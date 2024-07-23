Почему мужчины уходят без объяснений

Многие девушки сталкиваются с ситуациями, когда прекрасные, на первый взгляд, отношения заканчиваются расставанием без объяснений причины. Девушку начинают игнорировать, мужчина становится очень занятым, свидания сначала откладываются, а затем он просто растворяется в воздухе. Что может стать причиной такого разрыва?

Когда мужчина уходит без объяснений, девушка чувствует обиду, непонимание, она морально раздавлена. Не может понять, что же могло случиться, ведь все было так замечательно. Кто же в этом виноват? Дело в том, что у него не все в порядке с головой или она сама сделала что-то, что заставило его оттолкнуть от себя. Если произошел единичный случай, то, скорее всего, дело в самом мужчине. Но если такое случается постоянно, то следует хорошо разобраться в самой себе – почему мужчины не хотят продолжать отношения.

Разница мотивов

Если девушка после нескольких встреч теряет интерес к своему партнеру, то она всегда может сказать, что ей не понравилось в общении. Например, он жутких зануда, не подошел в постели, жадный, слишком необщителен, неаккуратный, выпивает, слишком грубый или глупый, и прочее, прочее. То есть, причина расставания всегда очевидна и она ее озвучивает.

Но мужчины устроены по-другому. Он может быть совершенно очарован, ему нравятся свидания, интимная близость и вообще, все замечательно. Затем происходит следующее - обычно, после нескольких замечательных свиданий, девушка начинает безудержно мечтать. Вместо того, чтобы постепенно узнавать его такого, какой он есть, она фантазирует, приписывает ему прекрасные черты характера, манеры, желания и планы, о которых он даже не подозревает. В мыслях – она уже в белом, со свадебным букетом, а на заднем плане виднеется прекрасный замок и трое очаровательных ребятишек.

Эти фантазии так прекрасны, что в какой-то момент девушка уже начинает их воспринимать, как совершенную реальность, приписывать мужчине желания, которых он и не собирался испытывать, обижаться на то, что мечта никак не хочет совпадать с действительностью. Проблема начинается тогда, когда девушка видит не реального человека, а выдуманного и пытается навязать ему свои желания. Мужчины же моментально просчитывают, что девушка начала возлагать на него какие-то свои надежды.

Если от него ожидают то, что он делать никогда и не собирался (или собирался, но не в этом случае), то это не вызовет ничего, кроме отторжения. Разве он что-то должен или обещал? Он всего лишь хотел приятно провести время с красивой девушкой, необременительных встреч, феерического секса – и ничего более. И когда девушка уже в мыслях считает его своей собственностью, он, поняв это, сбегает без объяснений. В таком случае, нельзя сказать, что у него не было серьезных причин на уход или была потери интереса к девушке. Ведь причина была, а интереса-то на самом деле к ней и не было.

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Почему девушки так поступают?

Любая женщина хочет хорошо себя чувствовать, это нормальное и вполне естественное желание. Каждая испытывает боязнь от неизвестного будущего и желает приобрести уверенность в завтрашнем дне. Такое чувство страха может стать всепоглощающим и разрушительным, причем сама девушка, может даже не осознавать этого, и пребывать в уверенности, что с ней все в порядке. Но, постепенно растущее беспокойство заставляет искать решение проблемы, которым часто становится мужчина. Ведь он не только сможет любить девушку, он вместе с тем, станет решать все ее проблемы, то есть станет идеальным инструментом. В этот момент, она забывает, что еще надо и своим развитием заниматься, а не только надеяться, что избранник возьмет на себя все хлопоты.

Когда девушка начинает встречаться с мужчиной, с которым ей хорошо, она переносит на него черты идеального избранника, от которого начинает ждать воплощения своих надежд. Даже не понимая этого. Но мужчина сразу начинает видеть изменения. Ведь, вместо того, чтобы им интересоваться, она начинает смотреть с ожиданием, чего-то хотеть от него. Он даже не хочет догадываться, чего от него ждут, просто инстинкт подсказывает бежать, пока не увяз в обещаниях, которых никому не давал.

Не то, чтобы он был не способен реализовать мечты и желания. Дело в том, что он чувствует, что от него этого ждут, ставят в обязанность, делают должником. А это – основной мотив для расставания. Часто так происходит в момент, когда женщина думает, что еще можно сделать, чтобы отношения стали просто идеальными. Но она забывает, что отношений пока никаких нет. Девушка своим поведением говорит мужчине, что ей нужен не он сам, а то, что он может для нее сделать и дать. И это не всегда деньги или связи. А мужчины обвиняют их в меркантильности, потому что чувствуют, что от них что-то пытаются получить.

Как решить проблему?

Когда девушка начинает торопить события и полагать, что это не просто общение, а нечто большее – мужчина начинает терять интерес. Но это не означает, что кто-то один прав, а кто-то нет.

Что важно знать:

самые лучшие отношения - те, что идут своим путем, с естественной скоростью. Они могут дать воплощения мечтам, но только тогда, когда это воплощение не является самоцелью;

здоровые отношения - те, в которых есть баланс между тем, что отдаешь и тем, что получаешь. Все должно быть взаимно, обоим должно быть в них комфортно;

нездоровые отношения – если один или оба считают, что у другого есть нечто, за счет чего они решат свою проблему, получат выгоду;

чтобы мужчина чувствовал себя хорошо рядом с девушкой – ей должно быть хорошо. Когда девушка не будет ждать определенного результата, а просто радоваться, то и ему будет комфортно рядом с ней.

Требовательность в том, на что она не имеет никаких прав – является одной из главных причин ухода мужчины, хоть и не единственной. опубликовано econet

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