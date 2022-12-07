Почему мужчине бывает очень сложно в отношениях с любимой женщиной

Было бы намного легче, если бы женщина слышала именно то, что он ей говорит мужчина и не искала в его словах какой-то скрытый смысл или намек на что-то. Ведь мужчины, в своем большинстве, говорят все прямо и именно так, как они и думают. Поэтому им бы хотелось того же и от женщин.

Психологи Виктория Кирста в этой статье объясняет почему же мужчине иногда бывает очень сложно в отношениях с любимой женщиной. Любви вам и взаимопонимания!

Мужчине бывает сложно понять свою любимую женщину

Мужчине бывает сложно понять чего именно хочет и что сейчас чувствует его любимая женщина.

Мужчине бывает очень сложно, когда в его женщины эмоции бьют через край и она часто закатывает истерику.

Мужчине бывает сложно, когда жена начинает "читать между строк" и додумывать себе то, чего он на самом деле совсем не говорил и даже не имел в виду

Мужчине бывает сложно постоянно добиваться и доказывать женщине свою любовь и искренние чувства, которые он к ней испытывает

Мужчине бывает сложно часто держать все в себе и не делиться проблемами, потому что он не знает, как его женщина на это все отреагирует и не разочаруется ли в нем

Мужчине бывает сложно постоянно быть в контакте со своей женщиной

Мужчине бывает очень сложно, когда женщина начинает играть в "угадай на что я обиделась на этот раз" и из-за этого манипулировать отсутствием секса

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1. Мужчине бывает сложно понять чего именно хочет и что сейчас чувствует его любимая женщина.

Он очень бы хотел, чтобы она всегда прямо и без намеков озвучивала ему все свои желания и чувства. Тогда мужчине будет легче понять и поддержать свою женщину.

2. Мужчине бывает очень сложно, когда в его женщины эмоции бьют через край и она часто закатывает истерику.

Ему было бы гораздо легче, если бы женщина пыталась немного контролировать свои эмоции и перепады настроения, а еще не реагировать на все так остро и бурно или хотя бы сказать, что ему в таком случае нужно делать, чтобы как-то её утешить. Ведь часто мужчина и рад бы помочь и успокоить, но в этот момент, он может будто бы упасть в ступор и просто не знать, что ему делать.

3. Мужчине бывает сложно, когда жена начинает "читать между строк" и додумывать себе то, чего он на самом деле совсем не говорил и даже не имел в виду

Было бы намного легче, если бы женщина слышала именно то, что он ей говорит и не искала в его словах какой-то скрытый смысл или намек на что-то. Ведь мужчины, в своем большинстве, говорят все прямо и именно так, как они и думают. Поэтому им бы хотелось того же и от женщин.

4. Мужчине бывает сложно постоянно добиваться и доказывать женщине свою любовь и искренние чувства, которые он к ней испытывает

Иногда ему хочется просто немного расслабиться, но при этом знать, что женщина все равно понимает, что он ее любит и очень ценит, даже если он не каждый день ей об этом говорит и не всегда носит охапками букеты роз.

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5. Мужчине бывает сложно часто держать все в себе и не делиться проблемами, потому что он не знает, как его женщина на это все отреагирует и не разочаруется ли в нем

Ему было бы гораздо проще и легче, если бы он знал, что она всегда на его стороне и что бы не случилось всегда готова его поддержать и поверить в него. Ведь мужчине очень важно быть лучшим для своей партнерши и знать, что именно так она о нем и думает.

6. Мужчине бывает сложно постоянно быть в контакте со своей женщиной

Иногда ему просто хочется побыть одному и не переживать, что его партнерша обидится или еще как-то негативно на это отреагирует. Мужчине было бы легче, если бы женщина тоже могла чем-то себя занять в свое свободное время, а потом они могли бы уже вместе все это обсудить и поделиться своими мыслями и впечатлениями. Ведь иногда мужчине просто нужно немного заскучать и "разогнаться", чтобы еще больше влюбиться в свою женщину.

7. Мужчине бывает очень сложно, когда женщина начинает играть в "угадай на что я обиделась на этот раз" и из-за этого манипулировать отсутствием секса

Когда женщина не говорит, что именно её оскорбило в словах или действиях своего партнера и еще, к тому же, так ничего и не объяснив, начинает отказывать ему в сексе - это всегда очень раздражает и унижает любого мужчину. Ему было бы гораздо легче, если бы женщина всегда прямо говорила, что её так задело, а не начинала просто молча обижаться и играть в "недотрогу". Ведь секс нужен не только мужчине, но и женщине, поэтому просто глупо вести себя так, как будто это только женщина решает будет он у них сегодня или нет.

8. Мужчине бывает очень сложно, когда любимая женщина ему не доверяет и поэтому постоянно ревнует и пытается контролировать каждый его шаг

Ему было бы гораздо легче, если бы его любимая женщина стала больше ему доверять. Ведь доверие - это основа любых действительно крепких отношений, без этого просто никуда. Поэтому мужчина хочет, чтобы его партнерша наконец-то просто расслабилась и поняла, что раз он сейчас с ней, то свой выбор он уже сделал.

Любви вам и взаимопонимания!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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