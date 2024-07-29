Почему мужчины не замечают, что женщина хочет от них уйти

Дело не в женском коварстве. Исторически так сложилось, что уйти женщина могла только тайно. Ей угрожало грозное наказание, иногда - казнь, за то, что она ушла от мужчины. Даже если у него оставалось еще несколько десятков жен и наложниц...

Если мужчина решил вас бросить - это очевидно. Не заметить его намерение трудно, почти невозможно. Если только обманывать себя, жить иллюзиями... Или если это профессиональный обманщик, актер. Мужчина не может скрыть свое намерение. И оно читается в его словах, взгляде, отношении. У него больше нет для вас времени и эмоций. А ложь груба и очевидна.

Существует только один признак, которые покажет, что женщина хочет уйти

А вот если женщина решила бросить - разгадать ее намерение почти невозможно, если она это намерение скрывает. Если она твердо решила выйти из отношений, но не хочет, чтобы вы об этом догадывались. Поэтому брошенный мужчина испытывает шок, потрясение. Он ошеломлен и раздавлен!

У классиков много об этом написано, - приходит муж домой, а жена сбежала с учителем или с пожарником. Или ушла к соседу, - а муж даже не догадывался о происходящем...

Дело не в женском коварстве. Исторически так сложилось, что уйти женщина могла только тайно. Ей угрожало грозное наказание, иногда - казнь, за то, что она ушла от мужчины. Даже если у него оставалось еще несколько десятков жен и наложниц...

И та женщина, которая решалась на уход, на разрыв отношений, должна была действовать тайно, очень осторожно... И продолжать прислуживать своему повелителю и его родне, чтобы избежать подозрений. И применять утонченную хитрость, чтобы в один прекрасный день сбежать.

Сейчас все можно открыто сделать, угрозы обычно нет. По крайней мере, чаще всего нет. А модели поведения остались на генетическом уровне: подготовка к побегу из отношений должна быть незаметной!

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Один только признак всегда заметен, но мужчины не обращают на него особого внимания. Это физическое отвращение, телесная неприязнь, которую женщина скрывает и оправдывает недомоганием, усталостью, важными заботами... Она холодна.

И с трудом терпит даже легкие прикосновения, даже дыхание того, от кого решила уйти. И говорит: "ты не мог бы отодвинуться немного?", - ласково и вежливо...

Вот это - единственный признак, который мужчины не замечают иногда. Потому что в остальном - все как обычно. Просто женщина устала или недомогает. Она даже стала спокойнее и тише!

Но вот угрозы уйти и ссоры - они не так опасны, как это медленное и безнадежное охлаждение, молчаливое отстранение, спокойная вежливость… Но «повелитель» слишком уверен в себе. Слишком мало внимания уделяет эмоциями женщины. Может быть, потому она и решила уйти?опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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