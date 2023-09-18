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Почему не надо показывать всем подряд то, что мы очень любим и ценим

Источник: zen.yandex.ru 18 сентября 2023 7090
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Если у нас есть то, что нам действительно дорого, лучше не показывать это другим людям. Сохраним это в тайне, убережем от чужого равнодушного взгляда. Потому что не всем дано просто восхищаться и любоваться. В результате наши "сокровища" могут быть уничтожены.

Почему не надо показывать всем подряд то, что мы очень любим и ценим

Есть у вас хорошее место или хороший, «свой» человек - не показывайте их никому. Разве что самым близким, родным, добрым…

Когда открываешь другому потаённое счастье  

В детстве на даче я нашла удивительную полянку. Там была большая чистая лужа в изумрудной траве; как озерцо. Прозрачное озерцо; водомерки бегают по поверхности воды. И вокруг цветут купавки. Желтые цветы с тонким и нежным ароматом. И белая ветреница, хрупкий маленький первоцвет цветёт. Чудесная маленькая полянка, а ведь в лесу ещё снег не до конца сошёл. Маленькое место радости я нашла…

Но одному радоваться мало! Хочется поделиться красотой и счастьем. И я привела другую девочку поглядеть на прекрасное место. Где уже лето, смотри! И маленькое озеро. И цветы. И даже лимонно-желтенькая бабочка-капустница порхает над купавками и ветреницами…

На следующий день я пришла на полянку. А купавки и ветреницы вырваны. И лежат увядшие букеты; охапки умирающих цветов. Это девочка собрала цветочки, а они увядают быстро. Да и красота вся пропадает, когда их сорвёшь. Просто вялые стебли и погибшие цветы лежали кучками. Вот и все, что осталось от сказочной маленькой полянки с белоснежными ветреницами и золотыми купавками.

Почему не надо показывать всем подряд то, что мы очень любим и ценим

Так часто бывает, когда открываешь другому потаённое счастье и маленькую личную сказку. Своё место, своего человека, свою радость, свою музыку, - что-то своё, очень личное и очень нужное.

Потом придёшь на полянку и горько ахнешь. Ничего не осталось. Вся энергия исчезла, ее разрушили, сорвали и бросили погибать. Потому что с собой-то не унесёшь. Можно было только любить и любоваться, и наполняться любовью... Но на это не все способны, не все это могут - просто восхищаться и любоваться. Потому и рвут. Хотят взять. А потом разочарованно бросают и уходят…

Тайное пусть остается тайным. Только так можно сохранить то, что мы безмерно любим и чем восхищаемся... опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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