомо, я тоже когда-то была такой, пока не поняла, что о своих планах надо молчать.

Человека нельзя назвать ответственным если он не выполняет данных себе обещаний.

Так в чем же причина?

Все просто...

Рассказывая о своих планах мы расстраиваем энергию попусту, строим воздушные замки полученного результата. Эти разговоры и описания делают «медвежью услугу» перенося нас с делания в обладание. Мы в своем подсознании как бы ставим галочку в списке дел и свершений которые мы наметили. Мы уже получили вознаграждение за это и насладились результатом которого нет, в виде приятных эмоций, похвалы и восхищения от других полученных авансом.

Такие «авансы» имеют горький привкус пренебрежения и пустослова. Отучите себя брать «авансы» от мира и людей, чтобы не испытывать потом разочарование и неловкость.

И еще, мозгу все равно, по настоящему это было или только в нашей фантазии. Эксперименты ученых нейрофизиологов подтверждают, что в случае получения реальных результатов и поощрений за них, и в случае воображаемых результатов включаются одни и те же зоны мозга. Для мозга это одно и тоже, поэтому наше сознание и подсознание заносит ваш нереализованный план в выполненные дела, мотивация и энергия для него исчезает.

Поэтому, если у Вас есть какой либо план, проект или мечта - не рассказывайте о них никому до тех пор, пока они не будут реализованы.

Озвучивайте публично только то, что уже завершено и достигнуто.

Хвастайтесь имеющимися результатами.опубликовано econet

Автор Татьяна Таюрская

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