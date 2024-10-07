Почему не надо становиться кормящей матерью для взрослого человека

Не надо становиться матерью взрослым людям. Тем, кто сначала так расхваливает вашу доброту, умильно заглядывает в глаза и лепечет, что вы как мама. Вы мать только для своих детей. Или отец. Или бабушка и дедушка.

Если вы помогаете, питаете и поддерживаете эмоционально какого-то человека, он может перепутать вас со своей Идеальной матерью. Даже если вы мужчина. Дело не в половой принадлежности, дело в позиции, которую вы заняли. И в позиции, которую принял тот, кого вы питаете.

Не надо становиться матерью взрослым людям

Это позиция грудного вскармливания. Метафорически, конечно. Второй человек сидит у вас на ручках, а вы его укачиваете, успокаиваете и кормите. Жалеете и по головке гладите.

Даже если на вид вы два взрослых человека. Но все равно вы - Идеальная мать, а второй - ваше дитя. Вы даёте энергию, молоко. А второй потребляет. И любит вас за это, хвалит и ласкает. Вы такой добрый! Или такая добрая! Как мама! Как Идеальная мать, по которой в душе тоскует каждый человек.

Ну вот, а теперь попробуйте не покормить ребёнка или не утешить его. Он рассердится. Да и вообще рассердится рано или поздно, когда вы не сможете удовлетворить все его капризы и желания.

Или просто в его жизни произойдут неприятные события: коленку расшибет, ушко заболит или кредит возьмёт, а заплатить не сможет. Или муж обидит, жена изменит… Кто во всем виноват? Конечно, мать. Ведь Идеальная мать должна заботиться, чтобы малышу было хорошо, правильно? Если малышу плохо, это мать плохо о нем заботится.

И «малыш» начинает вымещать на «Матери» своё недовольство и гнев. Капризничать и гневаться. Мать ведь обязана это терпеть, правильно?

Даже если его родная мать дала бы подзатыльник за малейшее проявление агрессии, вы-то не родная, а Идеальная мать. Терпеливая, кроткая, всепрощающая, безусловно-любящая своего малыша. Который вмещает теперь на вас все свои разочарования и требует звёзды с неба и титю. Которую вы предоставить не можете. Ну так получайте!

Типичный пример отношений «мать и дитя» - это алкоголик и его жена. Она его лечит, питает, ругает и держит на ручках. Алкоголик сначала проникается горячей благодарностью, а потом обвиняет во всем свою Идеальную мать.

Вот что будет, если вас перепутают с Идеальной матерью. Со своей личной Идеальной матерью. Претензии будут такими, что вы ахнете. И вымещать на вас будут весь негатив. Требовать, истерики закатывать, обижаться, вымещать своё настроение…

А когда вам надоест это терпеть, и вы взрослого дяденьку или тётеньку попробуете привести в чувство и напомните, что им много годиков, а вы не их мама, они скажут, что вы их предали. Бросили. Поступили плохо, подло, можно сказать, завели в зимний лес и оставили там! Подкинули чужим людям! И они будут в это верить, вот что самое плохое.

Поэтому не надо становиться матерью взрослым людям. Тем, кто сначала так расхваливает вашу доброту, умильно заглядывает в глаза и лепечет, что вы как мама. Вы мать только для своих детей. Или отец. Или бабушка и дедушка.

Или просто совершенно отдельный человек, который не может нести другого на руках и кормить пожизненно грудью. Питать и лелеять. И не надо вымещать на вас свои комплексы и желания, превращая вас в Мать Питающую. Это всегда плохо заканчивается…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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