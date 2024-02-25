Почему не получается окончательно выздороветь?

«Я постоянно болею. Наверное, психосоматика. Одно проходит – начинает болеть другое. Всех врачей прошла по многу раз. Муж меня очень поддерживает. Но я так устала... Уже не верю, что когда-нибудь это закончится».

Моей клиентке Саше 30 лет (имя изменено, разрешение на публикацию получено). Я прошу её описать, как выглядит та её часть, которая болеет.

Почему я часть болею - психосоматические причины

Это прекрасная принцесса в голубом платье, которая лежит на больничной кровати. Она грустит, потому что слишком слабая и разочаровывает родителей. Я спрашиваю, сколько лет принцессе. Саша, не задумываясь, отвечает: "Шесть".

Девочка пошла в школу в неполные шесть лет и была самой маленькой в классе – и по возрасту, и по росту. Первый класс вспоминает с ужасом. Говорит, что много раз жаловалась родителям, как ей трудно, но они отвечали, что она всегда должна быть сильной и не жаловаться.

В конце первого класса Саша заболела тяжелейшей ангиной с осложнениями на сердце и попала в больницу. Она вспоминает, что мама очень испугалась, взяла отпуск и проводила целые дни в больнице. Кормила её с ложечки, держала за руку и читала интересные книжки. Саша говорит, что чувствовала себя принцессой, хоть ей и было стыдно перед родителями за свою слабость.

Получается, что здоровая девочка была как будто менее важна родителям, чем больная. Здоровая Саша должна была всё время быть сильной, а больная могла побыть слабой, получать заботу, теплоту и поддержку – то, что так необходимо каждому ребёнку. Болезнь стала для неё единственным способом побыть слабой на законных основаниях.

Наряду с этим очевиден внутренний конфликт: ни больную, ни здоровую свою часть Саша не может принять полностью. Больная часть слабая, в то время как главная родительская установка гласит: "Ты всегда должна быть сильной!", а здоровая - одинокая и грустная, потому что не получает достаточно любви и внимания.

Наш Внутренний родитель – чаще всего проекция наших настоящих родителей и транслирует их установки. Основная задача здесь – изменение образа Внутреннего родителя, отказ от деструктивных установок (что, как правило, и является одной из главных задач психотерапии), чтобы девушка смогла разрешить себе получать любовь и поддержку и будучи здоровой, позволила себе иногда побыть слабой, не болея, а главное – научилась давать себе собственную поддержку – самую надёжную из всех существующих.

Я предлагаю Саше сказать своей слабой, больной части от имени своего Внутреннего родителя: «Я разрешаю тебе быть здоровой и при этом получать любовь и поддержку, потому что человек имеет на это право, независимо от того, здоров он или болен. Я сама отныне буду любить тебя и заботиться о тебе! Ты можешь быть и сильной, и слабой – какой захочешь». Саша говорит, что после этих слов принцесса вскакивает с кровати и начинает кружиться в танце.

Теперь я прошу Сашу представить её здоровую часть. Это печальная замёрзшая девочка под дождём. Спрашиваю, что она чувствует. Саша отвечает: ей одиноко, потому что она никому не нужна.

Так же от имени Внутреннего родителя мы обещаем любить её, поддерживать и заботиться о ней. Девочка сначала как будто не верит, и тогда я прошу Сашу представить, как она берёт её на руки, крепко обнимает, гладит по голове. Спрашиваю, что меняется в картине. Саша отвечает, что девочка начинает радостно смеяться, а с неба ярко светит солнышко. На языке бессознательного солнце – символ родительской любви. Значит, Внутренний ребёнок может получать любовь от самой Саши.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

Иллюстрации ©Нино Чакветадзе

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