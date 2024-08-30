Почему не надо детей так напряженно готовить к школе

О том, что все со всем связано, о связи походки и почерка, нескольких развивающе-терапевтических мини-кейсах и открытии новых возможностей (если мы перестаём их «требовательно ожидать»)

Тело, эмоции, все психические процессы и мышление организованы в единую систему. Если мы воздействуем на что-то одно, мы помогаем всей системе. И телесный опыт очень обогащает опыт эмоциональный. (А все курсы «раннего интеллектуального развития» я бы с радостью меняла бы на «встречу ребёнка раннего возраста с разными телесными ощущениями и с опытом близости взрослых»).

Про воспитание и опоры

В контакте со взрослыми и детьми я очень внимательна к тому, как «присутствует» тело. Как вовлечено в общение, в движение или что не участвует в контакте, что замирает. Я иногда обращаю внимание клиентов - вы замечаете, что сейчас вы перестали дышать или что ваша рука сейчас поглаживает другую руку или сжимается в кулак или «куда сейчас бежит твоя ножка». «За что в теле вы сейчас держитесь?» А привлекая внимание к этим или другим «потерянным частям» не всегда через прикосновения, «через» внимание, игры, метафоры, рисование, создание сказок, мы часто активизируем что-то бОльшее.

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Если тело «не присутствует» в контакте, в жизни, нам в нашем «телесном доме» тревожно, нет опоры, из которой нам безопасно делать шаги в Мир.

В одном из моих конспектов по нейропсихологии записано и подчёркнуто «Возможно то, как организована походка часто организована речь, и может быть организован почерк».

И прямо сейчас помогаю знакомой семье готовиться к школе (да, я осознанно сказала не ребенку, а семье) с ребенком, который категорически отказывался писать. Девочка любит танцевать, я предложила «танцевать буквы». В танце «рисовать» их вначале телом, а затем в воздухе, а затем на бумаге. Причём, на ее обычном рисунке увидев, что девочка «зажимает» на листе все фигуры, как будто не чувствуя правую часть листа (это может быть признаком левополушарного игнорирования, а может быть подсказкой ее подсознания о том, что она боится идти в новый для нее социальный Мир, а может быть и про определённые «скомканные отношения»... я выверяю версии, начиная с «телесной»). Я просила маму в танце делать с ребёнком больше взмахов руками именно вправо, и играя, будто открывать ей дверь вправо, прикасаться замедленно, особенно, к правой части ее тела, ну и.. перестать пугать школой. А папу попросила включаться в игры с дочкой. И самое главное - попуститься! Перестать ее так напряженно готовить к школе! Перестать так торопиться, перестать ожидать быстрого конкретного результата. Он будет, но когда «система» будет готова. Девочка по телефону мне сегодня сказала (это дочка знакомых) "Света, я сегодня танцевала "в школу".

Когда мы выбираем «стратегию» для ребёнка любого возраста, я ориентируюсь на то, что у ребёнка прямо сейчас уже хорошо получается, на то, что ему сейчас интересно. Для того, чтобы сделать новый шаг, нужна опора. То, в чем мы чувствуем сейчас удовольствие, уверенность - чудная опора. Если уже были неудачные попытки «работы над чем-то», да ещё и с резкой реакцией или захваченностью результатом у взрослых - это уже закреплено, как опыт. Негативный опыт. Нам нужно «расколдовывание» - опыт безопасности и успешности.

А в работе со страхом - перед «походом к страху». Если Ребёнок любит рисовать, начинаем, например, с рисования суперсил, Любит петь - сочиняем магическую волшебную песню, Любит мастерить - делаем поделку, фигуру оригами, плетём амулет-мандалу, Любит танцевать или бегать - бегаем по кругу с лентами, создавая защитный купол, танцуем танец смелости.

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И потом аккуратно включаем все ранее, не задействованные каналы, предлагая ребенку действия. Или сам ребенок, опираясь но то, что сам только что «вспомнил», готов идти глубже и предлагает, и выбирает уже новые способы терапии. Я поражаюсь постоянно тому, как подсознание само находит пути к «исцелению».

Это быстрый рисунок дочки после песни о том, что «она может со всем справиться» (она сочиняет песни). Рисовала самую большую силу, которая ей может помочь - силу дружбы. Нарисовала вначале одногруппников и друзей, потом их родителей и нас, всю семью за спинами.

И правда, Силища.опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Ройз

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