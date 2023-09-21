Почему мы не заботимся о себе?

Разбираемся, какая часть личности отвечает за заботу о себе, что такое "поддельная забота" и что мешает нам поддерживать себя. Как всегда, даю не только теорию, но и практические упражнения.

Кто отвечает за внутреннюю заботу?

Как и в случае с внутренним насилием, здесь мы должны заглянуть в часть личности, которая называется Внутренний Родитель. Как и реальные родители, он может вести себя по-разному: критиковать и причинять боль или же поддерживать и помогать развиваться. Так как Внутренний Родитель формируется путем копирования поведения тех людей, кто окружал нас в детстве, то именно их модель заботы становится нашим внутренним стандартом. От своих родителей (а также бабушек, дедушек и других значимых взрослых) мы "наследуем" правила (можно ли заботиться о себе и в какой ситуации) и способы (как именно проявлять заботу о себе).

Практическое задание:

Вспомните, как проявляли заботу о вас родители (или те, кто их заменял, кто был рядом с вами в детстве)? И в каких случаях? Были ли это регулярные проявления "просто так" или только тогда, когда вы болели или были чем-то расстроены? А как они проявляли заботу о себе? Уделяли ли они внимание своим потребностям? Или предпочитали играть роль Жертвы, и ждали заботы от других?

Как мы "подделываем" заботу о себе

В нашей культуре большое место занимает жалость к другим и себе. Но жалость – это совершенно точно не забота. В чем разница? Для себя я ее формулирую так: жалеют того, кого считают беспомощным, убогим, неспособным ни на что. Заботу проявляют о тех, кого ценят. Кому хотят помочь расти и развиваться. В заботе гораздо больше веры в человека, чем в жалости. Когда у человека мало возможностей получить заботу (и сам он о себе заботиться не умеет), он с готовность соглашается на жалость. А, чтобы тебя жалели, надо постоянно быть в состоянии Жертвы, т.е. избегать ответственности и даже не пытаться решать свои проблемы. Возможно, это один из факторов, который играет роль в возникновении так называемых "проблемных" и "часто болеющих" детей, а также взрослых, проживающих жизнь в статусе "неудачника".

Еще одна подделка заботы – это привычка "держать себя в ежовых рукавицах" из "лучших побуждений". По сути, это психологическое насилие, замаскированное про заботу. Забота о себе не означает постоянное доставление удовольствия, но она НИКОГДА не заставляет человека чувствовать себя "неправильным", "ничтожным" и тем более "плохим". Если в результате каких-то действий (собственных или со стороны других людей) вы чувствуете именно это, остановитесь и найдите способ защитить себя.

Третий вариант "псевдозаботы" – убегание от проблем. В этом случае человек надевает "розовые очки" и убеждает себя, что проблем не существует. Или "прячется под одеялом" в надежде, что "само рассосется". Такая стратегия перенимается взрослым человеком, если в детстве родители предпочитали не замечать трудностей или регулярно "убегали" от них в алкоголь, работу или другие зависимости. В результате такого "бережного отношения к своей психике" человек упускает возможности решить проблемы вовремя.

Что мешает нам заботиться о себе? Анализируя опыт работы с клиентами, я выделяю три причины:

1. "Не понимаю, зачем заботиться о себе (и без этого можно прожить)".

И правда, зачем? В первую очередь потому, что единственный человек, который с нами рядом всю жизнь – это мы сами. И, отказываясь заботиться о себе, мы становимся подобны человеку, который собирается в долгое путешествие на машине, но даже не заливает бензин, не меняет масло и не проверяет давление в шинах. Далеко ли он уедет? При этом путешествие можно сделать не только долгим, но еще и комфортным, если действительно позаботиться о машине.

Во-вторых, человек, который не заботиться о себе, мало способен заботиться об окружающих. Это особенно важно для родителей, ведь именно мы показываем детям пример и формируем стандарты в отношении заботы о себе. По этому поводу есть притча, которую я очень люблю (и рекомендую всем мамам регулярно ее перечитывать).

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ – готовила, стирала и орала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь. Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью?

Вышла от него задумчивая. С тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер, запиралась в комнате.

Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и …пила чай со сладкой булочкой!

"Мама, что ты делаешь? А как же мы?"- возмущенно закричали дети.

"Спокойно, дети! – важно ответила она.- Я делаю вам счастливую маму!"

2. "Заботиться о себе нельзя".

В основе этой позиции лежат запреты на заботу о себе, которые берут начало в родительской семье. Они могут звучать как "заботиться о себе неприлично", "забота о себе – эгоизм", "надо думать о других, а не о себе", "Я – последняя буква алфавита" и т.д. Такие идеи должны были подкрепляться реальным поведением родителей (жизнь в позиции Жертвы, отказ себе в удовольствиях и отдыхе и т.д.).

Практическое задание:

Если вы чувствуете, что заботиться о себе как-то "неправильно", ответьте на вопросы: "А что произойдет, если я начну все-таки о себе заботиться? Как будет выглядеть моя жизнь через неделю, месяц, год? Буду ли последствия ужасны или наоборот?" А затем – просто попробуйте. Прожить день, неделю, месяц, заботясь о себе (алгоритм я опишу). И дальше делайте вывод, стоит вам продолжать или нет. Свой взрослый вывод и свой взрослый выбор. Иногда работа с запретом на заботу о себе требует времени, но, поверьте, оно того стоит.

3. "Не знаю, что конкретно нужно делать".

Да, сейчас много говорят и пишут про заботу о себе, но, как я уже писала выше, далеко не у каждого из нас перед глазами были конкретные примеры такой заботы (у большинства их как раз не было). Поэтому в следующей статье я рассказываю, из чего конкретно состоит забота о себе и даю алгоритм, который поможет ее наладить.

Практическое задание:

Вот домашнее задание: хотя бы в течение недели как можно чаще задавайте себе вопрос: "Чего я хочу прямо сейчас?". Реализовывать ли это желание или нет – дело ваше, смысл задания в том, чтобы просто начать "слышать" свои потребности.опубликовано econet

До встречи и берегите себя!

Автор Анна Кузнецова

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