Почему насильно мил не будешь? 3 причины

Бывает, что влюбленный, натолкнувшись на равнодушие, отступает и старается бороться со своим чувством. А другой, несмотря на отсутствие взаимности со стороны предмета своей симпатии, продолжает добиваться взаимности. А ведь есть поговорка, что "насильно мил не будешь".

Для мужчин и женщин. Для тех, кто прилагает любые усилия чтобы завоевать внимание и любовь человека, который к вам абсолютно равнодушен.

Почему говорят: "Насильно мил не будешь"

Однажды произошла реальная история

Михаил и Светлана работали в одной компании. Михаилу очень сильно нравилась Светлана, и он старался быть рядом с ней по-любому поводу. Но она относилась к нему как к хорошему человеку, отличному специалисту и отзывчивому коллеге. Светлана искренне улыбалась и поддерживала с Михаилом доверительные взаимоотношения, иногда даже приносила кофе себе и ему.

Михаил расценивал это как взаимный знак внимания с ее стороны, и готовность к отношениям. Он создал в своей голове виртуальный роман со Светланой и сам поверил в него настолько, что ему казалось это происходит в реальности. Так прошло полгода. Светлане даже в голову не приходила мысль, что за ней ухаживают. Она понимала другой язык взаимооношений с мужчинами. Во-первых, Михаил совсем не интересовал ее как мужчина. Во-вторых, ей нравились взаимные открытые отношения между партнерами, а игра в домыслы была не для нее.

Но Михаил этого не знал. Кроме того, он по жизни был очень скромным и робким, и строил отношения с женщинами так как умел. Роман закончился, когда Михаил предложил Светлане поехать с ним на выходные на базу отдыха за город. Она впала в ступор от такого откровенного предложения. Только сейчас до нее дошло, что Михаил к ней неровнодушен. Для нее остро встал вопрос: как корректно сказать человеку о том, что он выбрал не ту женщину. Что она его никогда не полюбит, потому что он ей не нравится как партнер по жизни. Что у нее есть свои приоритеты и цели, свое понимание и ощущение ее мужчины, с которым она видит себя в жизни.

Светлана подбирает слова и, как только приходит момент, искренне и открыто признается Михаилу в том, что он для нее уважаемый коллега и человек, и между ними возможны только дружеские отношения.

Михаил был глубоко разочарован и обижен. Сказка рухнула в один момент и больше нет романа, остался пепел, который совсем скоро развеет ветер. И как жить дальше без мыслей о ней, без эмоций, надежд и ожиданий? Конец истории.

Михаил сделал свои выводы: любовь приносит страдание и отчаяние, ничего хорошего в жизни больше не случится, любовь не бывает взаимной, все женщины одинаковы, нельзя быть искренним и выражать свою любовь и т.д. Михаил запретил себе проявлять искренность и открытость чувств. Вера в светлые и радужные отношения с противоположным полом канула в лету.

Что сказать на это?

По вере вашей дано будет вам - гласит библейская заповедь.

Такие истории случаются с женщинами и мужчинами, которые имеют комплекс неполноценности. Уверенные в себе люди выбирают партнеров, с которыми чувствуют взаимность и гармонию.

Насильно мил не будешь - известная всем поговорка

И на это есть три причины, почему это так

1. Само слово насилие - противоестественно природе человека.

2. Насилие влечет автоматическое сопротивление - это закон Природы.

3. Сопротивление вызывает ненависть и агрессию.

И это тоже закон Природы. Поставьте себя на место того, кем пытаетесь овладеть. Наверняка в вашей жизни были или есть случаи, когда вас вынуждали делать то, чего вы не хотите. Например, приглашал на танец неприятный вам человек и вы шли, боясь его обидеть. Было неудобно отказать и вам приходилось терпеть его прикосновения. А после танца вам хотелось исчезнуть из окружения этого человека.

Для чего нужно заставлять других людей любить себя?

Разве вы недостойны того, чтобы вас любили просто так? Или вы настолько не любите и не уважаете себя, что только насилие над другими вам поможет?

Хотите ли вы, что бы к вам применяли насилие?

Поступайте с другими людьми так как хотите чтобы поступали с вами.

Хотите испытать настоящую любовь?

Если ответ "да", то учитесь любить себя. Самодостаточность принесет успех во все сферы вашей жизни. Выбирайте в своих отношениях взаимную любовь и вы познаете настоящие чувства.

Любовь всегда была, есть и будет свободным чувством. Все, что приносит страдание - это зависимость, неуверенность, страх и другие чувства.

А вы верите в любовь?опубликовано econet

Автор Любовь Скубко

фото ©Norman Jean Roy

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