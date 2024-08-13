Почему мы делаем неудачный выбор и как перехитрить собственный разум?

Что мешает чувствовать удовлетворение, когда мы сделали ✅ВЫБОР чего-либо в повседневной жизни, и как перехитрить свой мозг - читайте в этой статье.

Представьте, что вы пришли в магазин, чтобы купить новый телевизор. Перед вами огромная стена телевизионных экранов. На каждом из них разворачивается одинаковая картинка – прекрасный цветок медленно распускается, и вы видите каждый лепесток на экране сверхвысокой четкости. Какой выбор вы сделаете?

Что мешает нам принимать правильное решение

Купите ли вы телевизор на 45 тысяч в рамках своего бюджета, или позволите себе роскошную модель за 95 тысяч, которая заставит по-новому взглянуть на биологию растений?

Хотя каждая клеточка вашей души умоляет потратиться на самую дорогую модель, разумные соображения берут верх: «Твой бюджет 50 тысяч, помнишь?». Вздохнув, вы покупаете обычную модель и готовитесь к скучной жизни.

Но потом происходит нечто странное. Когда вы принесли новый телевизор домой, вы обнаружили, что он смотрится прекрасно в вашем интерьере. Вы не понимаете, почему вообще хотели приобрести более дорогую модель?

Почему вы передумали? Вы пали жертвой различия предубеждений – склонности переоценивать эффект небольших количественных различий, при сравнении нескольких вариантов. В магазине вы находились в режиме сравнения, оценивая рядом стоящие телевизоры, что породило сверхчувствительность к малейшим отличиям. Но дома был только один телевизор и никакой альтернативы для сравнения. И поэтому он показался вам великолепным!

Проведем еще один маленький эксперимент.

Выберите один из двух вариантов.

Вариант 1. Вы получите шоколадку, если вспомните случай из вашей жизни, когда вы пережили большой успех.

Вариант 2. Вы получите три шоколадки, если вспомните случай из вашей жизни, когда вы испытали крупную неудачу.

Что вы выбираете?

Согласно исследованиям, около двух третей людей выбирают второй вариант. Чем больше шоколада, тем лучше, так ведь? Но не всегда.

Хотя люди делали свободный выбор и хотели почувствовать себя счастливее, те, кто решил думать о негативных событиях за большее количество шоколада, были довольны значительно меньше, чем те, кто выбрал позитивные воспоминания за меньшее вознаграждение.

Ваш мозг не настолько умен

Психологи считают, что мы используем две разные модели мышления.

Когда мы делаем выбор, мы находимся в режиме сравнения – и чувствительны к малейшим различиям между вариантами, подобно выбору одной модели телевизора среди десятков других.

– и чувствительны к малейшим различиям между вариантами, подобно выбору одной модели телевизора среди десятков других. Но когда мы живем с последствиями принятого решения, мы находимся в режиме опыта – у нас нет других вариантов, чтобы сравнить сделанный выбор.

Находясь в режиме сравнения, мы довольно успешно выбираем между качественными различиями. Например, мы знаем, что интересная работа лучше скучной или что ходить на работу пешком лучше, чем изнывать в пробках в час пик.

Когда вас просили выбрать между вариантами 1 и 2, вы, вероятно, решили, что вспоминать успех лучше, чем неудачу. Тогда почему же люди выбирают вариант 2? Чтобы получить больше шоколада, конечно!

Люди не очень умеют предсказывать, как количественные различия, особенно выраженные в цифрах, влияют на счастье. Участники эксперимента предполагали, что три шоколадки принесут им в три раза больше счастья. Но это не так.

Мы постоянно совершаем ту же самую ошибку в реальной жизни. Мы думаем, что квартира площадью 120 квадратных метров сделает нас счастливее, чем площадью 90 квадратных метров. Мы думаем, что зарплата 70 тысяч сделает нас счастливее, чем оклад 60 тысяч.

Мы уделяем больше внимания несущественным количественным различиям и выбираем вариант, который на самом деле не обещает нам счастья.

Как перехитрить свой мозг?

1. Не сравнивайте варианты, сопоставляя их друг с другом

В режиме сравнения мы тратим время, играя в «найди отличия». Мы уделяем слишком много внимания несущественным различиям. Чтобы справиться с этим, избегайте сравнения двух вариантов, сопоставляя их друг с другом.

Как вам поступить? Оценивайте каждый вариант по его индивидуальным характеристикам.

Если вы покупаете квартиру, не сравниваете одну квартиру с другой. Посетите их по очереди, сосредоточившись только том, что вам нравится и не нравится в каждой, чтобы сформировать целостное впечатление. Примите во внимание все факторы, начиная от площади, месторасположения, близости к друзьям, интерьера и уюта и заканчивая тем, насколько странными показались вам соседи.

Выбирайте квартиру, которая произвела на вас лучшее впечатление.

2. Составьте список ваших обязательных требований, прежде чем рассматривать варианты

Умные маркетологи используют предубеждение различий, чтобы заставить нас платить больше за вещи, которые на самом деле не нужны и не сделают нас счастливыми.

Поэтому в следующий раз запишите все, что вам действительно важно, прежде чем идти в магазин. Перечислите причины, по которым вы покупаете этот товар. Как только все условия будут выполнены, вы сможете выбрать оптимальный вариант, который наиболее полно отвечает вашим требованиям, не переплачивая за функции, которые вам не нужны.

3. Ориентируйтесь на перемены

Мы становимся жертвой предубеждения различий, когда недооцениваем нашу склонность возвращаться к прежнему уровню счастья со временем. Эта тенденция получила название «гедонистической адаптации». Несмотря на то, что мы надеемся, что станем счастливее, более высокий доход или большой дом не делают нас счастливыми надолго.

Ощущение счастья приспосабливается к любому фактору, который остается стабильным и неизменным - вашему доходу, площади квартиры или даже качеству вашего телевизора. Эти показатели не меняются день ото дня, поэтому ваш уровень счастья со временем снизится.

С другой стороны, позитивные события, которые случаются неожиданно и время от времени, например, посиделки с друзьями или захватывающая поездка, происходят слишком непредсказуемо и редко, чтобы привыкнуть к ним. Если вы добавите в свою жизнь больше внезапных позитивных переживаний, это сделает вас гораздо счастливее.

На заре человечества сбор спелых фруктов на кусте или выбор правильного животного из стада служил нам верой и правдой. Но способ, который помогал выжить в пещерном веке, сегодня доставляет проблемы. Вместо того, чтобы найти то, что сделает нас счастливее в долгосрочной перспективе, мы ищем различия в характеристиках, которые не имеют большого значения. Хотя опытные маркетологи используют это когнитивное искажение, чтобы продавать нам ненужные вещи, нет причин оставаться жертвами их трюков. Понимая механизм когнитивных искажений, мы сможем перехитрить наш мозг.опубликовано econet

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